Украйна започна срещи с ЕС преди преговорите в ОАЕ

Украинската делегация започна срещи с европейски партньори и специалните представители на САЩ в Обединените арабски емирства преди планираните тристранни преговори с Русия. Първият разговор е с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия. В него участват и американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
„Започнахме работа в Обединените арабски емирства“, заяви Рустем Умеров, ръководител на украинската делегация и началник на Службата за външно разузнаване на Украйна. По думите му целта е да бъдат съгласувани позициите и координирани действията преди следващия етап от преговорния процес.
Тристранните разговори са насрочени за 10 и 11 ноември
След консултациите с европейските партньори са планирани разговори между Украйна, САЩ и Русия. Те трябва да се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Европейските представители няма да бъдат част от самия тристранен формат, но участват в отделни координационни срещи с украинската и американската страна.
Украйна ще бъде представлявана от Умеров, ръководителя на кабинета на президента Кирило Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия.
Киев поставя акцент върху сигурността и възстановяването
Сред посочените от Умеров приоритети са прекратяването на бойните действия, надеждните следвоенни гаранции за сигурност, икономическото възстановяване и развитието на Украйна, както и хуманитарните въпроси.
„Работим, за да постигнем максимален напредък по тези въпроси и да приближим мира“, заяви Умеров.
Украинската страна не очаква пробив още на първата среща с представители на Русия и САЩ, но очаква по-съществен напредък на следващ етап от преговорите. Разговорите в Абу Даби са поредният опит да бъде възобновен дипломатическият процес с участието на трите държави.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахах
Коментиран от #16, #18
10:14 10.11.2026
2 Както
Затова те се мъчат да се легитимират като се срещат едни с други, и се правят на значителни!
Коментиран от #13, #21, #36
10:15 10.11.2026
3 кая и урсулиета
Коментиран от #48
10:15 10.11.2026
4 Маринов
Мисля, че интересът на САЩ не съвпада с този на запада. Окраина търси пари, военно снабдяване и толкова. За техните партньори важно е да не стихва паричния поток към Киев. Защото обратно се пълнят личните сметки на отбраните с процент.
Коментиран от #11
10:17 10.11.2026
5 Тръмп
Необходими му бяха 5 години!
Коментиран от #8, #9, #31
10:17 10.11.2026
6 Снимка: Telegram Рустем Умеров
10:18 10.11.2026
7 еврозонист от Петрухания
Коментиран от #26, #46
10:21 10.11.2026
8 Не е така!
До коментар #5 от "Тръмп":И ти отлично го разбираш. Тръмп спира Старлинк, военния Старлинк, продажба на снаряди и ракети за там и войната приключва до две седмици. Тия мазни лспачи, мразени от народите си са за бунището и ще отидат там.
Коментиран от #23, #29, #51, #52
10:22 10.11.2026
9 дядо Дони
До коментар #5 от "Тръмп":Кои бяхте ЕС?Защо не съм ви забелязал?
10:24 10.11.2026
10 456
Единствената медия която не я отразява.
10:25 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПО ТОЧНО
10:25 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 чист факт
10:27 10.11.2026
15 Абе
10:28 10.11.2026
16 Соломон
До коментар #1 от "хахах":Искасе не само четене но и разбиране.Явно при теб не се получава.Срещата е предварителна и е между ЕС и Украйна.Русия тук я няма
10:35 10.11.2026
17 Ццц
10:35 10.11.2026
18 Ами
До коментар #1 от "хахах":В кочината.
10:37 10.11.2026
19 "Злобното Джуджи"
А стига с тия Минск/Истанбул номера........преговарящите и договарящите са двама :
САЩ и Русия
Коментиран от #30, #49
10:37 10.11.2026
20 оня с коня
10:38 10.11.2026
21 За злюто
До коментар #2 от "Както":и мърсулиянците - позна! За другите - не позна!
