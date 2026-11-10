Тръмп защити Хегсет и обяви проверки около шефа на Nvidia

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити министъра на отбраната Пийт Хегсет, отхвърли твърдението, че Русия не търси мир, и заяви, че Федералното бюро за разследване разглежда случая около главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

По време на разговор с журналисти Тръмп каза, че САЩ виждат „много силна склонност“ към прекратяване на войната в Украйна. По думите му и Русия, и Украйна са уморени от бойните действия и искат споразумение. „Просто мисля, че Украйна и Русия са уморени от войната“, заяви президентът.

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Тръмп отхвърли съмненията за руските намерения

Коментарите на Тръмп идват преди нов кръг американски посреднически усилия за прекратяване на конфликта. Очаква се разговорите между представители на САЩ, Русия и Украйна да се проведат в Абу Даби и да включват въпроса за гаранциите за сигурност след евентуално споразумение.

Американският президент отхвърли оценката, че Москва не търси мир, макар че според съобщенията на Асошиейтед прес държавният секретар Марко Рубио е дал по-предпазлива оценка за перспективите пред преговорите. Разминаването показва различния тон в администрацията: Тръмп говори за умора и желание за сделка, докато американските представители подчертават оставащите разногласия по сигурността и териториите.

ФБР проверява случая около ръководителя на Nvidia

Тръмп съобщи, че ФБР разглежда случая около Хуанг, след като стана известно, че той е имал връзка с жена, обвинявана от американски представители във връзки с китайското разузнаване. Президентът каза, че Хуанг не е знаел за предполагаемата ѝ дейност и изрази увереност, че ръководителят на Nvidia ще бъде „в добро положение“.

Съветът на директорите на Nvidia започна независимо разследване, след като се появиха твърдения, че Хуанг е бил мишена на чуждо разузнаване. Китай отхвърли обвиненията за схема срещу него. Акциите на компанията поевтиняха с 4,3% в понеделник, а спадът им от предходната сряда достигна около 11%.

Маси внесе резолюция за импийчмънт на Хегсет

На този фон републиканският конгресмен Томас Маси внесе резолюция за импийчмънт на Хегсет. В документа са посочени твърдения за нарушения, свързани с войната с Иран, военни действия в Йемен и операции срещу предполагаеми наркотрафиканти.

Тръмп заяви, че ще застане зад министъра на отбраната. „Ще го подкрепям“, каза президентът, часове след внасянето на резолюцията. Той защити Хегсет с оценката, че министърът е „спечелил войната“ във Венецуела и печели войната с Иран. Самият Хегсет заяви, че не се притеснява от процедурата и обяви пресконференция, на която ще представи позицията си.

Източници: apnews.com, ca.marketscreener.com