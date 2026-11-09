Евротройката ще присъства на преговорите за Украйна в Абу Даби

Представители на Великобритания, Франция и Германия ще присъстват в Абу Даби по време на планираните за 10 и 11 ноември преговори между Русия, Украйна и САЩ, съобщава европейското издание на „Политико“, позовавайки се на различни източници. Евротройката ще бъде представена на равнище съветници по националната сигурност.

По информация на изданието съветниците вероятно няма да седнат на масата за основните разговори. Те ще бъдат „в близост“ до преговорите, като ролята им и степента на участие ще зависят от развитието на разговорите.

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Германски служител, цитиран от „Политико“, е определил срещата в столицата на Обединените арабски емирства като „начална“ сесия. По думите му след нея ще има „допълнителни“ срещи, а окончателният формат ще се изяснява „в хода на преговорите“.

Планираната среща трябва да събере руски, украински и американски представители в опит да бъде подновен дипломатическият процес за прекратяване на войната. Американският специален пратеник Стив Уиткоф заяви, че дневният ред включва прекратяването на конфликта, следвоенни договорености за сигурност и мерки за деескалация.

Франция потвърди европейско участие

Френският министър на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро потвърди, че европейски представители ще бъдат в Абу Даби. „Европейците ще бъдат добре представени. Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези дискусии“, каза той пред радио RTL, цитиран от Ройтерс.

Баро уточни, че лично той няма да участва на масата за преговори. Според него обаче европейското присъствие е необходимо, тъй като всяко споразумение, което засяга европейската сигурност, трябва да бъде обсъждано с държавите от континента.

Така се очертава формат, при който Вашингтон посредничи между Москва и Киев, а Великобритания, Франция и Германия следят процеса от непосредствена близост. Засега няма официално съобщение за имената на съветниците, които ще представляват трите държави, нито за това дали те ще участват в отделни двустранни разговори.

Предстоящата среща в Абу Даби е насрочена за вторник и сряда. Дали ще бъде договорен следващ кръг и каква ще бъде ролята на европейските представители, се очаква да стане ясно в хода на разговорите.

Източници: investing.com, apnews.com, euronews.com