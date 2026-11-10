Преговорите Русия-САЩ-Украйна продължават и в сряда

Тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби ще продължат и в сряда, 11 ноември. Източник на ТАСС потвърди, че разговорите са планирани за два пълни работни дни.

„Да, очакват се два пълни дни работа“, е заявил източникът. Преговорите започнаха във вторник и се провеждат при закрити врата. Разговорите са на работно ниво и са посветени на украинския конфликт и по-широките въпроси на сигурността.

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Руската делегация е ръководена от помощника на президента Владимир Медински, а украинската – от началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров. Американската страна участва като посредник в преговорния процес.

Гаранциите за сигурност са сред основните теми

Според ТАСС участниците обсъждат създаването на нова система за сигурност за периода след края на конфликта. В дневния ред са включени механизми за предотвратяване на заплахи и укрепване на регионалната стабилност.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разговорите ще засегнат колективните гаранции за сигурност. По думите му те трябва да влязат в сила след постигането на „съществено и всеобхватно уреждане“.

Кремъл отказа да прогнозира дали срещата ще доведе до конкретни договорености. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че делегацията ще реши как да информира Владимир Путин в зависимост от развитието на разговорите.

Последната среща на преговорните екипи на Русия, САЩ и Украйна се състоя в Женева на 18 февруари 2026 г. Преди настоящия кръг Абу Даби беше домакин на консултации по украинския въпрос на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари.

Европейски представители не участват в официалната среща, тъй като форматът е договорен като тристранен. Междувременно европейски държави настояват да имат място на масата за преговори за бъдещето на Украйна.

Източници: tass.com