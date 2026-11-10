Украйна започна срещи с ЕС преди преговорите в ОАЕ

Украинската делегация започна срещи с европейски партньори и специалните представители на САЩ в Обединените арабски емирства преди планираните тристранни преговори с Русия. Първият разговор е с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия. В него участват и американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

„Започнахме работа в Обединените арабски емирства“, заяви Рустем Умеров, ръководител на украинската делегация и началник на Службата за външно разузнаване на Украйна. По думите му целта е да бъдат съгласувани позициите и координирани действията преди следващия етап от преговорния процес.

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Тристранните разговори са насрочени за 10 и 11 ноември

След консултациите с европейските партньори са планирани разговори между Украйна, САЩ и Русия. Те трябва да се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Европейските представители няма да бъдат част от самия тристранен формат, но участват в отделни координационни срещи с украинската и американската страна.

Украйна ще бъде представлявана от Умеров, ръководителя на кабинета на президента Кирило Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

Киев поставя акцент върху сигурността и възстановяването

Сред посочените от Умеров приоритети са прекратяването на бойните действия, надеждните следвоенни гаранции за сигурност, икономическото възстановяване и развитието на Украйна, както и хуманитарните въпроси.

„Работим, за да постигнем максимален напредък по тези въпроси и да приближим мира“, заяви Умеров.

Украинската страна не очаква пробив още на първата среща с представители на Русия и САЩ, но очаква по-съществен напредък на следващ етап от преговорите. Разговорите в Абу Даби са поредният опит да бъде възобновен дипломатическият процес с участието на трите държави.

Източници: pravda.com.ua