Новини
Свят »
Обединени Арабски Емирства »
В Абу-Даби обсъдиха гаранции за сигурност и за Русия
  Тема: Украйна

В Абу-Даби обсъдиха гаранции за сигурност и за Русия

10 Ноември, 2026 13:41 1 673 50

  • преговори-
  • абу-даби-
  • украйна-
  • гаранции за сигурност-
  • русия

Украйна, САЩ и Русия са говорили и за следвоенното възстановяване и новата архитектура за сигурност в Европа

В Абу-Даби обсъдиха гаранции за сигурност и за Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гаранциите за сигурност за Украйна и Европа са били основна тема в първия кръг на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу-Даби. Отделно са обсъдени и руските искания за гаранции за сигурност за самата Русия, съобщава „Украинската правда“, позовавайки се на източник, близък до украинската делегация.

Разговорите са започнали на 10 ноември и са свързани с прекратяването на бойните действия. Участниците са засегнали и въпроса за следвоенното бъдеще на Украйна, включително нейното възстановяване и изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа в условията на криза на доверието.

Още новини от Украйна

„Ключовата позиция на украинската страна е, че първо трябва да бъде спряна войната. Едва след това може да се премине към изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа, която да осигури дългосрочна стабилност и да не допусне повторение на агресията“,

е заявил източникът, цитиран от медията.

Преди срещата в тристранен формат украинската делегация е провела отделни разговори с европейски партньори и представители на САЩ. Преговорите са планирани да продължат и на 11 ноември.

Украинската страна предварително е заявила, че не очаква пробив още от първия кръг. По-големи надежди са свързвани с втория етап на разговорите.

Източници: pravda.com.ua, president.gov.ua


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    България в коя част на салфетката ще бъде?

    Коментиран от #21

    13:43 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин многоходовия

    8 25 Отговор
    Русия винаги ще се моли на запада за своите права.

    Коментиран от #11

    13:45 10.11.2026

  • 4 Ами то нали

    28 5 Отговор
    Минските споразумения бяха сключени именно за да няма война и да се решат проблемите. Но ЕС просто ги използва да въоръжи Украйна която въобще не ги спази. Пак същия номер от Украйна

    Коментиран от #45

    13:45 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Украйна

    20 7 Отговор
    Ще изчезне от картата

    Коментиран от #50

    13:45 10.11.2026

  • 7 Хич не вярвам

    28 2 Отговор
    на украинска правда. Няма ли вече други източници в България или сме вече украинци?

    Коментиран от #37

    13:46 10.11.2026

  • 8 Гост

    23 4 Отговор
    Узряха най после! Още през 2021 Путин говореше за гаранциите за сигурността на Русия, тогава де направиха на луди, не го чуха. След пет години и няколко стотици хиляди жертви, все пак стигнаха до там. Да видим.... А можеше войната въобще да не започне!

    Коментиран от #47

    13:46 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ачо

    14 3 Отговор
    Путине,разиграват те!

    Коментиран от #38

    13:46 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 на кой му пука

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "БОРУНА ЛОМ":

    за Пуссин?

    13:48 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 аха

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    вече цели 2 дена, а скоро и 3 даже

    13:49 10.11.2026

  • 17 АБВ

    23 3 Отговор
    "....Отделно са обсъдени и руските искания за гаранции за сигурност за самата Русия, съобщава „Украинската правда“, позовавайки се на източник, близък до украинската делегация...."

    Защо чак сега ? Защо не го направихте през 2007 г. след речта на Путин в Мюнхен ? Или поне през декември 2021 г. ? Заради англосаксонското и евроатлантическо безочие, арогантност и политическо късогледство днес пати целия свят !

    Коментиран от #30

    13:49 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бункермен

    7 6 Отговор
    Гаранция Франция, айде със здраве.

    13:50 10.11.2026

  • 20 Русия отиде при Москва

    5 12 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    От молене Русия нападна Укропистан и беше попиляНА

    13:50 10.11.2026

  • 21 АБВ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "България в коя част на салфетката ще бъде?"

    В употребената част на салфетката. Дано все пак е на салфетката, а не на тоалетната хартия.

    13:51 10.11.2026

  • 22 АРЕСТОВИЧ

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Ако не ни считаха за свои, не за 3 дни ,а за 1 ден Украйна падащехкато гнил орех

    Коментиран от #23, #28, #29

    13:51 10.11.2026

  • 23 ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "АРЕСТОВИЧ":

    ще ще ще.... но 3 години не мърдат по границата.

    13:52 10.11.2026

  • 24 На колко ракии си

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "То се вижда в Украйна":

    Затова ли няма бензин в Русия?

    Коментиран от #33

    13:53 10.11.2026

  • 25 МакедонецЪТ

    4 0 Отговор
    А...

    Каква е ролята на Македония в тези преговори?

    Коментиран от #34, #41

    13:53 10.11.2026

  • 26 Сметах,сметах

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Вече трябваше да са около Лисабон.

