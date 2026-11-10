Кои са участниците в преговорите в Абу Даби

Русия, Украйна и САЩ ще бъдат представени от опитни дипломати, разузнавачи и политически съветници на преговорите в Абу Даби, насрочени за 10 и 11 ноември. Срещата е посветена на войната в Украйна, гаранциите за сигурност и възможните стъпки към деескалация.

Москва ще изпрати делегация, оглавявана от президентския помощник Владимир Медински. В нея са включени заместник-министрите на външните работи Сергей Рябков и Михаил Галузин, директорът на Главното управление на Генералния щаб адмирал Игор Костюков и заместник-началникът на Главното оперативно управление Юрий Жигарловски. Съставът беше потвърден от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков пред „Интерфакс“.

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Американската агенция Асошиейтед прес също посочва Медински като ръководител на руската делегация, но отбелязва различие в състава ѝ. Според агенцията сред участниците са Рябков, Галузин и Костюков, а вместо Жигарловски е посочен президентският помощник Юрий Ушаков. Разминаването не е изяснено публично.

Киев изпраща Умеров, Буданов и Арахамия

Украинската делегация ще бъде оглавена от Рустем Умеров, ръководител на Службата за външно разузнаване. Сред назованите участници са началникът на президентската канцелария Кирило Буданов, лидерът на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия и първият заместник-началник на президентската канцелария Сергий Кислица.

РБК-Украйна посочва и Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, както и анализатор от екипа на Службата за външно разузнаване. Асошиейтед прес не включва Скибицки в своя списък, което оставя пълния състав на украинската делегация без еднозначно публично потвърждение.

Уиткоф и Къшнър представляват САЩ

Американската страна ще бъде представена от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата вече са участвали в контактите между Вашингтон, Москва и Киев.

Вашингтон определя сигурността и бъдещата европейска архитектура на сигурността като ключови теми. Русия настоява европейските държави да не участват пряко в основния формат. „Това е въпрос на тристранни преговори“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от Асошиейтед прес.

Украинският главен преговарящ Рустем Умеров заяви, че украинската делегация ще проведе отделна координация с европейски представители в Абу Даби. Очаква се в емирството да пристигнат представители на Европейския съюз, Германия, Франция, Великобритания, Италия и НАТО, но не е потвърдено дали те ще присъстват в самата преговорна зала.

Източници: apnews.com, newsukraine.rbc.ua