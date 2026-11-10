Ден първи: Без споразумение в Абу Даби ОБОБЩЕНИЕ

Първият ден от тристранните разговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби приключи без обявено споразумение. Срещите ще продължат сутринта на 11 ноември, съобщи украинската служба за външно разузнаване, цитирана от „Укринформ“.
Разговорите са продължили близо четири часа. Сред обсъжданите теми са били освобождаването на военнопленници, връщането на украински деца, гаранциите за сигурността на Украйна и възможни стъпки за намаляване на напрежението. До края на първия ден не беше съобщено за договореност по прекратяването на бойните действия или по спорните политически въпроси.
Какво беше обсъдено
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е бил информиран от преговорния екип след срещите. Той определи разговорите като „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са били разгледани хуманитарни въпроси, освобождаването на пленници и гаранциите за сигурност.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също даде предпазлива положителна оценка и определи срещата като „много продуктивна“, но подчерта, че остава значителна работа. Рубио не участва лично в разговорите в Абу Даби, които се водят на работно ниво чрез американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Украинската страна поставя акцент върху конкретни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение след евентуално споразумение. Киев настоява и за хуманитарни договорености, включително по-широки размени на военнопленници, връщане на деца и възможни ограничени прекратявания на огъня в отделни направления.
Какво следва в сряда
Втората част на преговорите е планирана за сутринта на 11 ноември. Очаква се делегациите да продължат обсъждането на практическите мерки, преди да стане ясно дали разговорите могат да доведат до конкретни договорености или до подготовка на среща на лидерско равнище.
Това са първите тристранни разговори между Украйна, Русия и САЩ от февруари 2026 г. Европейски представители също проведоха координационна среща в Абу Даби с Украйна и САЩ преди началото на преговорите, като поставиха въпроса за надеждни гаранции за сигурността и траен мир.
Източници: apnews.com, ukrinform.net, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе Даби ОБОБЩЕНИЕ
в Абу Даби
19:13 10.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
19:14 10.11.2026
3 Опааа
19:15 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да се чете и помни
Празните приказки за „суверенитет“ и „героизъм“ не връщат мъртвите от окопите. Капитулацията в такъв момент не е предателство, а единственият останал начин да спреш клането и да спасиш хората си. Защото територия се сигурност може да се договаря отново, но избитото поколение не се ражда втори път.
Коментиран от #14
19:16 10.11.2026
6 честен ционист
19:16 10.11.2026
7 Укринформ 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #13
19:17 10.11.2026
8 Абу Будалиб
19:18 10.11.2026
9 обсъждането на практическите мерки
и че с пазарлъци и разни номера и участие на ес плъхове
не става
демек много преговори с зелко щото
ес суфльорите и спонсорите му ще му дават акъл да се ослушва
Коментиран от #10
19:18 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Примати
19:21 10.11.2026
12 Без пълна капитулация на Украйна
19:22 10.11.2026
13 Россофил
До коментар #7 от "Укринформ 🤣🤣🤣🤣":Искам Парцал Zaxaрова да обобщи.
19:23 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Киев е Руски
19:24 10.11.2026
16 Водоносчик от Босфора
19:26 10.11.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #21
19:27 10.11.2026
18 Цвете
Коментиран от #20
19:27 10.11.2026
19 Констатация
19:28 10.11.2026
20 И Киев е Руски
До коментар #18 от "Цвете":Кой по точно от Европа да присъства на преговорите?
Коментиран от #22, #27
19:30 10.11.2026
21 утре пак ще прочетеш
До коментар #17 от "И Киев е Руски":2 000 на концерта на Кобзон.
19:30 10.11.2026
22 Лапай
До коментар #20 от "И Киев е Руски":И се потапяй.
19:33 10.11.2026
23 ВИНЕТУ
1.РУСНАЦИТЕ ДА НАПУСНАТ УКРАЙНА И ДА СПРЪТ АГРАСИЯТА СИ СРЕШО УКРАЙНЦИ.
2.УКРАЙНЦИТЕ ДА СЕ СЪГЛАСЯТ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ОТСТЪПКИ СРЕЩО ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА УКРАЙНА СТРОЙТЕЛСТВО ИФРАСТР.И ДР. И ГАРАНЦИЯ ЗА МИР ОТ ВСИЧКИ.
КАКТО И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЕКИ УКРАИНЕЦ ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА 5,6 г. ОТ РУСКИТЕ ЗАМРАЗЕНИ ПАРИ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ.
Друго яче няма как да има мир.
О
Коментиран от #26
19:34 10.11.2026
24 Разбрахме
19:38 10.11.2026
25 Гост
19:39 10.11.2026
26 ДрБр
До коментар #23 от "ВИНЕТУ":Голям смях!
19:39 10.11.2026
27 Няма значение
До коментар #20 от "И Киев е Руски":Пари и оръжие за Украйна ще се дават докато бункерното нищожество не клекне.
19:40 10.11.2026