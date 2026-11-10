Къшнър: Нужна е нова рамка за сигурност в Европа

Нова рамка за сигурност в Европа е необходима, за да се гарантират траен мир в Украйна и по-стабилни отношения между Русия и европейските държави, заяви американският пратеник Джаред Къшнър преди началото на преговорите в Абу Даби.
Според Къшнър всеобхватното и трайно споразумение ще изисква „пряк ангажимент между Русия и европейските ни партньори“. Той посочи, че обсъжданият подход трябва да включва постоянни консултации по сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера и взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация. Рамката трябва да зачита суверенитета и независимия избор на всяка държава, включително решенията ѝ за участие в международни съюзи.
Европа ще участва в отделни консултации
Двудневните разговори между САЩ, Украйна и Русия започнаха във вторник в столицата на Обединените арабски емирства. Това е първата среща в този формат от февруари 2026 г. Американската делегация е водена от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Преди основните разговори американските представители ще проведат отделни срещи с делегации от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Целта е да бъдат обсъдени гаранциите за сигурността на Украйна и дългосрочната архитектура на сигурността между Русия и Европа.
Европейските представители няма да бъдат част от основния тристранен формат. Русия настоява преговорите да се водят само между Москва, Киев и Вашингтон, но САЩ заявяват, че участието на Европа е необходимо за прекратяване на войната. Украинският представител Рустем Умеров съобщи, че украинската делегация вече е провела координационна среща с европейски и натовски представители.
Различията между Москва и Киев остават
Русия определя създаването на „цялостна и неделима архитектура за сигурност“ на континента като основна цел на разговорите. Според източник от руската делегация, цитиран от Ройтерс, уреждането на конфликта в Украйна е само част от по-широка дискусия за механизмите за предотвратяване на заплахи и укрепване на регионалната стабилност. Москва обаче не е потвърдила, че ще води преки разговори с европейските представители.
Сред руските искания са Украйна да изтегли войските си от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, да се откаже от членство в НАТО и да приеме ограничения върху въоръжените си сили. Киев отхвърля доброволното отстъпване на територии и настоява за надеждни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение.
Разговорите се провеждат на фона на продължаващи бойни действия. Украинските власти съобщиха за руски удари с 162 дрона и балистична ракета през нощта, а руското Министерство на отбраната заяви, че е свалило 155 украински дрона над руски региони и Крим. Досега трите предишни кръга на преговори през годината не доведоха до значителен пробив.
Източници: apnews.com, theguardian.com, streetinsider.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И отново ще се опитат да излъжат
Ще въоръжават Украйна А тя ще дърпа мечока за опашката. Ще правя отново в същите номера. Прекъсването просто ще удължи трагедията на украинците защото всичко ще започне отново. Е С не се примирява с факта че губи въпреки че го осъзнава.
Не съм путинист а просто реалист.
12:15 10.11.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #3, #7
12:16 10.11.2026
3 Ай майкуууу
До коментар #2 от "Атина Палада":Ти много работи казА през последните години.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #8
12:22 10.11.2026
4 Тоя и оня Уиткоф
12:26 10.11.2026
5 не може да бъде
Коментиран от #15
12:26 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това
До коментар #2 от "Атина Палада":Е отлично за България.
12:28 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 анализатор
Коментиран от #13
12:32 10.11.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "Атина Палада":Можеш да казваш,да преразказваш,да предсказваш,но все забравяш да ползваш гресчица 😁
12:34 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мнението ти е погрешно, неподготвено
До коментар #10 от "анализатор":И без значение.
12:38 10.11.2026
14 Е това
12:42 10.11.2026
15 напомням
До коментар #5 от "не може да бъде":този разговор не беше отхвърлян само от ЕС, но и от САЩ.
Тръмп вдъхна надежда, че ще промени курса след избирането му, но се разсея първите две години. В началото САЩ говореха по-уверено за примирие и по-тихо за цялостната архитектура на безопасност в Европа.
Днес, когато се видя, че дребните номера не минават и независимо от икономическите загуби Русия оцелява дори по-успешно от стагниращия целокупен Запад, както че САЩ не са в състояние да водят повече от една война, то САЩ вече на висок глас признават същността на проблема.
Едва ли ще се реши нещо на тази среща, но признаването на проблема е стъпка в правилната посока и догодина може и да започнат истинските разговори.
Коментиран от #18
12:45 10.11.2026
16 Атина Палада
Коментиран от #17
12:46 10.11.2026
17 Да, добре
До коментар #16 от "Атина Палада":Америка е синя.Тръмпи е бай,бай.Следващият президент на САЩ е демократ.
Лека работа!
Коментиран от #19
12:49 10.11.2026
18 Хм...
До коментар #15 от "напомням":Как оцелява руски пенсионер със 90-100 евра пенсия?А?
Я ни обясни.
12:51 10.11.2026
19 Атина Палада
До коментар #17 от "Да, добре":Тук не става въпрос дали САЩ са сини или червени а за запазване на САЩ като глобална сила.Измъкнаха се! А следващият президент на САЩ е Ванс!
Коментиран от #20
12:53 10.11.2026
20 Да,добре
До коментар #19 от "Атина Палада":Няма да е е Ванс.
Демократ ще бъде.
12:56 10.11.2026
21 След зетя,
12:58 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нова
13:13 10.11.2026