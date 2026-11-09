Евротройката ще присъства на преговорите за Украйна в Абу Даби

Представители на Великобритания, Франция и Германия ще присъстват в Абу Даби по време на планираните за 10 и 11 ноември преговори между Русия, Украйна и САЩ, съобщава европейското издание на „Политико“, позовавайки се на различни източници. Евротройката ще бъде представена на равнище съветници по националната сигурност.
По информация на изданието съветниците вероятно няма да седнат на масата за основните разговори. Те ще бъдат „в близост“ до преговорите, като ролята им и степента на участие ще зависят от развитието на разговорите.
Германски служител, цитиран от „Политико“, е определил срещата в столицата на Обединените арабски емирства като „начална“ сесия. По думите му след нея ще има „допълнителни“ срещи, а окончателният формат ще се изяснява „в хода на преговорите“.
Планираната среща трябва да събере руски, украински и американски представители в опит да бъде подновен дипломатическият процес за прекратяване на войната. Американският специален пратеник Стив Уиткоф заяви, че дневният ред включва прекратяването на конфликта, следвоенни договорености за сигурност и мерки за деескалация.
Франция потвърди европейско участие
Френският министър на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро потвърди, че европейски представители ще бъдат в Абу Даби. „Европейците ще бъдат добре представени. Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези дискусии“, каза той пред радио RTL, цитиран от Ройтерс.
Баро уточни, че лично той няма да участва на масата за преговори. Според него обаче европейското присъствие е необходимо, тъй като всяко споразумение, което засяга европейската сигурност, трябва да бъде обсъждано с държавите от континента.
Така се очертава формат, при който Вашингтон посредничи между Москва и Киев, а Великобритания, Франция и Германия следят процеса от непосредствена близост. Засега няма официално съобщение за имената на съветниците, които ще представляват трите държави, нито за това дали те ще участват в отделни двустранни разговори.
Предстоящата среща в Абу Даби е насрочена за вторник и сряда. Дали ще бъде договорен следващ кръг и каква ще бъде ролята на европейските представители, се очаква да стане ясно в хода на разговорите.
Източници: investing.com, apnews.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
Коментиран от #20, #22, #37, #59
09:47 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗЕЛЯ НЕ ВЯРВАМ ДА МУ СТИСКА :)
09:48 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
09:49 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Великобритания, Франция и Германия
09:50 09.11.2026
8 Смешници
09:50 09.11.2026
9 Пич2
Коментиран от #12
09:51 09.11.2026
10 Европеец
09:52 09.11.2026
11 Няма значи вече ЕС
09:54 09.11.2026
12 Пич
До коментар #9 от "Пич2":Ако не бяха ренфераски работи, да им услужи човек, ама...
09:55 09.11.2026
13 ТРОЙКАТА
09:56 09.11.2026
14 тримата глупаци нови епизоди
09:56 09.11.2026
15 Простият
09:57 09.11.2026
16 Великобритания, Франция и Германия
09:57 09.11.2026
17 Нека
09:59 09.11.2026
18 Тройката няма да са на масата
09:59 09.11.2026
19 Хихи
09:59 09.11.2026
20 По точно
До коментар #1 от "Хохо Бохо":САЩ и Русия срещу Европа. Да видим кой кого.
Коментиран от #29
10:00 09.11.2026
21 Никой не им е позволил
Коментиран от #28
10:01 09.11.2026
22 Ами то
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Още от Ялта, САЩ и Русия гледат на Европа като на баница. На кой какво.
10:02 09.11.2026
23 Тоест евролиберастите
Коментиран от #27
10:03 09.11.2026
24 Матрьошка
10:04 09.11.2026
25 Великобритания, Франция и Германия
10:04 09.11.2026
26 Госあ
Коментиран от #38
10:04 09.11.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Тоест евролиберастите":Дреме им на евротройката
Нали спуква от бомбене дъртака кремълски
Коментиран от #49
10:05 09.11.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Никой не им е позволил":То и никой не ни е питал дали да бомбят дъртака кремълски
10:06 09.11.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "По точно":Дреме му на ЕС....
Бомби си Путин като за последно
10:07 09.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 реалист
Коментиран от #32
10:08 09.11.2026
32 ЪХЪ
До коментар #31 от "реалист":Може и Луната да падне някой ден.
