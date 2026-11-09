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Обединени Арабски Емирства »
Евротройката ще присъства на преговорите за Украйна в Абу Даби
  Тема: Украйна

Евротройката ще присъства на преговорите за Украйна в Абу Даби

9 Ноември, 2026 09:45 1 194 71

  • украйна-
  • абу даби-
  • русия-
  • сащ-
  • европейска сигурност

Великобритания, Франция и Германия ще изпратят съветници по националната сигурност. Те вероятно няма да участват пряко в разговорите между Русия, Украйна и САЩ

Евротройката ще присъства на преговорите за Украйна в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на Великобритания, Франция и Германия ще присъстват в Абу Даби по време на планираните за 10 и 11 ноември преговори между Русия, Украйна и САЩ, съобщава европейското издание на „Политико“, позовавайки се на различни източници. Евротройката ще бъде представена на равнище съветници по националната сигурност.

По информация на изданието съветниците вероятно няма да седнат на масата за основните разговори. Те ще бъдат „в близост“ до преговорите, като ролята им и степента на участие ще зависят от развитието на разговорите.

Още новини от Украйна

Германски служител, цитиран от „Политико“, е определил срещата в столицата на Обединените арабски емирства като „начална“ сесия. По думите му след нея ще има „допълнителни“ срещи, а окончателният формат ще се изяснява „в хода на преговорите“.

Планираната среща трябва да събере руски, украински и американски представители в опит да бъде подновен дипломатическият процес за прекратяване на войната. Американският специален пратеник Стив Уиткоф заяви, че дневният ред включва прекратяването на конфликта, следвоенни договорености за сигурност и мерки за деескалация.

Франция потвърди европейско участие

Френският министър на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро потвърди, че европейски представители ще бъдат в Абу Даби. „Европейците ще бъдат добре представени. Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези дискусии“, каза той пред радио RTL, цитиран от Ройтерс.

Баро уточни, че лично той няма да участва на масата за преговори. Според него обаче европейското присъствие е необходимо, тъй като всяко споразумение, което засяга европейската сигурност, трябва да бъде обсъждано с държавите от континента.

Така се очертава формат, при който Вашингтон посредничи между Москва и Киев, а Великобритания, Франция и Германия следят процеса от непосредствена близост. Засега няма официално съобщение за имената на съветниците, които ще представляват трите държави, нито за това дали те ще участват в отделни двустранни разговори.

Предстоящата среща в Абу Даби е насрочена за вторник и сряда. Дали ще бъде договорен следващ кръг и каква ще бъде ролята на европейските представители, се очаква да стане ясно в хода на разговорите.

Източници: investing.com, apnews.com, euronews.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    41 5 Отговор
    Щом европингвините ще да там значи ще е провал.

    Коментиран от #20, #22, #37, #59

    09:47 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 3 Отговор
    ДА СЕ РАЗБЕРАТ КОЙ ЩЕ АРЕСТУВА АЗОВЦИТЕ ?
    .....
    ЗЕЛЯ НЕ ВЯРВАМ ДА МУ СТИСКА :)

    09:48 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    36 5 Отговор
    Значи ще сме свидетели на провал на преговорите - 3ката няма да допусне мир, защото войната и надеждата им да раздробят и превземат Русия е последния им изход след загубата на колониите.

    09:49 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Великобритания, Франция и Германия

    34 3 Отговор
    Естествено че няма да седнат на масата за основните разговори. Те ще бъдат „в близост“ до преговорите. В кенефа на лоби бара .... щото са победени държави

    09:50 09.11.2026

  • 8 Смешници

    36 3 Отговор
    Ще присъства, от другата страна на вратата.

    09:50 09.11.2026

  • 9 Пич2

    14 4 Отговор
    Искат,искат!,,!

    Коментиран от #12

    09:51 09.11.2026

  • 10 Европеец

    28 3 Отговор
    Трима натрапници с нищо няма да способстват за постигане на мир, а обратното ще провокират Русия да продължи войната....... Но по-вероятно да присъстват в кафенето където се провеждат срещите на САЩ, Русия и Украйна......

    09:52 09.11.2026

  • 11 Няма значи вече ЕС

    22 3 Отговор
    Остана само Евротройката. Ама тя е впрочем Евродвойка щото Великобритания не е в ЕС нали?

