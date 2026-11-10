Какви са обвиненията срещу Пийт Хегсет за импийчмънта?

Осем обвинения за „тежки престъпления и провинения“ са внесени срещу министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Републиканецът Томас Маси от Кентъки настоява Камарата на представителите да започне процедура по импийчмънт заради действията на администрацията във войните с Иран и Йемен, операциите във Венецуела и отношението към сенатора Марк Кели.

Три от обвиненията са свързани с Иран. Според резолюцията Хегсет е ръководил, разрешил и продължил американските военни действия след изтичането на 60-дневния срок, предвиден в Резолюцията за военните правомощия, без Конгресът да е обявил война или да е дал специално разрешение за употреба на военна сила.

Четвъртият член се отнася до защитата на цивилното население. В него се твърди, че Хегсет е пренебрегнал законови изисквания за ограничаване на цивилните жертви при военни операции. Обвинението е свързано с удар по девическо училище в Минab на 28 февруари, първия ден от конфликта, при който са загинали деца, според обобщението на внесените обвинения от Ройтерс.

Обвиненията за Венецуела и Йемен

Два от членовете са свързани с Венецуела. Маси обвинява Хегсет, че е ръководил отвеждането на президента Николас Мадуро без разрешение от Конгреса. В резолюцията операцията е описана като акт на война срещу суверенна държава, макар администрацията да я представя като действие за предаването на Мадуро на американското правосъдие по обвинения в наркотрафик.

Другото обвинение за Венецуела засяга смъртоносни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и източната част на Тихия океан. Според резолюцията операциите са довели до смъртта на повече от 220 души, а Хегсет е обвинен в извънсъдебни убийства.

Отделен член обвинява министъра в незаконно водене на военни действия в Йемен. Става дума за операцията „Раф Райдър“ от 2025 г. срещу подкрепяните от Иран хуси. В оценката, цитирана от „ПолитиФакт“, се посочват повече от 1100 удара за над 50 дни и стотици загинали цивилни и бойци.

Спорът със сенатор Марк Кели

Осмото обвинение е за потискане на свободата на словото. То е свързано с действията срещу демократа Марк Кели, който заедно с други конгресмени с военен и разузнавателен опит призова американските военнослужещи да не изпълняват незаконни заповеди. Според резолюцията Хегсет е търсил наказателно преследване на Кели и понижаване на неговия пенсиониран военен чин.

Хегсет отхвърля обвиненията. На пресконференция в Пентагона той заяви, че срещу него се води кампания заради „политически разногласия“, а не заради действия, представляващи тежки нарушения. „Това е саботаж“, каза министърът, като защити военните операции на администрацията.

Маси внесе резолюцията на 9 ноември, след като предишният опит за гласуване беше отложен преди междинните избори. Камарата може да се произнесе до средата на седмицата. Ако обвиненията бъдат одобрени, процедурата ще премине в Сената, който може да прекрати делото или да проведе процес. За отстраняването на Хегсет ще бъдат нужни гласовете на две трети от сенаторите.

Източници: apnews.com, investing.com, opb.org