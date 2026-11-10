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Преговорите Русия-САЩ-Украйна продължават и в сряда
  Тема: Украйна

Преговорите Русия-САЩ-Украйна продължават и в сряда

10 Ноември, 2026 14:26 669 7

  • преговори-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • абу даби

Разговорите в Абу Даби ще продължат два пълни работни дни, потвърди източник на ТАСС. Срещата се провежда при закрити врата

Преговорите Русия-САЩ-Украйна продължават и в сряда - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби ще продължат и в сряда, 11 ноември. Източник на ТАСС потвърди, че разговорите са планирани за два пълни работни дни.

„Да, очакват се два пълни дни работа“, е заявил източникът. Преговорите започнаха във вторник и се провеждат при закрити врата. Разговорите са на работно ниво и са посветени на украинския конфликт и по-широките въпроси на сигурността.

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Руската делегация е ръководена от помощника на президента Владимир Медински, а украинската – от началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров. Американската страна участва като посредник в преговорния процес.

Гаранциите за сигурност са сред основните теми

Според ТАСС участниците обсъждат създаването на нова система за сигурност за периода след края на конфликта. В дневния ред са включени механизми за предотвратяване на заплахи и укрепване на регионалната стабилност.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разговорите ще засегнат колективните гаранции за сигурност. По думите му те трябва да влязат в сила след постигането на „съществено и всеобхватно уреждане“.

Кремъл отказа да прогнозира дали срещата ще доведе до конкретни договорености. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че делегацията ще реши как да информира Владимир Путин в зависимост от развитието на разговорите.

Последната среща на преговорните екипи на Русия, САЩ и Украйна се състоя в Женева на 18 февруари 2026 г. Преди настоящия кръг Абу Даби беше домакин на консултации по украинския въпрос на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари.

Европейски представители не участват в официалната среща, тъй като форматът е договорен като тристранен. Междувременно европейски държави настояват да имат място на масата за преговори за бъдещето на Украйна.

Източници: tass.com


Обединени Арабски Емирства
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    7 1 Отговор
    Вече влизам за малко тук..! ФАКТИ събудете се , времето ви ИЗТИЧА.! ОБЕКТИВНИ..

    14:32 10.11.2026

  • 3 Бункермен

    4 9 Отговор
    Аре да се разберем вече, че ми омръзна да вися в бункера.

    14:32 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тъжно евроатлантиче

    5 2 Отговор
    НаШТи и като сервитьори ли не са ги допуснали на масата за преговори?

    14:41 10.11.2026

  • 6 Евроделегацита изгонена като мръсно коте

    7 3 Отговор
    Европейската делегация седи диванчапрас в коридора до тоалетните!

    14:41 10.11.2026

  • 7 ТОЗИ МЕДИНСКИ

    0 0 Отговор
    Е ГЕНИЯТ

    КОЙТО
    ТВЪРДИ ЧЕ
    РУСНАЦИТЕ ИМАЛИ

    ЕДНА ХРОМОЗОМА В ПОВЕЧЕ.

    ЛИЧИ СИ ...

    ОСОБЕНО В КРЕМЪЛ .
    ЗНАЕМ СЪС КАКЪВ СИНДРОМ
    СА ЗАРАЗЕНИ.

    14:56 10.11.2026