    09:54 09.11.2026

  • 12 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич2":

    Ако не бяха ренфераски работи, да им услужи човек, ама...

    09:55 09.11.2026

  • 13 ТРОЙКАТА

    19 2 Отговор
    АМА КАТО ОНАЗИ ОТ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ФИЛМИ. ЗА ТОВА СТАВАТ АМА ЗА ДИПЛОМАЦИЯ НИКОГА.

    09:56 09.11.2026

  • 14 тримата глупаци нови епизоди

    14 2 Отговор
    значи пак ще има купон със салфетки…

    09:56 09.11.2026

  • 15 Простият

    18 1 Отговор
    Що ще блъскат толкова път като няма да участват пряко в преговорите? Могат и по талавизора да гледат, хем ще спастрят некой юро народна пара, ако мислят за народа.

    09:57 09.11.2026

  • 16 Великобритания, Франция и Германия

    19 1 Отговор
    Нямат малцинства в Украйна. Нямат работа там. Ние обаче имаме заедно с Полша, Унгария, Беларус и Румъния ...

    09:57 09.11.2026

  • 17 Нека

    12 1 Отговор
    Евротройката само да слуша и да не се обажда !

    09:59 09.11.2026

  • 18 Тройката няма да са на масата

    19 1 Отговор
    А в коридора ще чакат само да им съобщят резултата и да им връчат сметката.

    09:59 09.11.2026

  • 19 Хихи

    16 1 Отговор
    ще присъстват в коридорите , да слухтят дали зеленият шмъркач няма да наруши директивите на сороските задноблизци...

    09:59 09.11.2026

  • 20 По точно

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    САЩ и Русия срещу Европа. Да видим кой кого.

    Коментиран от #29

    10:00 09.11.2026

  • 21 Никой не им е позволил

    10 1 Отговор
    да говорят от наше име. Нота веднага да им напишем и санкции

    Коментиран от #28

    10:01 09.11.2026

  • 22 Ами то

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Още от Ялта, САЩ и Русия гледат на Европа като на баница. На кой какво.

    10:02 09.11.2026

  • 23 Тоест евролиберастите

    13 1 Отговор
    Ще отседнат в същия хотел и толкова....щели да бъдат близо...сигурно на долния етаж смяяях

    Коментиран от #27

    10:03 09.11.2026

  • 24 Матрьошка

    14 2 Отговор
    Евролидери не трябва да участват преговорите. Те ще ги провалят и осуетят. Англосаксонските сатанисти не искат мир, а продължаване на войната. На тях хич не им пука нито за Русия, нито за Украйна, защото неистово мразят и двете страни.

    10:04 09.11.2026

  • 25 Великобритания, Франция и Германия

    13 1 Отговор
    Ще им се наложи да плащат репарации и са ги привикали за да им връчат сметката

    10:04 09.11.2026

  • 26 Госあ

    11 2 Отговор
    Ше стоят у фоайето 😆 Ако не друго, това бай Дончо нахендри здраво еврофашистите

    Коментиран от #38

    10:04 09.11.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 10 Отговор

    До коментар #23 от "Тоест евролиберастите":

    Дреме им на евротройката
    Нали спуква от бомбене дъртака кремълски

    Коментиран от #49

    10:05 09.11.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "Никой не им е позволил":

    То и никой не ни е питал дали да бомбят дъртака кремълски

    10:06 09.11.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "По точно":

    Дреме му на ЕС....
    Бомби си Путин като за последно

    10:07 09.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 реалист

    11 2 Отговор
    Аз искам на преговорите да отидат представители на България , Словакия ,Полша ,Хърватия.Какво , тези държави не са ли ЕС ? ЕС е свършен , оказа се че Еврото в България е въведено незаконно , това е световен скандал ЕК и ЕЦБ за знаели и въпреки това действат срещу финансовата система на държавата ни и то без официален доклад от БНБ .Това ще гръмне като скандал , ще се отрази на борсите в Ню Йорк , Токио,Лондон ,Шанхай , дори може да срине курса на еврото .Какво ще преговарят , като лъжат за финансите , а какво остава за сигурноста .

