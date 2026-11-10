Нетаняху и Айзенкот с противоположни планове за Израел

Новоизбраните депутати в Израел положиха клетва в първия работен ден на новия парламент, на фона на продължаващите политически спорове около бъдещото управление на страната. Служебният премиер Бенямин Нетаняху отново призова за създаване на правителство на националното единство, докато партията „Яшар“ на Гади Айзенкот поиска разследване на пропуските в сигурността преди нападението от 7 октомври 2023 г.

Нетаняху обоснова призива си с предупреждение за иранската ядрена програма и очаквания международен натиск върху Израел. „В много близкото бъдеще ще се сблъскаме с международен натиск да приемем въоръжен с ядрено оръжие Иран и със запазването на този терористичен режим, който иска да ни унищожи“, заяви той.

По думите му международната среда се е променила след междинните избори в САЩ през миналата седмица. Нетаняху продължава да изпълнява функциите на служебен премиер, докато политическите сили в Израел търсят формула за управление.

Айзенкот поиска разследване на нападението

В същия ден партията „Яшар“ на Гади Айзенкот предложи незабавно да бъде създадена комисия, която да разследва пропуските в сигурността, позволили на „Хамас“ да извърши нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Предложението е насочено към изясняване на действията и решенията, предхождащи нападението, както и на причините, поради които израелските служби не са успели да предотвратят атаката. Нетаняху отдавна се противопоставя на създаването на подобна комисия.

Искането за разследване поставя отново въпроса за политическата и институционалната отговорност за пропуските в сигурността. То идва в момент, когато партията на Айзенкот вече има представителство в новия парламент и започва да формулира опозиционната си програма.

Спорът обхваща и съдебната реформа

„Яшар“ обяви, че ще предложи и отмяна на част от промените в съдебната система, прокарани от правителството на Нетаняху. Съдебната реформа предизвика едни от най-масовите протести в историята на Израел и задълбочи разделението между управляващите и опозицията.

Така първите задачи пред новия парламент са свързани не само със съставянето на правителство, но и с въпросите за сигурността, отговорността за нападението от 7 октомври 2023 г. и бъдещето на съдебните промени. Докато не бъде постигнато политическо споразумение, Нетаняху продължава да ръководи страната като служебен премиер.

Източници: bta.bg