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Къшнър: Нужна е нова рамка за сигурност в Европа
  Тема: Украйна

Къшнър: Нужна е нова рамка за сигурност в Европа

10 Ноември, 2026 12:09 914 23

  • джаред къшнър-
  • преговори в абу даби-
  • русия-
  • украйна-
  • европейска сигурност

Американският пратеник заяви, че трайното споразумение трябва да включва Русия, Украйна и европейските държави. В Абу Даби започнаха двудневни преговори с участието на САЩ

Къшнър: Нужна е нова рамка за сигурност в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова рамка за сигурност в Европа е необходима, за да се гарантират траен мир в Украйна и по-стабилни отношения между Русия и европейските държави, заяви американският пратеник Джаред Къшнър преди началото на преговорите в Абу Даби.

Според Къшнър всеобхватното и трайно споразумение ще изисква „пряк ангажимент между Русия и европейските ни партньори“. Той посочи, че обсъжданият подход трябва да включва постоянни консултации по сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера и взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация. Рамката трябва да зачита суверенитета и независимия избор на всяка държава, включително решенията ѝ за участие в международни съюзи.

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Европа ще участва в отделни консултации

Двудневните разговори между САЩ, Украйна и Русия започнаха във вторник в столицата на Обединените арабски емирства. Това е първата среща в този формат от февруари 2026 г. Американската делегация е водена от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Преди основните разговори американските представители ще проведат отделни срещи с делегации от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Целта е да бъдат обсъдени гаранциите за сигурността на Украйна и дългосрочната архитектура на сигурността между Русия и Европа.

Европейските представители няма да бъдат част от основния тристранен формат. Русия настоява преговорите да се водят само между Москва, Киев и Вашингтон, но САЩ заявяват, че участието на Европа е необходимо за прекратяване на войната. Украинският представител Рустем Умеров съобщи, че украинската делегация вече е провела координационна среща с европейски и натовски представители.

Различията между Москва и Киев остават

Русия определя създаването на „цялостна и неделима архитектура за сигурност“ на континента като основна цел на разговорите. Според източник от руската делегация, цитиран от Ройтерс, уреждането на конфликта в Украйна е само част от по-широка дискусия за механизмите за предотвратяване на заплахи и укрепване на регионалната стабилност. Москва обаче не е потвърдила, че ще води преки разговори с европейските представители.

Сред руските искания са Украйна да изтегли войските си от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, да се откаже от членство в НАТО и да приеме ограничения върху въоръжените си сили. Киев отхвърля доброволното отстъпване на територии и настоява за надеждни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение.

Разговорите се провеждат на фона на продължаващи бойни действия. Украинските власти съобщиха за руски удари с 162 дрона и балистична ракета през нощта, а руското Министерство на отбраната заяви, че е свалило 155 украински дрона над руски региони и Крим. Досега трите предишни кръга на преговори през годината не доведоха до значителен пробив.

Източници: apnews.com, theguardian.com, streetinsider.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И отново ще се опитат да излъжат

    15 7 Отговор
    Москва. След това ще започнат със същите изпълнения и подготовка за нова война.
    Ще въоръжават Украйна А тя ще дърпа мечока за опашката. Ще правя отново в същите номера. Прекъсването просто ще удължи трагедията на украинците защото всичко ще започне отново. Е С не се примирява с факта че губи въпреки че го осъзнава.
    Не съм путинист а просто реалист.

    12:15 10.11.2026

  • 2 Атина Палада

    8 6 Отговор
    Вчера ви казах ,че САЩ ни ( ЕС) изтъргуваха на Русия:)

    Коментиран от #3, #7

    12:16 10.11.2026

  • 3 Ай майкуууу

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ти много работи казА през последните години.
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #8

    12:22 10.11.2026

  • 4 Тоя и оня Уиткоф

    7 4 Отговор
    Палячовци от цирк Тръмп.

