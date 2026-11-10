241 деца останаха без майка заради семейни убийства в Израел

Общо 241 деца в Израел са останали без майка след убийството на 88 жени в семейството от началото на 2020 г. до 8 ноември 2026 г. Това показва доклад на Форум „Михал Села“, посветен на последиците от домашното насилие за децата.

Най-тежка е била 2025 г., когато 51 деца са загубили майките си. Година по-рано броят им е бил 24, което представлява увеличение от 112,5%. От началото на 2026 г. до изготвянето на доклада още 33 деца са попаднали в тази група.

Деца са ставали свидетели на убийствата

Според данните през последните пет седмици четири деца са станали свидетели на убийството на майка си. Сред тях е имало двумесечно бебе. В два от случаите деца на 5 и 12 години са отворили вратата на полицаите, пристигнали след сигнал.

Докладът отчита и убийства на самите деца в семейна среда. Между 2020 и 2026 г. са регистрирани 12 убити деца от членове на семейството и два опита за убийство. Само през 2026 г. четири деца са били убити от бащите си, а друго е оцеляло след опит за убийство от втория си баща.

В рамките на пет седмици пет майки и годеница са били убити с нож от партньорите си в домовете им, посочва докладът. В част от случаите деца са се намирали на мястото на престъплението.

Различия между общностите

От 88-те убити майки 46 са били еврейки, 35 са били от арабската общност, четири са били чужди гражданки, а в три случая произходът не е посочен. Сред 241-те деца 127 са от еврейската общност, а 102 са от арабската.

Форумът заявява, че данните са събрани от публикации в медиите и информация от близки на жертвите, тъй като няма единен официален държавен регистър, който редовно да показва колко деца са загубили майка си при семейно убийство.

„Кой в Израел говори за тези деца? Това е невидим фронт“, заявява основателката на Форум „Михал Села“ Лили Бен Ами.

Тя призовава държавата да изгради професионална система за подкрепа, която да се намесва още от момента на убийството, да помага на близките, поели грижата за децата, и да не допуска те да бъдат разделяни заради административни забавяния.

Източници: israelhayom.co.il, i24news.tv, wireisrael.com