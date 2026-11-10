В Сената чакат 156 номинации на Тръмп

В Сената на САЩ все още не са потвърдени 156 граждански номинации, внесени от президента Доналд Тръмп. Данните обхващат назначенията за различни длъжности във федералната администрация, съдебната система, дипломатическата служба и независими агенции.

Повечето чакащи номинации не са стигнали до комисия

От актуалните 156 кандидатури 122 все още не са получили гласуване в съответната комисия. Сред тях има номинации за ръководители на федерални агенции, членове на регулаторни органи, съдии и посланици.

Сред по-дълго чакащите кандидатури е тази на Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България. Тя е в Сената от 159 дни без окончателно решение. В списъка са и номинации за посланици в Чад, Бенин, Мавритания, Тонга и Никарагуа.

Общо през настоящия Конгрес Сенатът е получил 938 граждански номинации на Тръмп. Потвърдени са 618, а 164 са върнати, оттеглени или са приключили по друга процедура.

Сенатът вече ускори част от назначенията

Задържането на номинациите предизвика спор между републиканците и демократите още през 2025 г. След натрупването на списъка от 161 кандидатури Сенатът потвърди повече от 100 номинации на 7 август, а на 18 септември одобри още 48 по нова ускорена процедура.

На 30 септември бяха потвърдени нови номинации, включително за дипломатически постове и за министър на труда Кийт Сондърлинг. Въпреки това значителен брой кандидатури останаха без движение.

След междинните избори републиканците се стремят да приключат с възможно най-много номинации преди началото на новия Конгрес на 3 януари. Демократите, които ще разполагат с по-силна позиция в Сената през следващия мандат, вече дадоха знак, че ще подлагат на по-строг контрол бъдещите кандидатури на президента.

Източници: chamberlight.com, apnews.com, aol.com