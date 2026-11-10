Ден първи: Без споразумение в Абу Даби ОБОБЩЕНИЕ

Първият ден от тристранните разговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби приключи без обявено споразумение. Срещите ще продължат сутринта на 11 ноември, съобщи украинската служба за външно разузнаване, цитирана от „Укринформ“.

Разговорите са продължили близо четири часа. Сред обсъжданите теми са били освобождаването на военнопленници, връщането на украински деца, гаранциите за сигурността на Украйна и възможни стъпки за намаляване на напрежението. До края на първия ден не беше съобщено за договореност по прекратяването на бойните действия или по спорните политически въпроси.

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Какво беше обсъдено

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е бил информиран от преговорния екип след срещите. Той определи разговорите като „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са били разгледани хуманитарни въпроси, освобождаването на пленници и гаранциите за сигурност.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също даде предпазлива положителна оценка и определи срещата като „много продуктивна“, но подчерта, че остава значителна работа. Рубио не участва лично в разговорите в Абу Даби, които се водят на работно ниво чрез американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Украинската страна поставя акцент върху конкретни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение след евентуално споразумение. Киев настоява и за хуманитарни договорености, включително по-широки размени на военнопленници, връщане на деца и възможни ограничени прекратявания на огъня в отделни направления.

Какво следва в сряда

Втората част на преговорите е планирана за сутринта на 11 ноември. Очаква се делегациите да продължат обсъждането на практическите мерки, преди да стане ясно дали разговорите могат да доведат до конкретни договорености или до подготовка на среща на лидерско равнище.

Това са първите тристранни разговори между Украйна, Русия и САЩ от февруари 2026 г. Европейски представители също проведоха координационна среща в Абу Даби с Украйна и САЩ преди началото на преговорите, като поставиха въпроса за надеждни гаранции за сигурността и траен мир.

Източници: apnews.com, ukrinform.net, theguardian.com