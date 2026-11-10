Къшнър: Нужна е нова рамка за сигурност в Европа

Нова рамка за сигурност в Европа е необходима, за да се гарантират траен мир в Украйна и по-стабилни отношения между Русия и европейските държави, заяви американският пратеник Джаред Къшнър преди началото на преговорите в Абу Даби.

Според Къшнър всеобхватното и трайно споразумение ще изисква „пряк ангажимент между Русия и европейските ни партньори“. Той посочи, че обсъжданият подход трябва да включва постоянни консултации по сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера и взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация. Рамката трябва да зачита суверенитета и независимия избор на всяка държава, включително решенията ѝ за участие в международни съюзи.

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Европа ще участва в отделни консултации

Двудневните разговори между САЩ, Украйна и Русия започнаха във вторник в столицата на Обединените арабски емирства. Това е първата среща в този формат от февруари 2026 г. Американската делегация е водена от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Преди основните разговори американските представители ще проведат отделни срещи с делегации от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Целта е да бъдат обсъдени гаранциите за сигурността на Украйна и дългосрочната архитектура на сигурността между Русия и Европа.

Европейските представители няма да бъдат част от основния тристранен формат. Русия настоява преговорите да се водят само между Москва, Киев и Вашингтон, но САЩ заявяват, че участието на Европа е необходимо за прекратяване на войната. Украинският представител Рустем Умеров съобщи, че украинската делегация вече е провела координационна среща с европейски и натовски представители.

Различията между Москва и Киев остават

Русия определя създаването на „цялостна и неделима архитектура за сигурност“ на континента като основна цел на разговорите. Според източник от руската делегация, цитиран от Ройтерс, уреждането на конфликта в Украйна е само част от по-широка дискусия за механизмите за предотвратяване на заплахи и укрепване на регионалната стабилност. Москва обаче не е потвърдила, че ще води преки разговори с европейските представители.

Сред руските искания са Украйна да изтегли войските си от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, да се откаже от членство в НАТО и да приеме ограничения върху въоръжените си сили. Киев отхвърля доброволното отстъпване на територии и настоява за надеждни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение.

Разговорите се провеждат на фона на продължаващи бойни действия. Украинските власти съобщиха за руски удари с 162 дрона и балистична ракета през нощта, а руското Министерство на отбраната заяви, че е свалило 155 украински дрона над руски региони и Крим. Досега трите предишни кръга на преговори през годината не доведоха до значителен пробив.

Източници: apnews.com, theguardian.com, streetinsider.com