10:10 09.11.2026
33 Георги
Коментиран от #51
10:11 09.11.2026
34 Присъствието на представители
Този, който трябва да преговаря са САЩ РУСИЯ и УКРАЙНА, защото:
1 САЩ подпалиха войната с цел зпвладяване ресурсите на Укрвйна. Не забравяйте, че Байдън и родата му се впиза в тази земя. Къи глутницата се присъединиха и чакалите да Англия, Германия и Франция! Все изявени военолюбци
2. Русия си отстоява насилствено отнетите им земи на Украйна!
3. Украйна е бита карта. Тя е боксова круша на подстрекателитетна войната.
Къде е Зеленски
Да не са се напили с Рюте, някъде в Алеите?
10:11 09.11.2026
35 Гюров каза че ако не си на масата
10:11 09.11.2026
36 Цитат
Коментиран от #42
10:11 09.11.2026
37 Европейската
До коментар #1 от "Хохо Бохо":в съседната стая, насаме..
10:11 09.11.2026
38 Ти кажи
До коментар #26 от "Госあ":Кога ботокса ще се покаже от бункера.Горе-долу.
Коментиран от #43
10:12 09.11.2026
39 Оръжие на ЕС избива руснаци
10:13 09.11.2026
40 Бобина
10:13 09.11.2026
41 Жбръц
10:13 09.11.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Цитат":От тия преговори нема смисъл
Докара ЕС РАЗБОМБВА Путин.
Коментиран от #50, #56
10:13 09.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Айде
10:15 09.11.2026
45 ЕС...големите дяволи
Живеят си тихо и мирно
Бомбят Путин
На Дончо не цепят басма.
10:15 09.11.2026
46 ЕвроДвойката и Острова
Коментиран от #55, #63
10:15 09.11.2026
47 алхимик
Коментиран от #60
10:16 09.11.2026
48 Само питам
10:16 09.11.2026
49 Бе за сега
До коментар #27 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Само Украйна иска спиране на бомбенето....та става ясно кой е на зор. Как е Киев....дискотека или пуснаха кепенците....споко зимата още не е започнала. А чакам да видим кой ще даде още 70 млрд на Украйна....щото от преди обещаните не са превели 14 млрд...май пускаме печатницата стил Виденова зима
Коментиран от #58
10:16 09.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Враг Народу
До коментар #33 от "Георги":Олигарсите няма вечно да търпят руското бункерно Жуже! В най-скоро време по стар болшевишки обичай путин ще бъде обявен за Враг на народа!
Коментиран от #62
10:17 09.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ще палят пурите
10:17 09.11.2026
54 Европейците
10:17 09.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 КРАТКО
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":РАЗБРАХ
ТРОЙКАТА ША НОСИ КАФЕТАТА
И ША БЪРШЕ СО.....ЛИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
10:18 09.11.2026
57 Едно не разбирам
10:18 09.11.2026
58 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "Бе за сега":Кой е бомбил Русия след ВСВ....
Само Украйна с НАТОВСКО оръжия
До там я докара дъртака кремълски.
10:19 09.11.2026
59 Емил
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Те ще са на последния ред в салона и само ще гледат и слушат без право на глас!!!
Хахахахах
10:19 09.11.2026
60 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "алхимик":Разпадна се СССР и СОЦА
А ЕС си бомби Путин регулярно....
10:20 09.11.2026
61 Всъщност
10:21 09.11.2026
62 Георги
До коментар #51 от "Враг Народу":да, добре
10:21 09.11.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "ЕвроДвойката и Острова":Ша ги питат и още как
Иначе Путин ша бере ядове с това РАЗБОМБВАНЕ на Русия.
10:22 09.11.2026
64 Ако
10:22 09.11.2026
65 Няма такова нещо "ЕвроТройката"
10:22 09.11.2026
66 ГОЛЕМ СМЕХ
Да прати прошение да спрат да го бомбят.
10:23 09.11.2026
67 Ццц
10:23 09.11.2026
68 Копейки,
10:24 09.11.2026
69 толкоз си може
До коментар #43 от "Знаеш ли":жалкопаветието.
10:25 09.11.2026
70 ЕВРОТРОЙКА
10:25 09.11.2026
71 не може да бъде
10:26 09.11.2026