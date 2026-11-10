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Ден първи: Без споразумение в Абу Даби ОБОБЩЕНИЕ
  Тема: Украйна

Ден първи: Без споразумение в Абу Даби ОБОБЩЕНИЕ

10 Ноември, 2026 19:11 1 151 27

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • преговори-
  • абу даби

Обсъдени са въпросите за военнопленниците, гаранции за сигурност и стъпки за деескалация

Ден първи: Без споразумение в Абу Даби ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият ден от тристранните разговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби приключи без обявено споразумение. Срещите ще продължат сутринта на 11 ноември, съобщи украинската служба за външно разузнаване, цитирана от „Укринформ“.

Разговорите са продължили близо четири часа. Сред обсъжданите теми са били освобождаването на военнопленници, връщането на украински деца, гаранциите за сигурността на Украйна и възможни стъпки за намаляване на напрежението. До края на първия ден не беше съобщено за договореност по прекратяването на бойните действия или по спорните политически въпроси.

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Какво беше обсъдено

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е бил информиран от преговорния екип след срещите. Той определи разговорите като „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са били разгледани хуманитарни въпроси, освобождаването на пленници и гаранциите за сигурност.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също даде предпазлива положителна оценка и определи срещата като „много продуктивна“, но подчерта, че остава значителна работа. Рубио не участва лично в разговорите в Абу Даби, които се водят на работно ниво чрез американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Украинската страна поставя акцент върху конкретни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение след евентуално споразумение. Киев настоява и за хуманитарни договорености, включително по-широки размени на военнопленници, връщане на деца и възможни ограничени прекратявания на огъня в отделни направления.

Какво следва в сряда

Втората част на преговорите е планирана за сутринта на 11 ноември. Очаква се делегациите да продължат обсъждането на практическите мерки, преди да стане ясно дали разговорите могат да доведат до конкретни договорености или до подготовка на среща на лидерско равнище.

Това са първите тристранни разговори между Украйна, Русия и САЩ от февруари 2026 г. Европейски представители също проведоха координационна среща в Абу Даби с Украйна и САЩ преди началото на преговорите, като поставиха въпроса за надеждни гаранции за сигурността и траен мир.

Източници: apnews.com, ukrinform.net, theguardian.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе Даби ОБОБЩЕНИЕ

    12 0 Отговор
    Абе така е
    в Абу Даби

    19:13 10.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор
    АБЕ ДАБИ си прочела заглавието ли🤔❗

    19:14 10.11.2026

  • 3 Опааа

    12 2 Отговор
    Ганеееееееев! Пияницоооооо!

    19:15 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да се чете и помни

    22 3 Отговор
    Никоя земя, никоя граница и никой геополитически инат не струват повече от живота на един човек.
    ​Празните приказки за „суверенитет“ и „героизъм“ не връщат мъртвите от окопите. Капитулацията в такъв момент не е предателство, а единственият останал начин да спреш клането и да спасиш хората си. Защото територия се сигурност може да се договаря отново, но избитото поколение не се ражда втори път.

    Коментиран от #14

    19:16 10.11.2026

  • 6 честен ционист

    20 2 Отговор
    В пятница, 13 ноември, Зеля предава ключа на Киев на Вова.

    19:16 10.11.2026

  • 7 Укринформ 🤣🤣🤣🤣

    12 1 Отговор
    Добре, че е той на обобщи. О,Боже прибери си версиите🙏

    Коментиран от #13

    19:17 10.11.2026

  • 8 Абу Будалиб

    7 0 Отговор
    Абе ДаВи....

