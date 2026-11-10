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Новият Кнесет на Израел се събира на първо заседание
  Тема: Избори

Новият Кнесет на Израел се събира на първо заседание

10 Ноември, 2026 12:00 547 1

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120 депутати ще положат клетва на церемония в присъствието на президента Ицхак Херцог, премиера Бенямин Нетаняху и председателя на парламента Амир Охана

Новият Кнесет на Израел се събира на първо заседание - 1
Снимка: .yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият Кнесет на Израел ще проведе първото си заседание и церемонията по полагане на клетва на 120-те депутати. Заседанието ще започне в 16:00 часа местно време в Ерусалим в присъствието на президента Ицхак Херцог, председателя на парламента Амир Охана и премиера Бенямин Нетаняху.

Всеки от новоизбраните и преизбраните парламентаристи ще бъде повикан по име и ще произнесе установената клетва: „Декларирам, че ще бъда верен на държавата Израел и ще изпълнявам лоялно мандата си в Кнесета.“ Церемонията включва още обръщения на Охана и Нетаняху, както и участие на президента.

Ликуд остава най-голямата партия

26-ият Кнесет беше избран на 27 октомври. Според окончателните резултати Ликуд на Нетаняху получи 27 места, а опозиционната партия „Яшар“ на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот спечели 21 мандата.

„Беяхад“ има 12 депутати, Съвместната листа – 11, а „ХаДемократим“ и арабската партия „Раам“ – по 8. „Израел бейтену“, „Оцма Йехудит“ и „Обединен юдаизъм на Тората“ получиха по 7 места. Шас и „Религиозен ционизъм“ ще бъдат представени с по 6 депутати.

Резултатът не даде на нито един от двата основни политически блока необходимото мнозинство от 61 места. Блокът на Нетаняху разполага с 53 мандата, а опозиционните формации, свързани с Айзенкот, имат 48. Арабските партии увеличиха значително представителството си и се превърнаха във важен фактор при преговорите за бъдещата коалиция.

Айзенкот получи първия мандат

Президентът Ицхак Херцог възложи на Гади Айзенкот задачата да състави следващото правителство. Той разполага с 28 дни, а при необходимост може да получи допълнителни 14 дни. Докато не бъде сформиран нов кабинет и не бъде гласувано доверие, правителството на Нетаняху продължава да изпълнява функциите си.

Откриването на парламента се провежда на фона на коалиционни преговори, чийто изход остава неясен. Ако Айзенкот не успее да осигури подкрепа, президентът може да възложи мандата на друг депутат. При неуспех на последователните опити Израел може да се изправи пред нови избори.

В новия състав има 47 депутати, които за първи път влизат в Кнесета. Най-младият парламентарист е 24-годишният Йонатан Шалев от „Беяхад“, който ще стане най-младият депутат в историята на Израел. В церемонията ще участва и Ави Харуш, баща на военнослужещ, загинал в южната част на ивицата Газа през април 2024 г. Той ще прочете 122-ри псалом.

Източници: jpost.com, apnews.com, timesofisrael.com


Израел
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