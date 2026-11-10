ООН отложи прегледа на човешките права в САЩ

Съветът на ООН по правата на човека отложи за януари 2027 г. прегледа на спазването на човешките права в Съединените щати, след като администрацията на Доналд Тръмп отказа да участва в процедурата за втори пореден път.

Решението е прието без гласуване от 47-членния съвет заради „продължаващо неучастие“ на Вашингтон. Прегледът е част от Универсалния периодичен преглед – процедура, при която човешките права във всяка от 193-те държави членки на ООН се разглеждат обикновено веднъж на четири-пет години.

Съединените щати не изпратиха делегация и при първоначално насрочения за ноември 2025 г. преглед. Тогава съветът го отложи за 10 ноември 2026 г., с надеждата Вашингтон да промени позицията си. Според Асошиейтед прес сегашното решение дава още време на администрацията да се включи в процедурата.

Вашингтон отхвърля процедурата

Държавният департамент заяви, че участието би означавало подкрепа за работата на съвета. „Този непоправим орган превръща човешките права в посмешище чрез постоянния си провал да спазва собствените си ценности и чрез прокарването на антиамериканска реторика“, се посочва в изявление на ведомството, цитирано от Ройтерс.

Администрацията на Тръмп се оттегли от Съвета на ООН по правата на човека през 2025 г., като го обвини в антиамериканска и антиизраелска пристрастност. Отказът от участие в тазгодишния преглед е вторият пореден и според Human Rights Watch поставя САЩ в безпрецедентна позиция за близо 20-годишната история на механизма.

Какво е трябвало да бъде обсъдено

Сред темите, които други държави са планирали да поставят, са били абортите и смъртното наказание. Американски и международни неправителствени организации са внесли близо 200 становища по въпроси, свързани с миграцията, расовата дискриминация и гражданските свободи.

„Европейският съюз съжалява за всяка ситуация, при която не се стига до пълно участие в механизма, включително за решението на Съединените щати отново да не участват в своя преглед“, заяви пред съвета Симон ван дер Пост, представителка на Нидерландия, говореща от името на държавите от ЕС. „Всички държави подлежат на контрол от международната общност върху състоянието на човешките им права“, добави тя.

Human Rights Watch призова съвета да поиска от върховния комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк да представи информация за ситуацията в САЩ по време на 64-ата сесия през март 2027 г. Организацията настоява в обсъждането да участват граждански групи и хора, засегнати от нарушения на човешките права.

Източници: apnews.com, investing.com, latimes.com