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Тръмп оставил трогателно писмо на Байдън през 2021 г

Тръмп оставил трогателно писмо на Байдън през 2021 г

11 Ноември, 2026 05:52 657 3

  • джо байдън-
  • доналд тръмп-
  • белият дом-
  • американска политика-
  • мемоари

В посланието не е имало критики към наследника му или оспорване на изборните резултати. Байдън пише, че сякаш е видял „двама Доналд Тръмп“

Тръмп оставил трогателно писмо на Байдън през 2021 г - 1
Снимка: bostonherald.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп е оставил необичайно топло писмо за Джо Байдън при напускането си на Белия дом на 20 януари 2021 г. Байдън е бил изненадан от тона на посланието, особено на фона на публичната враждебност между двамата политици.

Съдържанието на писмото е цитирано от The New York Times в публикация, посветена на мемоарите на Байдън „Promise Me, America“. Книгата ще излезе на 17 ноември 2026 г.

„Знам колко обичате американския народ“

Писмото е било написано на ръка върху бланка на Белия дом, с черен маркер, и е било адресирано до „46“ - обозначението на Байдън като 46-ия президент на Съединените щати. Посланието е било дълго две страници.

„Това няма да се случи с вас, защото знам колко обичате американския народ“, е написал Тръмп, след като е отбелязал, че много президенти просто управляват като републиканци или демократи, без да променят хода на историята.

В писмото не е имало критики към Байдън. Тръмп не е оспорил и резултатите от изборите през 2020 г., въпреки че публично продължи да твърди, че вотът е бил откраднат.

„Сякаш имаше двама Доналд Тръмп“

В мемоарите си Байдън пише, че посланието го е накарало да почувства, сякаш съществуват „двама Доналд Тръмп“. Според него единият Тръмп е отказал традиционните жестове към наследника си, а другият му е пожелал успех „топло, както би направил стар приятел“.

Тръмп не присъства на встъпването в длъжност на Байдън и не проведе обичайната среща с новоизбрания президент и съпругата му. Байдън отбелязва и че не е получил предложение за традиционна среща между отиващия си и новия държавен глава.

След церемонията Байдън е показал писмото на няколко свои сътрудници, но не им е позволил да го прочетат. Тогава той го е определил като „много щедро“, без да разкрива съдържанието му.

През 2023 г. Тръмп заяви, че Байдън сам трябва да реши дали да публикува посланието, и го нарече „хубава бележка“. Писмото вече е включено в мемоарите „Promise Me, America“, в които Байдън разказва за четирите си години в Белия дом и за политическите отношения с Тръмп.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


САЩ
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  • 1 Не го е писал той.

    2 2 Отговор
    Няма такива думи в речника.

    05:54 11.11.2026

  • 2 Иван

    1 0 Отговор
    И двамата знаят къде се намира Джефри Епщайн.

    06:14 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.