    12:26 10.11.2026

  • 5 не може да бъде

    14 3 Отговор
    Нова рамка за сигурност в Европа ..според мен това е покана да се бръкне в джигера на разни европейски лидери без упойка...като се почне от Урсулата Мерц Макрон и се свърши с балтийците!?Искам да припомня че този въпрос Путин поставя отдава -и една от причините за започване на военни действия в Украйна е отказът на европейците да обсъждат тази тема!?

    Коментиран от #15

    12:26 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Е отлично за България.

    12:28 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 анализатор

    10 2 Отговор
    Нова европейска сигурност е препратка към искането на Русия , НАТО в границите от 1997 година . Няма ли споразумение , войната продължава . Европа не е поканена за преговори .

    Коментиран от #13

    12:32 10.11.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Можеш да казваш,да преразказваш,да предсказваш,но все забравяш да ползваш гресчица 😁

    12:34 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнението ти е погрешно, неподготвено

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "анализатор":

    И без значение.

    12:38 10.11.2026

  • 14 Е това

    6 2 Отговор
    Вече го имаше. Имаше и Минск 1 и 2 . Меркел каза, че било печелене на време.

    12:42 10.11.2026

  • 15 напомням

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "не може да бъде":

    този разговор не беше отхвърлян само от ЕС, но и от САЩ.
    Тръмп вдъхна надежда, че ще промени курса след избирането му, но се разсея първите две години. В началото САЩ говореха по-уверено за примирие и по-тихо за цялостната архитектура на безопасност в Европа.
    Днес, когато се видя, че дребните номера не минават и независимо от икономическите загуби Русия оцелява дори по-успешно от стагниращия целокупен Запад, както че САЩ не са в състояние да водят повече от една война, то САЩ вече на висок глас признават същността на проблема.
    Едва ли ще се реши нещо на тази среща, но признаването на проблема е стъпка в правилната посока и догодина може и да започнат истинските разговори.

    Коментиран от #18

    12:45 10.11.2026

  • 16 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Вече Русия ще ни (ЕС) пази..А кой те пази,той те владее! И не,ЕС няма да потъне, защото САЩ се нуждаят от пазара на Европа..А нали не мислите,че ще ни оставят прошляци,защото на прошляк няма какво да продадат! Енергийните ресурси от Русия с посредник САЩ! САЩ започват бизнес с Русия и съответно реиндустриализация на САЩ,независимо дали демократи или републиканци са на власт в САЩ! САЩ нямат друг избор,освен реиндустриализация! Това им е единственият вариант да се запазят като глобална сила,без да са полицай на цял свят! А макароновците в Европа си заминават..Следва депортация на нелегалните мигранти..Има и още....

    Коментиран от #17

    12:46 10.11.2026

  • 17 Да, добре

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Америка е синя.Тръмпи е бай,бай.Следващият президент на САЩ е демократ.
    Лека работа!

    Коментиран от #19

    12:49 10.11.2026

  • 18 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "напомням":

    Как оцелява руски пенсионер със 90-100 евра пенсия?А?
    Я ни обясни.

    12:51 10.11.2026

  • 19 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Да, добре":

    Тук не става въпрос дали САЩ са сини или червени а за запазване на САЩ като глобална сила.Измъкнаха се! А следващият президент на САЩ е Ванс!

    Коментиран от #20

    12:53 10.11.2026

  • 20 Да,добре

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Няма да е е Ванс.
    Демократ ще бъде.

    12:56 10.11.2026

  • 21 След зетя,

    1 1 Отговор
    е време и за сина.Той порасна вече,готов е.

    12:58 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нова

    1 0 Отговор
    Хайде алчните юдамериканци пак за сигурност се разплямпаха да страхуват народите. Алоууу. Отвътре вече са ни превзели и само е въпрос на време да ви светне, че след максимум 30 години ще живеем (ако си сменим вярата преди това) в новата еврафразия.

    13:13 10.11.2026