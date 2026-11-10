Заливът създава военно командване в Кувейт заради Иран

Шестте държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив одобриха създаването на предно военно командване в Кувейт и разполагането на подходящи сили към него. Решението беше взето на 23-ото заседание на Съвета за съвместна отбрана в Манама, Бахрейн.

В срещата участваха министрите на отбраната на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Заседанието беше председателствано от министъра по въпросите на отбраната на Бахрейн генерал-лейтенант Абдула бин Хасан ал Нуайми.

Командване по-близо до възможните огнища

Предното командване ще бъде част от Единното военно командване на Съвета за сътрудничество, чието основно седалище е в Рияд. То ще се намира по-близо до северната част на Персийския залив, Иран и Ирак, което ще улесни координацията и евентуалното прехвърляне на сили.

Точните координати на щаба, числеността на военните подразделения и видовете сили, които ще бъдат предоставени, все още не са обявени. Според „Ал Джазира“ решението представлява допълнителен команден център, а не замяна на съществуващото командване в Рияд.

„Това изпраща послание към Иран и Ирак и уверява държавите от Съвета, че са готови за всички възможни сценарии“, коментира пред „Ал Джазира“ анализаторът Муханад Селум от Съвета за глобални въпроси на Близкия изток.

Решението идва след ирански атаки

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество Джасем Мохамед ал Будайви заяви, че решението следва указанията от извънредната среща на лидерите в Джеда през април за засилване на общите военни действия.

Ал Будайви свърза необходимостта от по-тясна координация с „иранските атаки“, които според него са засегнали държави от Съвета и са причинили щети на цивилни обекти и инфраструктура. Той заяви, че „сигурността на държавите ни е обща отговорност“.

„Анадолската агенция“ съобщи, че срещата се провежда на фона на ракетни и дронови атаки на хусите срещу Саудитска Арабия, опасения от ново военно противопоставяне между САЩ и Иран и продължаващи нарушения на корабоплаването през Ормузкия проток.

Съветът за сътрудничество осъди атаките на хусите срещу Саудитска Арабия и заяви пълна солидарност с Рияд. Ал Будайви каза, че сигурността на кралството е „неразделна част от сигурността на всички държави“ от организацията.

Следващата стъпка е военно интегриране

Единното военно командване на шестте държави е създадено през 2013 г. за координация на съвместни операции и развитие на общата отбранителна система. Щабът му в Рияд започна работа през 2021 г.

Решението за предно командване в Кувейт беше взето след срещата на началниците на генералните щабове на 29 октомври в Манама. Министрите са приели и други решения, насочени към по-голямо военно интегриране, но подробностите за тях не са оповестени.

Според „Ал Джазира“ по-тясното военно сътрудничество не означава автоматично оттегляне от партньорството със Съединените щати. Държавите от Залива продължават да разчитат на американско военно присъствие, докато едновременно изграждат по-самостоятелни механизми за обща отбрана.

Източници: aa.com.tr, aljazeera.com, arabnews.com