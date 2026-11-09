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Къшнър: Русия и Европа трябва да говорят директно за сигурността
  Тема: Украйна

Къшнър: Русия и Европа трябва да говорят директно за сигурността

9 Ноември, 2026 16:37 807 36

  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • русия-
  • европейска сигурност-
  • доналд тръмп

Зетят на Доналд Тръмп обвърза бъдещия диалог с преговорите в Абу Даби за войната в Украйна

Къшнър: Русия и Европа трябва да говорят директно за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трайно и всеобхватно споразумение за прекратяване на войната в Украйна ще изисква пряк диалог между Русия и европейските партньори на САЩ по въпросите на сигурността. Това заяви Джаред Къшнър – зет на президента Доналд Тръмп и американски пратеник в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

„В крайна сметка постигането на всеобхватно и дългосрочно споразумение ще изисква и пряко ангажиране между Русия и нашите европейски партньори по по-широки въпроси на сигурността, които ги засягат“, написа Къшнър в X.

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Той добави, че Вашингтон се надява консултациите в Абу Даби да създадат условия за започване на такъв диалог „в близко бъдеще“ като част от многостранен процес. Позицията беше публикувана в навечерието на нов кръг разговори между САЩ, Русия и Украйна в Обединените арабски емирства.

Преговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември

Тристранните разговори са планирани за 10 и 11 ноември. Те ще бъдат насочени към гаранциите за сигурност за Украйна, евентуалните мерки за намаляване на риска от нова ескалация и бъдещата рамка за сигурност в Европа.

Американската страна се очаква да бъде представлявана от специалния пратеник Стив Уиткоф и Къшнър. Според „Асошиейтед прес“ това ще бъде първият тристранен кръг между Вашингтон, Москва и Киев от февруари насам. Украйна настоява, че прекратяването на огъня и надеждните гаранции за сигурност трябва да бъдат в основата на всяко бъдещо споразумение.

Преди разговорите в Абу Даби американските представители проведоха консултации в Брюксел с украински, натовски и европейски представители. Къшнър посочи като цели на обсъжданията постоянни консултации по сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна стабилност на континента.

Европейското участие остава спорен въпрос

Русия също заяви, че европейските държави трябва да участват в по-широките преговори за бъдещата сигурност на континента, но според Кремъл това трябва да стане на по-късен етап. Москва твърди, че от европейските държави все още не са постъпили конкретни предложения за гаранции за сигурност.

Европейските съюзници на Украйна настояват да бъдат включени пряко в разговорите, тъй като евентуалното споразумение ще засяга не само прекратяването на бойните действия, но и сигурността на целия континент. Американската администрация представя бъдещия формат като част от по-широка многостранна рамка, без да е обявено окончателно споразумение по нея.

Къшнър заяви, че консултациите в Абу Даби могат да поставят началото на този процес. Засега обаче не е потвърдено дали Русия и европейските държави ще започнат отделни преки разговори и при какъв формат.

Източници: apnews.com, staging.rferl.org


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А ти като какъв си там?!

    9 0 Отговор
    Тръмп и семейството му разбират само от далавери и скоро ще започнат да си плащат сметките!

    Коментиран от #9

    16:44 09.11.2026

  • 5 Атина Палада

    7 2 Отговор
    САЩ ще изтъргуват Европа на Русия..На САЩ не им е нужна бедна Европа.Нямане нито нефт,нито газ,нито други природни ресурси .До сега бяхме под крилото на САЩ,или по точно САЩ бяха в Европа заради Русия..Но вече при друг поделен свят , Европа става излишна на САЩ..

    Коментиран от #7, #8, #12

    16:45 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ще ще ще ще

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    ЩЕКА😂

    16:49 09.11.2026

  • 8 Държава русия няма да има

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    След като бъде подменено изцяло населението ѝ може да има нещо като протекторат поставен под европейско управление.

    Коментиран от #14, #22

    16:52 09.11.2026

  • 9 Къшнът е представител

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "А ти като какъв си там?!":

    На семейство комици.

    16:53 09.11.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор
    Кой преговаря с дъртака кремълски
    Дето го опраскват нон стоп.

    16:54 09.11.2026

  • 11 Палячо

    5 0 Отговор
    Ти нямаш място там.Америка ви каза АУТ!

    16:56 09.11.2026

  • 12 Да,добре

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    В руското посолство има ли някой нормален?

    16:57 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 12345

    4 2 Отговор
    Европа пак иска да прецака мира!!

    Коментиран от #32

    16:58 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    18-20% от населението на блатото наречено русия са мюсюлмани.

    17:03 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Къшнър

    2 1 Отговор
    Чувам квичене на укротролове.

    17:04 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Държава Русия и сега няма

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Има нещо като подобие на федерация.РФ.
    Откъде ви намират?

    Коментиран от #33

    17:05 09.11.2026

  • 30 Пф,

    0 0 Отговор
    тоя Кушнер е един алчен глупак, също като Виткоф и също като тъста му Тръмп.

    17:07 09.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 2488

    1 0 Отговор
    ЕК е терористична организацuя

    17:15 09.11.2026

  • 35 1488

    1 0 Отговор
    триешЛиБеМисир
    айдеПакТрий
    да те видя колко ще издьржиш

    17:15 09.11.2026

  • 36 7654

    1 0 Отговор
    Америка не иска да бърши европейските и руските нацапани части, а за сега се е съсредоточила върху своята част, като основна причина за този никому ненужен конфликт прераснал в многогодишна война. Като президент Тръмп няма как да не знае какво са правили военните разознавателни служби и каква е била целта и съвсем основателно го приписва на политиците демократи. Да се надяваме, че ще му стигна времето да изчисти този срам на човешката цивилизация.

    17:15 09.11.2026