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Саудитска Арабия прехвана две ракети към Рияд

Саудитска Арабия прехвана две ракети към Рияд

10 Ноември, 2026 03:54 472 0

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Падащи отломки са повредили сграда на Saudi Aramco, но няма жертви и ранени. Хусите поеха отговорност за атаката

Саудитска Арабия прехвана две ракети към Рияд - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила две балистични ракети, изстреляни към столицата Рияд, съобщи водената от Саудитска Арабия коалиция. По данни на Асошиейтед прес ракетите са били приписани на подкрепяните от Иран хуси в Йемен.

В града са били чути силни експлозии. Падащи отломки са повредили няколко етажа на административна сграда на Saudi Aramco във финансовия район „Крал Абдула“. Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че щетите са ограничени и няма загинали или ранени.

„Щетите са ограничени и няма пострадали или загинали“, съобщи Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия.

Хусите поеха отговорност за атаката. Военният им говорител Яхя Сари заяви, че са били атакувани финансовият район на Рияд и други цели. Групировката представи удара като отговор на последните саудитски въздушни операции в Йемен, при които според хусите са били нанесени жертви сред цивилното население. Саудитските власти не са потвърдили всички твърдения на хутите.

Съобщени са и други прихващания

В отделно съобщение коалицията заяви, че е прихванала балистична ракета, насочена към Източната провинция. По-късно са били съобщени и две крилати ракети към Рияд и южни райони на Саудитска Арабия. Различието в броя на ракетите се дължи на отделните съобщения за различните направления и видове оръжия.

Ройтерс съобщи, че саудитските сили са унищожили и ракетни установки на хутите в Саада и Сана, за които се предполага, че са били използвани при атаките срещу Рияд и Източната провинция. Саудитската страна продължава да нанася въздушни удари по позиции на групировката в Йемен.

Нова ескалация между Рияд и хусите

Атаката е част от засилилата се през последните седмици размяна на удари между Саудитска Арабия и хусите. Групировката извършва ракетни и дронови атаки срещу саудитски летища, пристанища и петролни обекти, а Рияд отговаря с удари по военна инфраструктура в Йемен.

На 10 октомври ракетен удар по летище „Крал Халид“ в Рияд причини смъртта на 13 души и рани над 300, според публикуваните данни. Последният удар срещу столицата не е довел до жертви, но повредите по сградата на Saudi Aramco показват, че отломки от прихванатите ракети са паднали в оживен финансов район.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, aa.com.tr


Саудитска Арабия
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