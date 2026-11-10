Кметът на Газа предлага местни избори под надзора на ПА

Кметът на град Газа Яхя ал-Сарадж предложи да бъдат проведени местни избори в губернаторство Газа под надзора на Палестинската власт. Той е отправил предложението в писмо до палестинския министър на местното управление Сами Хаджауи, съобщи Asharq al-Awsat.

В писмото ал-Сарадж е заявил, че общинският съвет на Газа е готов да сътрудничи и да координира действията си с Министерството на местното управление и компетентните органи. Идеята е изборите да дадат възможност на жителите да изберат свои представители и да бъде обновена легитимността на местните институции.

Хамас не отхвърля предложението

Според два източника от Хамас, цитирани от Asharq al-Awsat, движението не възразява срещу провеждането на местни или други избори, ако това може да промени настоящата ситуация и да защити интересите на населението. Един от източниците е заявил, че инициативата на кмета е била обсъдена с представители на движението, но не е била отправена по негово официално указание.

Това означава, че предложението засега не представлява формално решение на Хамас или на Палестинската власт. Не е обявен график, процедура или дата за избори в губернаторство Газа, нито е съобщено за официален отговор на министър Сами Хаджауи.

Дейр ал-Балах беше първият вот в Ивицата

Инициативата идва няколко месеца след местните избори в Дейр ал-Балах. На 25 април 2026 г. градът беше единственото населено място в Ивицата Газа, включено в изборите, проведени едновременно с вота на местно ниво в части от Западния бряг. Право на глас имаха около 70 000 души. Палестинската централна избирателна комисия определи гласуването като част от по-широк процес за възстановяване на местните институции.

Според Asharq al-Awsat предложението на кмета е отправено и на фона на тежките наводнения в Ивицата Газа през последните дни. Те са засегнали хиляди палатки на разселени хора и са ограничили възможностите на общините да реагират при недостиг на ресурси.

Източник, запознат с хуманитарната и развойната работа в Газа, е заявил пред медията, че министърът на местното управление поддържа контакт с кметове в Ивицата. Засега обаче няма потвърдено решение за разширяване на местния вот извън Дейр ал-Балах.

Източници: aawsat.com, apnews.com