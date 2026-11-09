Къшнър: Русия и Европа трябва да говорят директно за сигурността

Трайно и всеобхватно споразумение за прекратяване на войната в Украйна ще изисква пряк диалог между Русия и европейските партньори на САЩ по въпросите на сигурността. Това заяви Джаред Къшнър – зет на президента Доналд Тръмп и американски пратеник в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.
„В крайна сметка постигането на всеобхватно и дългосрочно споразумение ще изисква и пряко ангажиране между Русия и нашите европейски партньори по по-широки въпроси на сигурността, които ги засягат“, написа Къшнър в X.
Той добави, че Вашингтон се надява консултациите в Абу Даби да създадат условия за започване на такъв диалог „в близко бъдеще“ като част от многостранен процес. Позицията беше публикувана в навечерието на нов кръг разговори между САЩ, Русия и Украйна в Обединените арабски емирства.
Преговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември
Тристранните разговори са планирани за 10 и 11 ноември. Те ще бъдат насочени към гаранциите за сигурност за Украйна, евентуалните мерки за намаляване на риска от нова ескалация и бъдещата рамка за сигурност в Европа.
Американската страна се очаква да бъде представлявана от специалния пратеник Стив Уиткоф и Къшнър. Според „Асошиейтед прес“ това ще бъде първият тристранен кръг между Вашингтон, Москва и Киев от февруари насам. Украйна настоява, че прекратяването на огъня и надеждните гаранции за сигурност трябва да бъдат в основата на всяко бъдещо споразумение.
Преди разговорите в Абу Даби американските представители проведоха консултации в Брюксел с украински, натовски и европейски представители. Къшнър посочи като цели на обсъжданията постоянни консултации по сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна стабилност на континента.
Европейското участие остава спорен въпрос
Русия също заяви, че европейските държави трябва да участват в по-широките преговори за бъдещата сигурност на континента, но според Кремъл това трябва да стане на по-късен етап. Москва твърди, че от европейските държави все още не са постъпили конкретни предложения за гаранции за сигурност.
Европейските съюзници на Украйна настояват да бъдат включени пряко в разговорите, тъй като евентуалното споразумение ще засяга не само прекратяването на бойните действия, но и сигурността на целия континент. Американската администрация представя бъдещия формат като част от по-широка многостранна рамка, без да е обявено окончателно споразумение по нея.
Къшнър заяви, че консултациите в Абу Даби могат да поставят началото на този процес. Засега обаче не е потвърдено дали Русия и европейските държави ще започнат отделни преки разговори и при какъв формат.
Източници: apnews.com, staging.rferl.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 А ти като какъв си там?!
Коментиран от #9
16:44 09.11.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #7, #8, #12
16:45 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ще ще ще ще
До коментар #5 от "Атина Палада":ЩЕКА😂
16:49 09.11.2026
8 Държава русия няма да има
До коментар #5 от "Атина Палада":След като бъде подменено изцяло населението ѝ може да има нещо като протекторат поставен под европейско управление.
Коментиран от #14, #22
16:52 09.11.2026
9 Къшнът е представител
До коментар #4 от "А ти като какъв си там?!":На семейство комици.
16:53 09.11.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Дето го опраскват нон стоп.
16:54 09.11.2026
11 Палячо
16:56 09.11.2026
12 Да,добре
До коментар #5 от "Атина Палада":В руското посолство има ли някой нормален?
16:57 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 12345
Коментиран от #32
16:58 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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20 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Да ама не
До коментар #14 от "Атина Палада":18-20% от населението на блатото наречено русия са мюсюлмани.
17:03 09.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Къшнър
17:04 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Държава Русия и сега няма
До коментар #14 от "Атина Палада":Има нещо като подобие на федерация.РФ.
Откъде ви намират?
Коментиран от #33
17:05 09.11.2026
30 Пф,
17:07 09.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 2488
17:15 09.11.2026
35 1488
айдеПакТрий
да те видя колко ще издьржиш
17:15 09.11.2026
36 7654
17:15 09.11.2026