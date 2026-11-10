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Украйна започна срещи с ЕС преди преговорите в ОАЕ
  Тема: Украйна

Украйна започна срещи с ЕС преди преговорите в ОАЕ

10 Ноември, 2026 10:10 1 065 53

  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • обединени арабски емирства-
  • рустем умеров

Киев координира позициите си с Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия. Следват тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия

Украйна започна срещи с ЕС преди преговорите в ОАЕ - 1
Снимка: Telegram Рустем Умеров
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската делегация започна срещи с европейски партньори и специалните представители на САЩ в Обединените арабски емирства преди планираните тристранни преговори с Русия. Първият разговор е с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия. В него участват и американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

„Започнахме работа в Обединените арабски емирства“, заяви Рустем Умеров, ръководител на украинската делегация и началник на Службата за външно разузнаване на Украйна. По думите му целта е да бъдат съгласувани позициите и координирани действията преди следващия етап от преговорния процес.

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Тристранните разговори са насрочени за 10 и 11 ноември

След консултациите с европейските партньори са планирани разговори между Украйна, САЩ и Русия. Те трябва да се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Европейските представители няма да бъдат част от самия тристранен формат, но участват в отделни координационни срещи с украинската и американската страна.

Украйна ще бъде представлявана от Умеров, ръководителя на кабинета на президента Кирило Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

Киев поставя акцент върху сигурността и възстановяването

Сред посочените от Умеров приоритети са прекратяването на бойните действия, надеждните следвоенни гаранции за сигурност, икономическото възстановяване и развитието на Украйна, както и хуманитарните въпроси.

„Работим, за да постигнем максимален напредък по тези въпроси и да приближим мира“, заяви Умеров.

Украинската страна не очаква пробив още на първата среща с представители на Русия и САЩ, но очаква по-съществен напредък на следващ етап от преговорите. Разговорите в Абу Даби са поредният опит да бъде възобновен дипломатическият процес с участието на трите държави.

Източници: pravda.com.ua


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахах

    20 1 Отговор
    къде е руското знаме бре, измамници??

    Коментиран от #16, #18

    10:14 10.11.2026

  • 2 Както

    36 2 Отговор
    Казах, тези срещи са за вътрешна употреба от лидерите, които собствените им народи мразят повече от всичко! Зелю е мразен от украинците, Урсулианците са мразени от европейците! Тръмп и Путин не ги понасят!
    Затова те се мъчат да се легитимират като се срещат едни с други, и се правят на значителни!

    Коментиран от #13, #21, #36

    10:15 10.11.2026

  • 3 кая и урсулиета

    26 1 Отговор
    Зеле,скъпи вземи ни на твоята ладия лека, .А не да чакаме в мазето като кучки на преговорите...

    Коментиран от #48

    10:15 10.11.2026

  • 4 Маринов

    28 2 Отговор
    Целта е ясна: да се привлече САЩ на страната на Киев и коалицията на войната с НАТО. Това ще проличи още днес на тристранната среща. Как ще реагират Русия? Ще видим.
    Мисля, че интересът на САЩ не съвпада с този на запада. Окраина търси пари, военно снабдяване и толкова. За техните партньори важно е да не стихва паричния поток към Киев. Защото обратно се пълнят личните сметки на отбраните с процент.

    Коментиран от #11

    10:17 10.11.2026

  • 5 Тръмп

    4 28 Отговор
    най после загря, че мир без ЕС и Украйна е невъзможен!

    Необходими му бяха 5 години!

    Коментиран от #8, #9, #31

    10:17 10.11.2026

  • 6 Снимка: Telegram Рустем Умеров

    18 0 Отговор
    кръгла 0.

    10:18 10.11.2026

  • 7 еврозонист от Петрухания

    17 1 Отговор
    Защо нито САЩ нито Русия искат ес на преговорите....Какво като е страна в конфликта?Големите не искат да се занимават с нас а ние постоянно се навираме там за снимки.Толкова ли сме зле?

    Коментиран от #26, #46

    10:21 10.11.2026

  • 8 Не е така!

