Преговорите Русия-САЩ-Украйна продължават и в сряда

Тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби ще продължат и в сряда, 11 ноември. Източник на ТАСС потвърди, че разговорите са планирани за два пълни работни дни.
„Да, очакват се два пълни дни работа“, е заявил източникът. Преговорите започнаха във вторник и се провеждат при закрити врата. Разговорите са на работно ниво и са посветени на украинския конфликт и по-широките въпроси на сигурността.
Руската делегация е ръководена от помощника на президента Владимир Медински, а украинската – от началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров. Американската страна участва като посредник в преговорния процес.
Гаранциите за сигурност са сред основните теми
Според ТАСС участниците обсъждат създаването на нова система за сигурност за периода след края на конфликта. В дневния ред са включени механизми за предотвратяване на заплахи и укрепване на регионалната стабилност.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разговорите ще засегнат колективните гаранции за сигурност. По думите му те трябва да влязат в сила след постигането на „съществено и всеобхватно уреждане“.
Кремъл отказа да прогнозира дали срещата ще доведе до конкретни договорености. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че делегацията ще реши как да информира Владимир Путин в зависимост от развитието на разговорите.
Последната среща на преговорните екипи на Русия, САЩ и Украйна се състоя в Женева на 18 февруари 2026 г. Преди настоящия кръг Абу Даби беше домакин на консултации по украинския въпрос на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари.
Европейски представители не участват в официалната среща, тъй като форматът е договорен като тристранен. Междувременно европейски държави настояват да имат място на масата за преговори за бъдещето на Украйна.
Източници: tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
14:32 10.11.2026
3 Бункермен
14:32 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тъжно евроатлантиче
14:41 10.11.2026
6 Евроделегацита изгонена като мръсно коте
14:41 10.11.2026
7 ТОЗИ МЕДИНСКИ
КОЙТО
ТВЪРДИ ЧЕ
РУСНАЦИТЕ ИМАЛИ
ЕДНА ХРОМОЗОМА В ПОВЕЧЕ.
ЛИЧИ СИ ...
ОСОБЕНО В КРЕМЪЛ .
ЗНАЕМ СЪС КАКЪВ СИНДРОМ
СА ЗАРАЗЕНИ.
14:56 10.11.2026