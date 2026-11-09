Къшнър: Русия и Европа трябва да говорят директно за сигурността

Трайно и всеобхватно споразумение за прекратяване на войната в Украйна ще изисква пряк диалог между Русия и европейските партньори на САЩ по въпросите на сигурността. Това заяви Джаред Къшнър – зет на президента Доналд Тръмп и американски пратеник в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

„В крайна сметка постигането на всеобхватно и дългосрочно споразумение ще изисква и пряко ангажиране между Русия и нашите европейски партньори по по-широки въпроси на сигурността, които ги засягат“, написа Къшнър в X.

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Той добави, че Вашингтон се надява консултациите в Абу Даби да създадат условия за започване на такъв диалог „в близко бъдеще“ като част от многостранен процес. Позицията беше публикувана в навечерието на нов кръг разговори между САЩ, Русия и Украйна в Обединените арабски емирства.

Преговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември

Тристранните разговори са планирани за 10 и 11 ноември. Те ще бъдат насочени към гаранциите за сигурност за Украйна, евентуалните мерки за намаляване на риска от нова ескалация и бъдещата рамка за сигурност в Европа.

Американската страна се очаква да бъде представлявана от специалния пратеник Стив Уиткоф и Къшнър. Според „Асошиейтед прес“ това ще бъде първият тристранен кръг между Вашингтон, Москва и Киев от февруари насам. Украйна настоява, че прекратяването на огъня и надеждните гаранции за сигурност трябва да бъдат в основата на всяко бъдещо споразумение.

Преди разговорите в Абу Даби американските представители проведоха консултации в Брюксел с украински, натовски и европейски представители. Къшнър посочи като цели на обсъжданията постоянни консултации по сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна стабилност на континента.

Европейското участие остава спорен въпрос

Русия също заяви, че европейските държави трябва да участват в по-широките преговори за бъдещата сигурност на континента, но според Кремъл това трябва да стане на по-късен етап. Москва твърди, че от европейските държави все още не са постъпили конкретни предложения за гаранции за сигурност.

Европейските съюзници на Украйна настояват да бъдат включени пряко в разговорите, тъй като евентуалното споразумение ще засяга не само прекратяването на бойните действия, но и сигурността на целия континент. Американската администрация представя бъдещия формат като част от по-широка многостранна рамка, без да е обявено окончателно споразумение по нея.

Къшнър заяви, че консултациите в Абу Даби могат да поставят началото на този процес. Засега обаче не е потвърдено дали Русия и европейските държави ще започнат отделни преки разговори и при какъв формат.

Източници: apnews.com, staging.rferl.org