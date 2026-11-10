В Абу-Даби обсъдиха гаранции за сигурност и за Русия

Гаранциите за сигурност за Украйна и Европа са били основна тема в първия кръг на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу-Даби. Отделно са обсъдени и руските искания за гаранции за сигурност за самата Русия, съобщава „Украинската правда“, позовавайки се на източник, близък до украинската делегация.

Разговорите са започнали на 10 ноември и са свързани с прекратяването на бойните действия. Участниците са засегнали и въпроса за следвоенното бъдеще на Украйна, включително нейното възстановяване и изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа в условията на криза на доверието.

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„Ключовата позиция на украинската страна е, че първо трябва да бъде спряна войната. Едва след това може да се премине към изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа, която да осигури дългосрочна стабилност и да не допусне повторение на агресията“,

е заявил източникът, цитиран от медията.

Преди срещата в тристранен формат украинската делегация е провела отделни разговори с европейски партньори и представители на САЩ. Преговорите са планирани да продължат и на 11 ноември.

Украинската страна предварително е заявила, че не очаква пробив още от първия кръг. По-големи надежди са свързвани с втория етап на разговорите.

Източници: pravda.com.ua, president.gov.ua