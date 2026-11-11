Тръмп: Опитът да отстранят Пийт претърпя съкрушително поражение. Пълни неудачници!

Камарата на представителите на САЩ блокира опита за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Със 211 гласа срещу 204 конгресмените решиха резолюцията да бъде изпратена в комисия, вместо да бъде разгледана директно от пленарната зала. Процедурното решение на практика прекратява инициативата в настоящия състав на Конгреса.

Всички републиканци подкрепиха мярката с изключение на конгресмена Томас Маси от Кентъки, който е автор на резолюцията. Демократите гласуваха против изпращането ѝ в комисия, тъй като настояваха за незабавно разглеждане на обвиненията срещу Хегсет.

Вотът беше приветстван от президента Доналд Тръмп. В публикация в Truth Social той заяви: „Опитът на демократите да отстранят министъра на отбраната Пийт Хегсет претърпя съкрушително поражение! Всеки републиканец, с изключение на Томас Маси — пълен неудачник — гласува в подкрепа на Пийт.“

Тръмп обвини още Демократическата партия, че „продължава да използва Съединените американски щати като оръжие“, злоупотребява с властта и трябва да бъде спряна.

Осем обвинения срещу министъра на отбраната

Маси внесе осем члена на обвинението срещу Хегсет. Според твърденията му министърът е продължил военните действия срещу Иран без необходимото разрешение от Конгреса и е превишил правомощията си. В резолюцията са включени и обвинения, свързани със защитата на цивилни при военни операции, предполагаеми извънсъдебни убийства и натиск срещу сенатора Марк Кели.

Хегсет отхвърли инициативата и я определи като политически спектакъл. Той заяви, че действията срещу него са част от опит да бъдат нанесени вреди на президента, на страната и на военнослужещите.

Изпращането на резолюцията в комисия не представлява решение по същество относно обвиненията и не е съдебно оправдаване на Хегсет. То означава, че Камарата не продължава процедурата по импийчмънт в рамките на настоящия Конгрес.

Демократите ще разполагат с ново мнозинство

Политическият спор може да се възобнови след януари, когато демократите поемат контрола над Камарата на представителите и Сената. Новото мнозинство ще може да започне разследвания и да предприеме нови действия срещу министъра на отбраната.

Маси вече е заявявал, че обвиненията са свързани с начина, по който администрацията на Тръмп води войната с Иран, както и с предполагаемо нарушение на конституционните правомощия на Конгреса. Засега обаче резолюцията му няма да стигне до гласуване по същество.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, aa.com.tr