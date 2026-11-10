В Абу-Даби обсъдиха гаранции за сигурност и за Русия

Гаранциите за сигурност за Украйна и Европа са били основна тема в първия кръг на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу-Даби. Отделно са обсъдени и руските искания за гаранции за сигурност за самата Русия, съобщава „Украинската правда“, позовавайки се на източник, близък до украинската делегация.
Разговорите са започнали на 10 ноември и са свързани с прекратяването на бойните действия. Участниците са засегнали и въпроса за следвоенното бъдеще на Украйна, включително нейното възстановяване и изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа в условията на криза на доверието.
е заявил източникът, цитиран от медията.
Преди срещата в тристранен формат украинската делегация е провела отделни разговори с европейски партньори и представители на САЩ. Преговорите са планирани да продължат и на 11 ноември.
Украинската страна предварително е заявила, че не очаква пробив още от първия кръг. По-големи надежди са свързвани с втория етап на разговорите.
Източници: pravda.com.ua, president.gov.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
13:43 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путин многоходовия
Коментиран от #11
13:45 10.11.2026
4 Ами то нали
Коментиран от #45
13:45 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Украйна
Коментиран от #50
13:45 10.11.2026
7 Хич не вярвам
Коментиран от #37
13:46 10.11.2026
8 Гост
Коментиран от #47
13:46 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ачо
Коментиран от #38
13:46 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 на кой му пука
До коментар #2 от "БОРУНА ЛОМ":за Пуссин?
13:48 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 аха
До коментар #15 от "Ха ХаХа":вече цели 2 дена, а скоро и 3 даже
13:49 10.11.2026
17 АБВ
Защо чак сега ? Защо не го направихте през 2007 г. след речта на Путин в Мюнхен ? Или поне през декември 2021 г. ? Заради англосаксонското и евроатлантическо безочие, арогантност и политическо късогледство днес пати целия свят !
Коментиран от #30
13:49 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бункермен
13:50 10.11.2026
20 Русия отиде при Москва
До коментар #15 от "Ха ХаХа":От молене Русия нападна Укропистан и беше попиляНА
13:50 10.11.2026
21 АБВ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"България в коя част на салфетката ще бъде?"
В употребената част на салфетката. Дано все пак е на салфетката, а не на тоалетната хартия.
13:51 10.11.2026
22 АРЕСТОВИЧ
До коментар #18 от "Факт":Ако не ни считаха за свои, не за 3 дни ,а за 1 ден Украйна падащехкато гнил орех
Коментиран от #23, #28, #29
13:51 10.11.2026
23 ха ха ха
До коментар #22 от "АРЕСТОВИЧ":ще ще ще.... но 3 години не мърдат по границата.
13:52 10.11.2026
24 На колко ракии си
До коментар #11 от "То се вижда в Украйна":Затова ли няма бензин в Русия?
Коментиран от #33
13:53 10.11.2026
25 МакедонецЪТ
Каква е ролята на Македония в тези преговори?
Коментиран от #34, #41
13:53 10.11.2026
26 Сметах,сметах
До коментар #18 от "Факт":Вече трябваше да са около Лисабон.
Коментиран от #43
13:53 10.11.2026
27 така, така
Нищо, ще обезлюдят големите градове, ще настане хуманитарнен проблем и тогава друга песен може да запеят. Обаче, не бива да забравят, че следващата оферта на руснаците със сигурност ще е по-лоша от днешната. Проточването на този процес играе само в полза на руснаците.
13:53 10.11.2026
28 Що за бездарнинттпизми
До коментар #22 от "АРЕСТОВИЧ":Е как са свои някакви нацисти?
13:53 10.11.2026
29 твърдиш
До коментар #22 от "АРЕСТОВИЧ":Че Русия бомби своите жени и деца вечерно време по домовете и влаковете, училища и болници и го оставя на тъмно и студено.... уаууу... с роднини като Русия врагове не ти требват.
13:54 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анджо
13:56 10.11.2026
33 АБВ
До коментар #24 от "На колко ракии си":Не знам дали има бензин в Русия. Виж клиповете на Борислав Ардев. Но прочетох, че руснаците пращат танкери с дизел в САЩ.
Коментиран от #36
13:57 10.11.2026
34 МакедонецЪТ
До коментар #25 от "МакедонецЪТ":Ролята на българина в просветена Европа е да мие мивки и да премахва "повръщаното" 🤮🤢🤮 от масата в Англия!
Коментиран от #40
13:58 10.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да,добре
До коментар #33 от "АБВ":И в САЩ никой не иска да ги разтовари и нафтата отиде зян.
Откъде ви намират?
Коментиран от #39
14:00 10.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Путин
До коментар #10 от "Ачо":Милиционер съм веее
14:04 10.11.2026
39 АБВ
До коментар #36 от "Да,добре":Зян ли ? Това да не е боза, бе ? Та да се всисне ?!
Безсмислено е да ти обяснявам търговията с нефтопродукти. Дори за елементарни тристранни операции да не говорим.
14:05 10.11.2026
40 Анджо
До коментар #34 от "МакедонецЪТ":Ти работил ли си през комунизма и виждал ли си каква трагедия бяхме. Нашите заводи приличаха на обори. Направи си сметка, че хората предпочитат кенефи да мият на запад но не да живеят тая държава.
14:06 10.11.2026
41 Е как
До коментар #25 от "МакедонецЪТ":Да разсмива аудиторията.
14:13 10.11.2026
42 Обективен
14:14 10.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Доналде Помоги
Коментиран от #46
14:18 10.11.2026
45 Да уе
До коментар #4 от "Ами то нали":Сакън някоя държава да иска сама да реши в кои алианси да участва и бам идва джуджето от бункера и почва да прави мизерии.
Коментиран от #49
14:18 10.11.2026
46 Доналд дък
До коментар #44 от "Доналде Помоги":Пътник съм, не мога!!
14:19 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Много Известен Съветски Актьор
14:34 10.11.2026
49 Тая държава
До коментар #45 от "Да уе":Сама по конституция се беше определила за неутрална и Русия гарантираше неприкосновеността и. След 2008 Украйна изведнъж без никакво основание поиска да влезе в НАТО и отчитайки как американците си направиха в България бази с техни закони и правила неподлежащи на ничий контрол това ясно е заплаха за Русия....Ами то Америка заради кубинската криза щеше да предизвика 3св....само Америка ли има право да определя какво са правят съседите и?!
14:46 10.11.2026
50 Романов
До коментар #6 от "Украйна":Спри тревата и ще се появи карта.
14:49 10.11.2026