    Коментиран от #43

    13:53 10.11.2026

  • 27 така, така

    7 1 Отговор
    Ясно, нищо не се е постигнало. Щом украинците се вадят на жертва, то отново са ги пратили да духат супата.
    Нищо, ще обезлюдят големите градове, ще настане хуманитарнен проблем и тогава друга песен може да запеят. Обаче, не бива да забравят, че следващата оферта на руснаците със сигурност ще е по-лоша от днешната. Проточването на този процес играе само в полза на руснаците.

    13:53 10.11.2026

  • 28 Що за бездарнинттпизми

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "АРЕСТОВИЧ":

    Е как са свои някакви нацисти?

    13:53 10.11.2026

  • 29 твърдиш

    0 7 Отговор

    До коментар #22 от "АРЕСТОВИЧ":

    Че Русия бомби своите жени и деца вечерно време по домовете и влаковете, училища и болници и го оставя на тъмно и студено.... уаууу... с роднини като Русия врагове не ти требват.

    13:54 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анджо

    3 9 Отговор
    Важното Европа да не позволява путинката да я изнудва. Защото сега ще има оправдание или изнудване, ще има мир ,а вие ще купувате от нас нефт и петрол. Тази грешка направят ли европейците ,русия ще намери начин винаги да изнудва. Нямай вяра на русняка никога. ДОЛНИ СА

    13:56 10.11.2026

  • 33 АБВ

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "На колко ракии си":

    Не знам дали има бензин в Русия. Виж клиповете на Борислав Ардев. Но прочетох, че руснаците пращат танкери с дизел в САЩ.

    Коментиран от #36

    13:57 10.11.2026

  • 34 МакедонецЪТ

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "МакедонецЪТ":

    Ролята на българина в просветена Европа е да мие мивки и да премахва "повръщаното" 🤮🤢🤮 от масата в Англия!

    Коментиран от #40

    13:58 10.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да,добре

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    И в САЩ никой не иска да ги разтовари и нафтата отиде зян.
    Откъде ви намират?

    Коментиран от #39

    14:00 10.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ачо":

    Милиционер съм веее

    14:04 10.11.2026

  • 39 АБВ

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Да,добре":

    Зян ли ? Това да не е боза, бе ? Та да се всисне ?!
    Безсмислено е да ти обяснявам търговията с нефтопродукти. Дори за елементарни тристранни операции да не говорим.

    14:05 10.11.2026

  • 40 Анджо

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "МакедонецЪТ":

    Ти работил ли си през комунизма и виждал ли си каква трагедия бяхме. Нашите заводи приличаха на обори. Направи си сметка, че хората предпочитат кенефи да мият на запад но не да живеят тая държава.

    14:06 10.11.2026

  • 41 Е как

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "МакедонецЪТ":

    Да разсмива аудиторията.

    14:13 10.11.2026

  • 42 Обективен

    6 1 Отговор
    Медински,това е ключовата величина.Което означава,че никакви отстъпки няма да има.Рябков,това е тарана на външно министерство,което значи,че отсрещните страни често ще мигат на парцали.

    14:14 10.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Доналде Помоги

    3 3 Отговор
    Попиляха ми Рафинериите .

    Коментиран от #46

    14:18 10.11.2026

  • 45 Да уе

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то нали":

    Сакън някоя държава да иска сама да реши в кои алианси да участва и бам идва джуджето от бункера и почва да прави мизерии.

    Коментиран от #49

    14:18 10.11.2026

  • 46 Доналд дък

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Доналде Помоги":

    Пътник съм, не мога!!

    14:19 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Много Известен Съветски Актьор

    3 0 Отговор
    От "СВО за три дня" се стигна до там, Русия да иска гаранции за сигурност. Нещата не тръгнаха по план и ако войната продължи, с Русия е свършено. Отделно НАТО я обкръжи напълно с присъединяването на Швеция и Финландия. За това е виновен "многоходовчика" от Бункера. В САЩ предстоят големи промени и вероятно импийчмънт на Тръмп, което ще освободи Украйна от натиска който в момента и оказват американците. Ако украинците не се подадат на шантажа и продължат да унищожават окупаторите, до пролетта в Русия ситуацията ще е както в СССР преди разпадането му.

    14:34 10.11.2026

  • 49 Тая държава

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Да уе":

    Сама по конституция се беше определила за неутрална и Русия гарантираше неприкосновеността и. След 2008 Украйна изведнъж без никакво основание поиска да влезе в НАТО и отчитайки как американците си направиха в България бази с техни закони и правила неподлежащи на ничий контрол това ясно е заплаха за Русия....Ами то Америка заради кубинската криза щеше да предизвика 3св....само Америка ли има право да определя какво са правят съседите и?!

    14:46 10.11.2026

  • 50 Романов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Украйна":

    Спри тревата и ще се появи карта.

    14:49 10.11.2026