Коментиран от #44
10:38 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соломон
До коментар #8 от "Не е така!":Тръмп спора Сатарлинк и спират парите за това че се ползва.А междувременно Украйна премина на Израелски приемници за дроновете си които не се нуждаят от сателитен интернет
10:39 10.11.2026
24 Хаген Дас
Коментиран от #45
10:40 10.11.2026
25 Млад еврас
Коментиран от #28
10:41 10.11.2026
26 Е толкова,
До коментар #7 от "еврозонист от Петрухания":че и повече са зле! Закъсали са го, като куче на нива. А и никой не сяда на една маса с престъпниците, запалили войната срещу Русия! Тях ги чака ХАГА!
10:41 10.11.2026
27 Фон Дер Лае
Коментиран от #43
10:42 10.11.2026
28 Миии
До коментар #25 от "Млад еврас":Имот теб не зависи нищо...
10:42 10.11.2026
29 Тръмп
До коментар #8 от "Не е така!":не може да спре нито Старлинк, нито Старшилд, нито продажбите на оръжие за Украйна!
Опита се Краснов да помогне на другарчето Путин, донякъде успя, за това сега ще го разследват до дупка!
Само ушанките не разбрахте, че САЩ не са Русия или Китай!
10:44 10.11.2026
30 как виждаш редом един до друг
До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":САЩ и голташка пРосия?
10:46 10.11.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Тръмп":Възможен е и още как. Хитлер да не са го канили в Ялта , когато тримата големи решаваха съдбата на Германия след капитулацията. Така е и с Украйна. А ЕС никой не го е канил на срещата и докато Урсула при Ердоган ѝ показаха канапето, то този път ще стигнат само до вестибюла. Като поговорката " Те не го пускат в селото, той за къщата на попа пита"
Коментиран от #32, #38, #40, #41, #53
10:46 10.11.2026
32 Това е
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":най-точният коментар! Браво!
10:48 10.11.2026
33 Оранжевия се води главнокомандващ,
Опита се да внесе дизел от Путин, за да му помогне, но видяхте какво стана- губернаторите на Ню Джърси, Пенсилвания, Делауер, Двете Каролини отказаха да пуснат танкерите в пристанищата, понеже нарушават федералното ембарго.
Сега Сената ще привика всички на разпит кой е издал тия нареждания!
Тръмп го знае и вече взе да се прави на ударен- не бил той!
Това е Америка бе, ей!
Да не ви е Монголската империя!
10:51 10.11.2026
34 защо
10:54 10.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Добре де,
11:15 10.11.2026
40 Ганьоооо
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Твоите реалности нямат нищо общо с действителната реалност.
Коментиран от #42
11:16 10.11.2026
41 Ехееее
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Това не са реалности,а фантасмагории
11:17 10.11.2026
42 Това е реалността!
До коментар #40 от "Ганьоооо":Свиквайте!
11:17 10.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Познах
До коментар #21 от "За злюто":За всички! Тръмп и Путин не понасят Урсулианците и Зелю!
Коментиран от #50
11:19 10.11.2026
45 Сульооо
До коментар #24 от "Хаген Дас":Русия не иска преговори,защото СВО почти нищо не свърши за 5 години.
Коментиран от #47
11:20 10.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тогаз
До коментар #45 от "Сульооо":що ревът мърсулиянците нон-стоп?
11:22 10.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Няма такъв кинофилм!
До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":Къде е Европа,къде е Русия-провалил се регионален играч.
11:26 10.11.2026
50 Както казах,
До коментар #44 от "Познах":само за това позна! Браво!
11:30 10.11.2026
51 Даа бе
До коментар #8 от "Не е така!":Как ще спре Тръмп доставките на оръжие и боеприпаси за Украйна,той не знае, но ти знаеш.Ами иди да го посъветваш.................
11:31 10.11.2026
52 Хи хи хи хи
До коментар #8 от "Не е така!":Украинците се отказаха от американската услуга.Както виждаш и без Старлинг ударите по рафинерии не са престанали.
11:36 10.11.2026
53 Сельооо реалистичен
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":През последното денонощие 2220 руски военносужещи са извън строя.По-малко от вчера, но продължават всеки ден през ноември да са над 2000.
11:47 10.11.2026