    Коментиран от #32

    10:08 09.11.2026

  • 32 ЪХЪ

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "реалист":

    Може и Луната да падне някой ден.

    10:10 09.11.2026

  • 33 Георги

    1 2 Отговор
    Русия няма да отстъпи от максмиланите си искания - друго ще означава , в най-добрия случай, край за Путин. По същата причина и е ЕС/Украйна няма да отстъпи - край за Урсула и лакеите й. А дончо, той е пътник и това му е последния шанс да се задържи над водата.

    Коментиран от #51

    10:11 09.11.2026

  • 34 Присъствието на представители

    5 2 Отговор
    На Германи, франция и Великобритания само затвърждават истината, кой има интерес от този конфликт и кой по всякакъв даволки насин подпомагат фашисткия режим в Украйна!
    Този, който трябва да преговаря са САЩ РУСИЯ и УКРАЙНА, защото:
    1 САЩ подпалиха войната с цел зпвладяване ресурсите на Укрвйна. Не забравяйте, че Байдън и родата му се впиза в тази земя. Къи глутницата се присъединиха и чакалите да Англия, Германия и Франция! Все изявени военолюбци
    2. Русия си отстоява насилствено отнетите им земи на Украйна!
    3. Украйна е бита карта. Тя е боксова круша на подстрекателитетна войната.
    Къде е Зеленски
    Да не са се напили с Рюте, някъде в Алеите?

    10:11 09.11.2026

  • 35 Гюров каза че ако не си на масата

    4 2 Отговор
    си в менюто. Значи Великобритания, Франция и Германия са в менюто

    10:11 09.11.2026

  • 36 Цитат

    5 1 Отговор
    ,,те вероятно няма да участват пряко.,, Само ще изхарчат едни поредни пари да седят на диванчето в чакалнята.

    Коментиран от #42

    10:11 09.11.2026

  • 37 Европейската

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    в съседната стая, насаме..

    10:11 09.11.2026

  • 38 Ти кажи

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Госあ":

    Кога ботокса ще се покаже от бункера.Горе-долу.

    Коментиран от #43

    10:12 09.11.2026

  • 39 Оръжие на ЕС избива руснаци

    3 1 Отговор
    Как ли Путин ша са ръкува с представителите на ЕС.

    10:13 09.11.2026

  • 40 Бобина

    3 1 Отговор
    Ще са сервитьори ли там?

    10:13 09.11.2026

  • 41 Жбръц

    3 3 Отговор
    Ще следят" отблизо" зад вратата!Тази " тройка" ще досъсипе окончателно икономика, промишленост в целия ЕС,но продължава с рогата напред! А онези, от мъгливия остров,къде си пъхат човката изобщо?

    10:13 09.11.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Цитат":

    От тия преговори нема смисъл
    Докара ЕС РАЗБОМБВА Путин.

    Коментиран от #50, #56

    10:13 09.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Айде

    2 2 Отговор
    Без англетата, те не са в ЕС.

    10:15 09.11.2026

  • 45 ЕС...големите дяволи

    2 1 Отговор
    Не преговарят с никой
    Живеят си тихо и мирно
    Бомбят Путин
    На Дончо не цепят басма.

    10:15 09.11.2026

  • 46 ЕвроДвойката и Острова

    2 2 Отговор
    Нито са фактор нито някой ще ги пита за нещо. Само глупости дрънкат. И Украйна никой няма за нищо да я пита

    Коментиран от #55, #63

    10:15 09.11.2026

  • 47 алхимик

    0 2 Отговор
    Те не са поканени на масата , защото Европа е в менюто .ЕС се разпада , ако не сте разбрали , само погледнете скандиранията и какви песни се пеят на протестите във Франция и Италия .Толкоз му беше на ЕС.

    Коментиран от #60

    10:16 09.11.2026

  • 48 Само питам

    3 0 Отговор
    Нашата Гургулица на мира няма ли да присъства?

    10:16 09.11.2026

  • 49 Бе за сега

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само Украйна иска спиране на бомбенето....та става ясно кой е на зор. Как е Киев....дискотека или пуснаха кепенците....споко зимата още не е започнала. А чакам да видим кой ще даде още 70 млрд на Украйна....щото от преди обещаните не са превели 14 млрд...май пускаме печатницата стил Виденова зима

    Коментиран от #58

    10:16 09.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Враг Народу

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    Олигарсите няма вечно да търпят руското бункерно Жуже! В най-скоро време по стар болшевишки обичай путин ще бъде обявен за Враг на народа!

