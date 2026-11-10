Тръмп за депортациите: Искаме да изведем убийците

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се включи по телефона в премиерното издание на вечерната програма „Washington Journal Primetime“ на C-SPAN. В разговора той отговори на въпроси за имиграцията и войната с Иран, защити министъра на отбраната Пийт Хегсет и обясни защо следи предаванията на C-SPAN с обаждания от зрители.

На въпрос какво гледа по телевизионния канал Тръмп отговори: „Харесва ми да гледам разговорите със зрители, защото това ми дава известна представа къде се намираме.“ Вечерното издание е водено от журналистката на C-SPAN Мими Гиргис и беше излъчено за първи път на 9 ноември 2026 г. C-SPAN представя формата като продължение на традиционната си програма с директно участие на зрители.

Позицията на Тръмп за депортациите

По темата за имиграцията президентът заяви, че политиката му по депортациите не се е променила. „Искаме да изведем убийците. Повечето от тях вече са изведени“, каза Тръмп в разговора, цитиран от C-SPAN.

Той не представи нови конкретни мерки, но повтори, че приоритет на администрацията е отстраняването от страната на хора, които според американските власти са извършили тежки престъпления.

За войната с Иран и обвиненията срещу Хегсет

Тръмп защити действията на администрацията във войната с Иран. „При каквато и да е промяна, свързана с развитието в Близкия изток, Съединените щати са напълно готови за действие“, заяви президентът.

Коментарите му дойдоха в момент, когато в Камарата на представителите започна процедура, насочена срещу Хегсет. Републиканецът Томас Маси внесе осем члена на обвинение срещу министъра на отбраната, като сред посочените основания са действията му във войната с Иран и други твърдения за злоупотреба с власт. Очаква се Камарата да разгледа въпроса до 11 ноември.

„А какво ще кажете да бъдат подложени на импийчмънт лидерите на глупавите войни, от които нищо не беше спечелено?“, попита Тръмп, защитавайки Хегсет.

Според Асошиейтед прес дори евентуално одобрение на импийчмънта в Камарата няма автоматично да доведе до отстраняване на Хегсет. За това ще бъде необходимо осъждане в Сената с мнозинство от две трети.

Източници: youtube.com, apnews.com, investing.com