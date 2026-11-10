ЕП подготвя промени в стратегията за Черно море

Европейският парламент подготвя препоръки за преразглеждане на стратегията на Европейския съюз за Черно море. Процедурата е по собствена инициатива, носи номер 2026/2044(INI) и се води от комисията по външни работи.

Докладчик е австрийският евродепутат Хелмут Брандщетер от групата „Обнови Европа“. Той е назначен на 24 юни 2026 г., а проектодокладът е представен на 7 октомври. Документът все още не е окончателно приет от комисията, а процедурата е на етап изчакване на решение.

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Сигурността на корабоплаването е сред основните теми

Работата по парламентарните препоръки се развива на фона на засиленото внимание към сигурността на Черно море. На 22 октомври Европейският парламент прие резолюция за руските удари и рисковете за търговското корабоплаване в региона със 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 въздържали се.

В текста евродепутатите призоваха за координирана европейска рамка за сигурността и безопасността на гражданското корабоплаване. Те настояха държавите членки и НАТО да установят съществуващите пропуски във въздушната и морската отбрана, а България и Румъния да потърсят подкрепа от Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана за съвместно изграждане на способности за прехващане на въздушни заплахи.

Парламентът поиска още засилена защита на подводните телекомуникационни, електроенергийни и информационни кабели. Сред препоръките е и създаването на регионален център за сигурност на кабелната инфраструктура, който да бъде свързан с бъдещия морски център за сигурност в Черно море.

България и Румъния разработват общ морски център

Европейската комисия и върховният представител на ЕС отчетоха през юли напредък по изграждането на регионален морски център за сигурност, разработван съвместно от България и Румъния. Предвижда се той да обедини граждански и институционални структури, да подобри обмена на информация и да подпомогне наблюдението на критичната морска инфраструктура.

По инструмента SAFE за България и Румъния са предвидени около 20 млрд. евро за преодоляване на критични отбранителни дефицити. Парламентът посочи неизползваните средства по механизма като възможност за допълнително укрепване на сигурността в Черноморския регион.

Стратегията обхваща и свързаността

Стратегическият подход на ЕС беше представен през май 2025 г. и се основава на три направления: сигурност, стабилност и устойчивост; икономически растеж, транспортна, енергийна и цифрова свързаност; както и опазване на околната среда, устойчивост към климатични рискове и гражданска защита.

В доклада за изпълнението му Европейската комисия заяви: „Черноморският регион ще остане основен приоритет за ЕС.“ Сред посочените инициативи е дневен ред за свързаност между Европа, Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия.

Следващата формална стъпка е разглеждане на проектодоклада в комисията по външни работи. Индикативната дата за пленарно обсъждане на препоръките е 8 март 2027 г., но окончателният текст може да бъде променен преди гласуването.