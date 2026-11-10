Върховният съд на САЩ разреши стената с Мексико в Западен Тексас

Върховният съд на САЩ разреши на администрацията на Доналд Тръмп временно да поднови строителството на гранична стена и свързана инфраструктура в района Биг Бенд в Западен Тексас. Решението от 9 ноември е неподписано и е взето с 8:1 гласа. Съдия Кетанджи Браун Джаксън е единственият член на състава, който е гласувал против, без да изложи мотиви.

Върховният съд спря действието на предварителната забрана, наложена от федералната съдия Катлийн Кардон. Тя блокира строителството на 2 октомври, след като прецени, че ищците вероятно ще докажат, че администрацията е превишила правомощията си да отменя екологични изисквания. Кардон публикува писменото си решение на 14 октомври.

Новото решение не слага край на делото. Според The Texas Tribune то ще действа, докато Върховният съд реши дали да разгледа спора по същество или докато производството приключи във федералния съд в Ел Пасо. Така строителните дейности могат да продължат, но окончателната законност на проекта все още не е решена.

Проектът обхваща над 500 мили граница

Секторът Биг Бенд обхваща 517 мили от границата между САЩ и Мексико. В него влизат националният парк Биг Бенд, щатският парк Биг Бенд Ранч и частни и обществени земи в окръзите Хъдспет, Джеф Дейвис, Пресидио, Брюстър, Теръл и Вал Верде.

В отделни части е предвидена стоманена стена с височина 30 фута, както и нови пътища, наблюдателни системи и автомобилни заграждения. Службата за митническа и гранична защита заявява, че в националния парк и щатския парк няма да бъде изграждана 30-футова пешеходна стена. В националния парк обаче е планирана 17-милна система от несвързани заграждения за автомобили.

По данни на The Texas Tribune секторът представлява около 1,6% от задържанията на мигранти по цялата южна граница, въпреки че обхваща повече от 25% от самата граница. Администрацията е възложила договори за 7,5 млрд. долара за изграждане на пътища, заграждения и инсталиране на технологии в района. Правителството твърди още, че спирането на работата води до загуби от 500 000 долара дневно.

Еколози и местни жители оспорват проекта

Делото е заведено от Центъра за биологично разнообразие, организацията „Приятели на църквата Руйдоса“ и местен речен водач. Те твърдят, че строителството ще промени трайно пустинния пейзаж, ще засегне местообитания, исторически обекти, частни имоти и достъпа до участъци от Рио Гранде.

„Правителственият интерес надделява над всяка заявена естетическа, рекреационна и екологична вреда“, се казва в решението на Върховния съд.

Лайкън Джордал, национален защитник на обществените земи в Центъра за биологично разнообразие, определи решението като възможност за „разрушаване на един от най-дивите райони на Тексас“, преди съдилищата да са се произнесли окончателно по законността на проекта.

Спорът започна след издаването на три разрешения от Министерството на вътрешната сигурност, които позволяват заобикаляне на част от федералните закони за околната среда и опазването на историческото наследство. Следващата ключова стъпка е решението на Върховния съд дали да приеме делото за пълно разглеждане.

Източници: apnews.com, texastribune.org, cbsnews.com