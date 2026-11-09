Тръмп постави под съмнение резултатите от изборите в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение легитимността на междинните избори за Конгреса, проведени на 3 ноември. Изявлението му беше публикувано в Truth Social шест дни след като републиканците претърпяха тежки загуби, включително в традиционно консервативни щати като Тексас и Южна Каролина.

„Наистина ли някой вярва, че тези „избори“ бяха честни? Как е възможно социологическите проучвания да са били толкова погрешни? Някои от „скоковете“ в гласовете по време на ранното гласуване бяха толкова огромни, че беше невъзможно да се спечели, независимо колко хора са отишли да гласуват. Всичко зависи от машините, които са много по-важни от избирателите“, написа Тръмп.

Демократите поеха контрола над Конгреса

Резултатите от вота дадоха на Демократическата партия контрол над Камарата на представителите и Сената. В горната камара демократите спечелиха няколко места, държани дотогава от републиканци, сред които тези в Тексас и Южна Каролина. Победите бяха определени като исторически, тъй като са постигнати в щати, които дълго време се считаха за сигурни територии на Републиканската партия.

В Тексас демократът Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън. В Южна Каролина Ани Андрюс спечели срещу републиканската кандидатка Дарлайн Греъм. Демократите взеха сенаторски места и в Канзас, Айова, Северна Каролина, Охайо и Мейн.

Няма доказателства за манипулирани машини

Твърдението на Тръмп за ролята на машините за гласуване не е подкрепено с доказателства за мащабна или координирана подмяна на вот. PolitiFact отбелязва, че няма данни машините умишлено да са променяли избора на избирателите в широк мащаб. Случаи на технически проблеми могат да бъдат установени и коригирани по установения ред, но сами по себе си не доказват измама.

Публикацията на Тръмп повтаря познатата му стратегия да поставя под въпрос изборните резултати, когато те са неблагоприятни за него или за Републиканската партия. Този път съмненията са отправени след вот, който промени политическия баланс във Вашингтон, но в изявлението не са посочени конкретни секции, щати или проверими данни за нарушения.

Какво следва

Новият Конгрес ще започне мандата си през януари 2027 г., когато новоизбраните членове положат клетва. До тогава ще продължат процедурите по финализиране и удостоверяване на изборните резултати в отделните щати. Контролът на демократите над двете камари ще даде на партията водеща роля при определянето на законодателния дневен ред и при парламентарния контрол върху администрацията на президента.

Източници: apnews.com, independent.co.uk, politifact.com