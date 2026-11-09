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Буданов очаква нови размени на пленници след срещата в Абу Даби
  Тема: Украйна

Буданов очаква нови размени на пленници след срещата в Абу Даби

9 Ноември, 2026 20:19 799 16

  • кирил буданов-
  • военнопленници-
  • абу даби-
  • украйна

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна заяви, че хуманитарният въпрос ще бъде сред основните теми на разговорите с Русия и САЩ

Буданов очаква нови размени на пленници след срещата в Абу Даби - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Буданов очаква след тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби да бъдат договорени нови размени на военнопленници. Ръководителят на Офиса на президента на Украйна посочи, че хуманитарният въпрос ще бъде сред основните теми на срещата.

„Много се надявам на конструктивен диалог. Планираме да отделим голямо внимание на хуманитарния въпрос. Необходимо е да активизираме обмените на пленници. Разчитам, че диалогът в ОАЕ ще даде практически резултат и ще можем да договорим следващите етапи по връщането на нашите хора у дома“, заяви Буданов.

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Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември

Тристранните преговори в столицата на Обединените арабски емирства са планирани за 10 и 11 ноември. В тях ще участват представители на Украйна, САЩ и Русия. Паралелно с основните разговори се очаква специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф да проведат среща с европейски представители.

В разговорите ще присъстват представители на Европейската комисия, Европейския съвет, Германия, Франция и Великобритания на ниво съветници по въпросите на сигурността. Поканен е и ръководителят на кабинета на генералния секретар на НАТО.

Съставът на украинската делегация

Украйна ще бъде представлявана от ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, Кирил Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

Украинската страна не очаква пробив още по време на първата среща между представители на Русия и САЩ. Според предварителната позиция на Киев по-големи надежди се възлагат на втория кръг от разговорите.

Източници: pravda.com.ua


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бате 5 години 3 села

    1 13 Отговор
    Сщо небето над Москва е черно?????

    Коментиран от #3, #9

    20:25 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тъъъп от по тъъпите

    16 2 Отговор
    Колкото и да ни навираш колко велик е Зеленски, всеки нормален ПО СВЕТА вижда, че това е края на клоуна!
    Не се излагай повече!

    20:26 09.11.2026

  • 5 Ъъъъ

    19 2 Отговор
    За украинските пленници е по-добре да си стоят пленници в Русия. Иначе съдбата им е ясна - обратно на фронта.

    20:27 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А уж бяха втората Армия

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Бате 5 години 3 села":

    Не е нормално да ги Нокаутира един Зеленски

    20:34 09.11.2026

  • 10 Факт

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сливен":

    Навремето мноо сганни имаше в Сливен и околностите ,кой каза че демографията се е променила ?

    20:36 09.11.2026

  • 11 Шопо

    12 0 Отговор
    Тръмп очаква капитулация на украйна.
    Украинците свършиха, парите от ЕС свършиха, време е Зелански да обяви капитулация.

    20:38 09.11.2026

  • 12 Уточниха ли ?

    11 1 Отговор
    А уточниха ли съотношението за 1 руснак ,руснаците да им връщат 10 ?

    Коментиран от #14

    20:39 09.11.2026

  • 13 А украинските

    11 1 Отговор
    пленници със сълзи на очи се молят да не ги връщат! Заради това вече размените са 30-40 към 1 а не 300-400 към 1...

    20:45 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Първо Буданов,да си плати глобата...

    2 0 Отговор
    ...,че говореше на руски език,пред ,,къщата на ужасите" и чак тогава да ни раздава акъл...!

    21:35 09.11.2026