Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават днес

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби продължават с втори ден разговори, след като първата сесия приключи след около четири часа без обявено споразумение за прекратяване на огъня. Това са първите тристранни преговори между страните от февруари насам.
Американската страна е представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украинската делегация се води от Рустем Умеров, а руската – от президентския съветник Владимир Медински. Разговорите са на работно ниво, като президентите на трите държави не участват лично.
Пленниците и деескалацията са сред основните теми
След края на първия ден Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са обсъдени възможни хуманитарни стъпки, необходимостта от деескалация и гаранциите за сигурността на Украйна. „Освобождаването на пленниците е приоритет“, каза украинският президент, цитиран от „Киев Индипендънт“.
Сред обсъжданите въпроси са обменът на военнопленници, връщането на украински цивилни и деца, намиращи се в руски плен, както и възможни ограничени договорености за морската и енергийната инфраструктура. Киев иска тези теми да доведат до конкретни хуманитарни резултати, преди да се премине към по-широко политическо споразумение.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „много продуктивна“, но предупреди, че не трябва да се очаква решение в рамките на следващите 24 часа. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че са се появили „някои добри идеи как да се преодолеят“ различията между Москва и Киев, съобщи Асошиейтед прес.
Териториите и гаранциите остават нерешени
Вторият ден се очаква да продължи с обсъждане на гаранциите за сигурност, бъдещата архитектура на европейската сигурност и подготовката на евентуална среща на лидерско равнище. Европейски представители от Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия участват в отделни формати с украинската и американската страна.
Най-трудните въпроси остават свързани с териториите и бъдещия статут на окупираните райони. Според „Киев Индипендънт“ Москва настоява Украйна да се оттегли от части от Донбас, докато Киев отхвърля подобно условие и настоява за прекратяване на огъня без предварителни териториални отстъпки.
Втората сесия трябва да покаже дали разговорите ще доведат до договореност по хуманитарните въпроси или ще останат на ниво обмен на позиции. Засега не е обявена конкретна дата за среща между Володимир Зеленски, Владимир Путин и Доналд Тръмп.
Източници: apnews.com, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #4, #8
07:52 11.11.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #7
07:55 11.11.2026
3 Маринов
А се отказва договаряне за връщане на руски територии с практически пленени руснаци.
Сегашните управници на Киев имат голям късмет, че в Москва е либералът Владимир Путин и се стига даже до преговори. Ако беше някой Сталин 2 досега да се бяха спрели някъде около Лвов в своите две три настоящи области на бившата УССР.
Коментиран от #6, #18
07:55 11.11.2026
4 Цензурата
До коментар #1 от "Примати":В Москва граждани се самоорганизират за да се противопоставят на насилствена мобилизация.Има много арестувани.
07:56 11.11.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #9
07:57 11.11.2026
6 Ако,ако
До коментар #3 от "Маринов":Ако нямаше Лендлиза нито от Сталин,нито от СССР щеше да има и помен.
Коментиран от #11
07:58 11.11.2026
7 Ти без пари ли живееш
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Боклук на боклуците.
Коментиран от #10
07:59 11.11.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Примати":За финландците не знам...... Ама прочетох ,че представителите на Великобритания ,Германия, Франция ,Италия ,НАТО и Европейския колониален и тоталитарен съюз участвували в отделни формати с украинската и американската страна..... Явно тия представители усилено се стремът да пречат на преговорите и потвърждават желанието си Да воюва с Русия през 2030 година ..... Или пък сега вече е официално признати като участници в конфликта от страна на Украйна..... Въобще е пълна каша с тия представители, който ме кара да си мисли че войната ще продължи и през 27-ма година.....
Коментиран от #17
08:01 11.11.2026
9 Баце,
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Какви отвари пиеш?
Коментиран от #12
08:01 11.11.2026
10 И Киев е Руски
До коментар #7 от "Ти без пари ли живееш":Аз имам женска в Германия.И ти я познаваш от давна
08:02 11.11.2026
11 И кво ?
До коментар #6 от "Ако,ако":Нали знаеш , че Русия го е платила (за целия СССР) със злато . Платила е дори дела на Украйна .
Коментиран от #19, #20
08:02 11.11.2026
12 И Киев е Руски
До коментар #9 от "Баце,":Момино мляко
08:03 11.11.2026
13 Пич
Коментиран от #15
08:03 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Голташка пРосия
До коментар #13 от "Пич":Не може да решава нищо
Коментиран от #22
08:05 11.11.2026
16 точка
08:05 11.11.2026
17 Соломон
До коментар #8 от "Европеец":Никой не иска да воюва с Русия.Но и никой няма да я остави да разрушава и убива за да си присвои чужди територии.Веднъж си затвориха очите след 2014г когато Русия анексира Крим и пробва да отчцепи Донецк и Луганск
08:06 11.11.2026
18 Европеец
До коментар #3 от "Маринов":Казаното от теб е абсолютно вярно и съм съгласен с него...... Парадоксално е, на украинците трябва да са благодарни, че на власт в Москва е либералният Путин иначе войната отдавна да е приключила....
Коментиран от #21
08:06 11.11.2026
19 Соломон
До коментар #11 от "И кво ?":Платила дръжки
08:06 11.11.2026
20 СССР оцеля само заради Лендлиза
До коментар #11 от "И кво ?":Иначе нямаше да го има,за да плаща с крадено злато.
Дърпай!
08:08 11.11.2026
21 Соломон
До коментар #18 от "Европеец":Смени си бързо личния лекар със специалист
08:08 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 .....
Две години с участието на Тръмп се правеха всякакви реверанси към руския диктатор, но без успех.
Украйна показа, че макар и да е брутално изнудвана от Тръмп няма да отстъпи без бой нищо на нашествениците.
Русия участва в преговорите, за да има основание Тръмп да не им налага приетите със закон санкции
08:12 11.11.2026