    19:18 10.11.2026

  • 9 обсъждането на практическите мерки

    18 2 Отговор
    Путин много ясно е казал какво искат
    и че с пазарлъци и разни номера и участие на ес плъхове
    не става
    демек много преговори с зелко щото
    ес суфльорите и спонсорите му ще му дават акъл да се ослушва

    Коментиран от #10

    19:18 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Примати

    3 9 Отговор
    Украйна е поразила авиационния завод , който поддържа , ремонтира и модернизира самолетите А - 50 , Ил - 76 и Ил - 78. Най - критично е положението с А - 50. Този самолет е очите на руската авиация като има монтиран радар за радиолокационно разузнаване и също координира част от полетите на изтребителите и част от ударите с ракети. Преди войната Русия имаше 9 самолета от този тип но два бяха свалени през 2024 и два повредени по - късно. Един такъв самолет струва 350 милиона долара. При ударът от предходната нощ местни жители са съобщили за серия от експлозии идващи от района на завода…

    19:21 10.11.2026

  • 12 Без пълна капитулация на Украйна

    13 2 Отговор
    И изгонване на евронатрапниците, няма да има мир

    19:22 10.11.2026

  • 13 Россофил

    0 8 Отговор

    До коментар #7 от "Укринформ 🤣🤣🤣🤣":

    Искам Парцал Zaxaрова да обобщи.

    19:23 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    17 1 Отговор
    Европа вече беше участник в процеса, подписвайки „гаранции“ на Янукович и Минските споразумения. И двата пъти не успя да спази думата си. Тогава какъв е смисълът да обсъждаме отново Украйна с нея след това

    19:24 10.11.2026

  • 16 Водоносчик от Босфора

    10 1 Отговор
    Евродиващината е безскрупулна.

    19:26 10.11.2026

  • 17 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Дано в метрото да има ток и плъховете да спят спокойно

    Коментиран от #21

    19:27 10.11.2026

  • 18 Цвете

    3 9 Отговор
    С ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ, НИЩО. ОСВЕН УИТКОФ И КУШНЕР, НЯМА ЛИ ПО УМНИ ОТ ТЕЗИ ТЪРГОВЦИ ? ЕГАТИ ПРЕГОВОРИТЕ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА ОТ ЕВРОПА. 🦧

    Коментиран от #20

    19:27 10.11.2026

  • 19 Констатация

    7 0 Отговор
    Напълно очакван... Безплоден Резултат, от предварително Безллодни преговори!!!

    19:28 10.11.2026

  • 20 И Киев е Руски

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    Кой по точно от Европа да присъства на преговорите?

    Коментиран от #22, #27

    19:30 10.11.2026

  • 21 утре пак ще прочетеш

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    2 000 на концерта на Кобзон.

    19:30 10.11.2026

  • 22 Лапай

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    И се потапяй.

    19:33 10.11.2026

  • 23 ВИНЕТУ

    2 6 Отговор
    ИМА САМО ДВА ВАРИАНТА ЗА МИР.
    1.РУСНАЦИТЕ ДА НАПУСНАТ УКРАЙНА И ДА СПРЪТ АГРАСИЯТА СИ СРЕШО УКРАЙНЦИ.
    2.УКРАЙНЦИТЕ ДА СЕ СЪГЛАСЯТ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ОТСТЪПКИ СРЕЩО ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА УКРАЙНА СТРОЙТЕЛСТВО ИФРАСТР.И ДР. И ГАРАНЦИЯ ЗА МИР ОТ ВСИЧКИ.
    КАКТО И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЕКИ УКРАИНЕЦ ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА 5,6 г. ОТ РУСКИТЕ ЗАМРАЗЕНИ ПАРИ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ.
    Друго яче няма как да има мир.
    О

    Коментиран от #26

    19:34 10.11.2026

  • 24 Разбрахме

    0 0 Отговор
    За претенциите на окраина. И за нищо друго.

    19:38 10.11.2026

  • 25 Гост

    0 0 Отговор
    До каквото и споразумение да стигнат зеления пор насъскван от европейските си покровители ще се извива като червей и няма да го приеме. Защото свършили войната парите свършват и той свършва!

    19:39 10.11.2026

  • 26 ДрБр

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ВИНЕТУ":

    Голям смях!

    19:39 10.11.2026

  • 27 Няма значение

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Пари и оръжие за Украйна ще се дават докато бункерното нищожество не клекне.

    19:40 10.11.2026