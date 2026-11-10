Кати Закария иска да се върне като прессекретар на Тръмп

Кати Закария се опитва да получи нов шанс като прессекретар на Белия дом, въпреки че беше отстранена след само пет дни на поста, съобщава „Ню Йорк пост“, позовавайки се на три източника, близки до президента Доналд Тръмп. Според тях Закария се стреми да спечели подкрепата както на Тръмп, така и на новия началник на кабинета Стивън Милър.

Източниците твърдят, че Закария е била забелязана през уикенда в имението на президента в Мар-а-Лаго, където се е опитвала да привлече вниманието му. Тя е участвала и в изборното отразяване на консервативната мрежа Right Side Broadcasting Network.

Според един от източниците Закария е избрала участието си в предаването с надеждата Тръмп да види представянето ѝ и да прецени, че тя отново е подходяща за ролята. Друг човек, запознат с разговора, твърди, че тя е казала, че е действала на шега. Разказите на източниците се разминават и не представляват официално потвърждение за ново назначение.

Закария отрича информацията

Самата Кати Закария отхвърли твърденията. В публикация, цитирана от американски медии, тя написа: „Не кандидатствам отново за тази роля. Твърденията, че се опитвам да си върна работата като прессекретар на президента Тръмп, са напълно неверни.“

Тя заяви още, че поддържа „лоялни и добри отношения“ с президента. Отричането ѝ последва публикация на „Ню Йорк пост“, според която няколко високопоставени съветници на Тръмп смятат, че Закария търси втори шанс зад трибуната.

Пет дни на поста

Тръмп обяви Закария за нов прессекретар на 9 октомври. Тя започна работа на 12 октомври, но напусна поста на 16 октомври след критики към първия си брифинг и към представянето ѝ в интервюта. Брифингът ѝ продължи около 14 минути и включваше само няколко въпроса от журналисти.

Краткият мандат остави Белия дом без постоянен прессекретар. Към момента няма официално съобщение, че Закария ще бъде върната на поста, нито потвърждение, че президентът е взел решение за повторното ѝ назначаване.

Източници: mediaite.com, thedailybeast.com, investing.com