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    И ти отлично го разбираш. Тръмп спира Старлинк, военния Старлинк, продажба на снаряди и ракети за там и войната приключва до две седмици. Тия мазни лспачи, мразени от народите си са за бунището и ще отидат там.

    Коментиран от #23, #29, #51, #52

    10:22 10.11.2026

  • 9 дядо Дони

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Кои бяхте ЕС?Защо не съм ви забелязал?

    10:24 10.11.2026

  • 10 456

    14 2 Отговор
    Фактии, има над 10 загинали в катастрофата при Сливен. А вие пак ни занимавате с 404.
    Единствената медия която не я отразява.

    10:25 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПО ТОЧНО

    15 1 Отговор
    СМИСЪЛА НА ТАЗИ СРЕЩА Е НАПЪЛНО .........БЕЗСМИСЛЕН....!

    10:25 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 чист факт

    15 2 Отговор
    Този факт показва кой взема решенията за Украйна. Тя не е независимо държава, която взема решения в полза на своето население, а изпълнява заповедите на фашистите от ЕС. А техните заповеди са две: 1. Саботиране на мирните преговори по всякакъв начин с неприемливи условия. 2. Война срещу Русия до последния украинец.

    10:27 10.11.2026

  • 15 Абе

    10 0 Отговор
    губене на време...Мислят си че правят нещо

    10:28 10.11.2026

  • 16 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "хахах":

    Искасе не само четене но и разбиране.Явно при теб не се получава.Срещата е предварителна и е между ЕС и Украйна.Русия тук я няма

    10:35 10.11.2026

  • 17 Ццц

    9 2 Отговор
    Значи европейската делегация е там по покана на един от гостите - евреинът Пародимир Зеленски! Ролята му е да го потупат по каки ватенката и да му пожелаят успех, като пред матура в гимназията. Чакат резултатите, за да отравят закани и да се приберат в Брюксел преди да е свършила смяната на дресьора, който ги храни и заключва кафезите! 🤣🤣

    10:35 10.11.2026

  • 18 Ами

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "хахах":

    В кочината.

    10:37 10.11.2026

  • 19 "Злобното Джуджи"

    11 2 Отговор
    Хи хи хи володiмip
    А стига с тия Минск/Истанбул номера........преговарящите и договарящите са двама :

    САЩ и Русия

    Коментиран от #30, #49

    10:37 10.11.2026

  • 20 оня с коня

    6 5 Отговор
    НЕ Америка, а ЕС свири "Първа цигулка" по въпроса за войната щото Който плаща,той поръчва музиката.И НЕ Тръмп продава Оръжие на Европа за Украйна,а Амер. ЧАСТНИ ФИРМИ,развиващи военен бизнес.

    10:38 10.11.2026

  • 21 За злюто

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Както":

    и мърсулиянците - позна! За другите - не позна!

    Коментиран от #44

    10:38 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Не е така!":

    Тръмп спора Сатарлинк и спират парите за това че се ползва.А междувременно Украйна премина на Израелски приемници за дроновете си които не се нуждаят от сателитен интернет

    10:39 10.11.2026

  • 24 Хаген Дас

    8 2 Отговор
    Украинските лидери нямат сметка тази война да приключи! Затова винаги избират план Б! Знаят че при край, край и с финансовата подкрепа, а ги научихме на много! Докато не фалират ЕС няма да седнат да преговарят! Бас че и сега ще провалят преговорите!

    Коментиран от #45

    10:40 10.11.2026

  • 25 Млад еврас

    8 0 Отговор
    Нормално за еврастите урсулианци, кратка седянка извън срещата за снимки, да се правят, че от тях зависи нещо, но отминаха тея времена.

    Коментиран от #28

    10:41 10.11.2026

  • 26 Е толкова,

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "еврозонист от Петрухания":

    че и повече са зле! Закъсали са го, като куче на нива. А и никой не сяда на една маса с престъпниците, запалили войната срещу Русия! Тях ги чака ХАГА!

