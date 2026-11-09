Буданов очаква нови размени на пленници след срещата в Абу Даби

Кирил Буданов очаква след тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби да бъдат договорени нови размени на военнопленници. Ръководителят на Офиса на президента на Украйна посочи, че хуманитарният въпрос ще бъде сред основните теми на срещата.

„Много се надявам на конструктивен диалог. Планираме да отделим голямо внимание на хуманитарния въпрос. Необходимо е да активизираме обмените на пленници. Разчитам, че диалогът в ОАЕ ще даде практически резултат и ще можем да договорим следващите етапи по връщането на нашите хора у дома“, заяви Буданов.

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Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември

Тристранните преговори в столицата на Обединените арабски емирства са планирани за 10 и 11 ноември. В тях ще участват представители на Украйна, САЩ и Русия. Паралелно с основните разговори се очаква специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф да проведат среща с европейски представители.

В разговорите ще присъстват представители на Европейската комисия, Европейския съвет, Германия, Франция и Великобритания на ниво съветници по въпросите на сигурността. Поканен е и ръководителят на кабинета на генералния секретар на НАТО.

Съставът на украинската делегация

Украйна ще бъде представлявана от ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, Кирил Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

Украинската страна не очаква пробив още по време на първата среща между представители на Русия и САЩ. Според предварителната позиция на Киев по-големи надежди се възлагат на втория кръг от разговорите.

Източници: pravda.com.ua