    Коментиран от #62

    10:17 09.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ще палят пурите

    2 2 Отговор
    По информация на изданието съветниците вероятно няма да седнат на масата за основните разговори. Те ще бъдат „в близост“ до преговорите, като ролята им и степента на участие ще зависят от развитието на разговорите.

    10:17 09.11.2026

  • 54 Европейците

    3 2 Отговор
    и британците ще правят всичко възможно да саботират дипломатическо уреждане на този конфликт.

    10:17 09.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 КРАТКО

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    РАЗБРАХ
    ТРОЙКАТА ША НОСИ КАФЕТАТА
    И ША БЪРШЕ СО.....ЛИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    10:18 09.11.2026

  • 57 Едно не разбирам

    2 4 Отговор
    Защо путин избива руснаци?

    10:18 09.11.2026

  • 58 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бе за сега":

    Кой е бомбил Русия след ВСВ....
    Само Украйна с НАТОВСКО оръжия
    До там я докара дъртака кремълски.

    10:19 09.11.2026

  • 59 Емил

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Те ще са на последния ред в салона и само ще гледат и слушат без право на глас!!!
    Хахахахах

    10:19 09.11.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "алхимик":

    Разпадна се СССР и СОЦА
    А ЕС си бомби Путин регулярно....

    10:20 09.11.2026

  • 61 Всъщност

    1 1 Отговор
    Откъде Путин сви климатика за бункера?

    10:21 09.11.2026

  • 62 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Враг Народу":

    да, добре

    10:21 09.11.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "ЕвроДвойката и Острова":

    Ша ги питат и още как
    Иначе Путин ша бере ядове с това РАЗБОМБВАНЕ на Русия.

    10:22 09.11.2026

  • 64 Ако

    1 1 Отговор
    първо се постигне съгласие за архитектурата на сигурност в Европа, конфликтът в Украйна ще се реши много лесно. Но ЕС и британците май предпочитат войната да продължи...

    10:22 09.11.2026

  • 65 Няма такова нещо "ЕвроТройката"

    2 0 Отговор
    Великобритания не е в ЕС ! ЕвроДвойка е на неграмотните лумпенизирани двойкаджии. Банкрутирали държави които дори лихвите по дълга си в момента не могат да платят при падежа. Дори тея в ЕЦБ се разбягаха с врясъци ..

    10:22 09.11.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Дъртака кремълски са превърна в основна мишена на ЕС.
    Да прати прошение да спрат да го бомбят.

    10:23 09.11.2026

  • 67 Ццц

    1 0 Отговор
    Евротройката няма да бъде на масата за преговори, а на близо?!? 🤣🤣🤣 Нейната работа е под масата и води до облекчение на гостите от Русия и САЩ. Украинците се третират като европейски член и там работата е по-дебела! Казват, че няма по-добра тройка в Европа за тази работа! Мъжките имена да не ви тревожат! Става въпрос за евро ценности и сантиментален спомен от минала епоха! 🤣🤣🤣 По-добре не ги пускайте тези новини, че има хора да разбират колко е зле положението за нашето ръководено от друга бележита тройка съюзче!

    10:23 09.11.2026

  • 68 Копейки,

    0 1 Отговор
    В коя европейска страна има опашки пред бензиностанциите? Коментирайте.В България има Интернет.И в Папуа Нова Гвинея има.

    10:24 09.11.2026

  • 69 толкоз си може

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Знаеш ли":

    жалкопаветието.

    10:25 09.11.2026

  • 70 ЕВРОТРОЙКА

    0 0 Отговор
    За под масата.

    10:25 09.11.2026

  • 71 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Присъствието на евротройка на преговорите може само да предизвика насмешки !?Но погледнато сериозно може да се зададе въпрос - първо какво е нивото какви са отговорностите на тия които ще представляват Европа второ какъв мандат имат и кой ще им определи правата по отношение на договореностите които може да се постигнат!?...Или с една дума -екскурзианти модел Макс и Мориц ...!?

    10:26 09.11.2026