    10:41 10.11.2026

  • 27 Фон Дер Лае

    7 1 Отговор
    Защо не е там а скатава във Варна, утре в Анталия! Защото никой не я бръсне, ще стой наказана на столче отстрани!

    Коментиран от #43

    10:42 10.11.2026

  • 28 Миии

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Млад еврас":

    Имот теб не зависи нищо...

    10:42 10.11.2026

  • 29 Тръмп

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Не е така!":

    не може да спре нито Старлинк, нито Старшилд, нито продажбите на оръжие за Украйна!

    Опита се Краснов да помогне на другарчето Путин, донякъде успя, за това сега ще го разследват до дупка!

    Само ушанките не разбрахте, че САЩ не са Русия или Китай!

    10:44 10.11.2026

  • 30 как виждаш редом един до друг

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":

    САЩ и голташка пРосия?

    10:46 10.11.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Възможен е и още как. Хитлер да не са го канили в Ялта , когато тримата големи решаваха съдбата на Германия след капитулацията. Така е и с Украйна. А ЕС никой не го е канил на срещата и докато Урсула при Ердоган ѝ показаха канапето, то този път ще стигнат само до вестибюла. Като поговорката " Те не го пускат в селото, той за къщата на попа пита"

    Коментиран от #32, #38, #40, #41, #53

    10:46 10.11.2026

  • 32 Това е

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    най-точният коментар! Браво!

    10:48 10.11.2026

  • 33 Оранжевия се води главнокомандващ,

    2 5 Отговор
    но няма правомощия да заповядва на частните компании или да отменя федерални закони.

    Опита се да внесе дизел от Путин, за да му помогне, но видяхте какво стана- губернаторите на Ню Джърси, Пенсилвания, Делауер, Двете Каролини отказаха да пуснат танкерите в пристанищата, понеже нарушават федералното ембарго.

    Сега Сената ще привика всички на разпит кой е издал тия нареждания!
    Тръмп го знае и вече взе да се прави на ударен- не бил той!

    Това е Америка бе, ей!

    Да не ви е Монголската империя!

    10:51 10.11.2026

  • 34 защо

    4 0 Отговор
    След тази прекрасна статия, кой още мисли, че преговорите ще имат успех?

    10:54 10.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Добре де,

    2 0 Отговор
    за чий .... отиват да се срещат чак там, а? Нещо демонстрират ли? Що не се срещнат в украйна? Нали са си ортаци?!

    11:15 10.11.2026

  • 40 Ганьоооо

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Твоите реалности нямат нищо общо с действителната реалност.

    Коментиран от #42

    11:16 10.11.2026

  • 41 Ехееее

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Това не са реалности,а фантасмагории

    11:17 10.11.2026

  • 42 Това е реалността!

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ганьоооо":

    Свиквайте!

    11:17 10.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Познах

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "За злюто":

    За всички! Тръмп и Путин не понасят Урсулианците и Зелю!

    Коментиран от #50

    11:19 10.11.2026

  • 45 Сульооо

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хаген Дас":

    Русия не иска преговори,защото СВО почти нищо не свърши за 5 години.

    Коментиран от #47

    11:20 10.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тогаз

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сульооо":

    що ревът мърсулиянците нон-стоп?

    11:22 10.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Няма такъв кинофилм!

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":

    Къде е Европа,къде е Русия-провалил се регионален играч.

    11:26 10.11.2026

  • 50 Както казах,

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Познах":

    само за това позна! Браво!

    11:30 10.11.2026

  • 51 Даа бе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не е така!":

    Как ще спре Тръмп доставките на оръжие и боеприпаси за Украйна,той не знае, но ти знаеш.Ами иди да го посъветваш.................

    11:31 10.11.2026

  • 52 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не е така!":

    Украинците се отказаха от американската услуга.Както виждаш и без Старлинг ударите по рафинерии не са престанали.

    11:36 10.11.2026

  • 53 Сельооо реалистичен

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    През последното денонощие 2220 руски военносужещи са извън строя.По-малко от вчера, но продължават всеки ден през ноември да са над 2000.

    11:47 10.11.2026