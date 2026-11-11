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Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават днес
  Тема: Украйна

Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават днес

11 Ноември, 2026 07:42 619 23

  • украйна-
  • русия-
  • абу даби-
  • мирни преговори-
  • военнопленници

След четири часа разговори Русия, Украйна и САЩ не обявиха споразумение. Вторият ден ще се съсредоточи върху хуманитарни мерки, сигурността и възможните стъпки за деескалация

Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават днес - 1
Снимка: npr.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби продължават с втори ден разговори, след като първата сесия приключи след около четири часа без обявено споразумение за прекратяване на огъня. Това са първите тристранни преговори между страните от февруари насам.

Американската страна е представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украинската делегация се води от Рустем Умеров, а руската – от президентския съветник Владимир Медински. Разговорите са на работно ниво, като президентите на трите държави не участват лично.

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Пленниците и деескалацията са сред основните теми

След края на първия ден Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са обсъдени възможни хуманитарни стъпки, необходимостта от деескалация и гаранциите за сигурността на Украйна. „Освобождаването на пленниците е приоритет“, каза украинският президент, цитиран от „Киев Индипендънт“.

Сред обсъжданите въпроси са обменът на военнопленници, връщането на украински цивилни и деца, намиращи се в руски плен, както и възможни ограничени договорености за морската и енергийната инфраструктура. Киев иска тези теми да доведат до конкретни хуманитарни резултати, преди да се премине към по-широко политическо споразумение.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „много продуктивна“, но предупреди, че не трябва да се очаква решение в рамките на следващите 24 часа. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че са се появили „някои добри идеи как да се преодолеят“ различията между Москва и Киев, съобщи Асошиейтед прес.

Териториите и гаранциите остават нерешени

Вторият ден се очаква да продължи с обсъждане на гаранциите за сигурност, бъдещата архитектура на европейската сигурност и подготовката на евентуална среща на лидерско равнище. Европейски представители от Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия участват в отделни формати с украинската и американската страна.

Най-трудните въпроси остават свързани с териториите и бъдещия статут на окупираните райони. Според „Киев Индипендънт“ Москва настоява Украйна да се оттегли от части от Донбас, докато Киев отхвърля подобно условие и настоява за прекратяване на огъня без предварителни териториални отстъпки.

Втората сесия трябва да покаже дали разговорите ще доведат до договореност по хуманитарните въпроси или ще останат на ниво обмен на позиции. Засега не е обявена конкретна дата за среща между Володимир Зеленски, Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Източници: apnews.com, kyivindependent.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    1 7 Отговор
    Започна се … появиха се кадри на финландци които живеят в Карелия , които искат независимост от Русия …

    Коментиран от #4, #8

    07:52 11.11.2026

  • 2 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Запомнете, западни ко..л.та, основното за вас са ПАРИТЕ, затова ще ви подкупват един по един, така че винаги първият получава най-много. Побързайте и продайте мръсната си ИДЕОЛОГИЯ на материализъм и глобализъм.

    Коментиран от #7

    07:55 11.11.2026

  • 3 Маринов

    9 2 Отговор
    Вчера писах: ще се договорят за размяна на пленници. И толкова. Това за пленени деца са измишльотини. Ако има отведени от място на военни действия, за да не бъдат убити, при тогавашна липса на родители- да разбирам. Но какви пленени?
    А се отказва договаряне за връщане на руски територии с практически пленени руснаци.
    Сегашните управници на Киев имат голям късмет, че в Москва е либералът Владимир Путин и се стига даже до преговори. Ако беше някой Сталин 2 досега да се бяха спрели някъде около Лвов в своите две три настоящи области на бившата УССР.

    Коментиран от #6, #18

    07:55 11.11.2026

  • 4 Цензурата

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    В Москва граждани се самоорганизират за да се противопоставят на насилствена мобилизация.Има много арестувани.

    07:56 11.11.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Не мисля, че пъзелът за договора все още се е сглобил. Ще бъде доста лесно да се блокират всички усилия с тази група говорещи глави от двете страни на Атлантика. А Израел все още не е спечелил. Операцията по прикритие в Украйна е отчаяно необходима, за да се отклони вниманието към Близкия изток. А диаспората е силна. Дори прекомерно. Никой не го е грижа за украинците. Месото си е месо. Те самите вече разбират това, но ако си станал не-роб, трябва да живееш според него. Уви, не-братя, ще трябва не само да чистите чуждите демократични тоалетни по бельо, но и да продължавате да го правите

    Коментиран от #9

    07:57 11.11.2026

  • 6 Ако,ако

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Маринов":

    Ако нямаше Лендлиза нито от Сталин,нито от СССР щеше да има и помен.

    Коментиран от #11

    07:58 11.11.2026

  • 7 Ти без пари ли живееш

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Боклук на боклуците.

    Коментиран от #10

    07:59 11.11.2026

  • 8 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    За финландците не знам...... Ама прочетох ,че представителите на Великобритания ,Германия, Франция ,Италия ,НАТО и Европейския колониален и тоталитарен съюз участвували в отделни формати с украинската и американската страна..... Явно тия представители усилено се стремът да пречат на преговорите и потвърждават желанието си Да воюва с Русия през 2030 година ..... Или пък сега вече е официално признати като участници в конфликта от страна на Украйна..... Въобще е пълна каша с тия представители, който ме кара да си мисли че войната ще продължи и през 27-ма година.....

    Коментиран от #17

    08:01 11.11.2026

  • 9 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Какви отвари пиеш?

    Коментиран от #12

    08:01 11.11.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти без пари ли живееш":

    Аз имам женска в Германия.И ти я познаваш от давна

    08:02 11.11.2026

  • 11 И кво ?

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ако,ако":

    Нали знаеш , че Русия го е платила (за целия СССР) със злато . Платила е дори дела на Украйна .

    Коментиран от #19, #20

    08:02 11.11.2026

  • 12 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баце,":

    Момино мляко

    08:03 11.11.2026

  • 13 Пич

    5 1 Отговор
    Разни незначителници продължават да си чешат езиците!!! Какво ще стане, решават еднолично Русия и САЩ!!! Зелю и Урсулианците може да решават само кой да им е доставчик на белото!!! А дали войната ще свърши, решава единствено Русия!!!

    Коментиран от #15

    08:03 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Голташка пРосия

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Не може да решава нищо

    Коментиран от #22

    08:05 11.11.2026

  • 16 точка

    2 0 Отговор
    Естественно европейските суфльори ще провалят всичко рационално. Както винаги.

    08:05 11.11.2026

  • 17 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Никой не иска да воюва с Русия.Но и никой няма да я остави да разрушава и убива за да си присвои чужди територии.Веднъж си затвориха очите след 2014г когато Русия анексира Крим и пробва да отчцепи Донецк и Луганск

    08:06 11.11.2026

  • 18 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Маринов":

    Казаното от теб е абсолютно вярно и съм съгласен с него...... Парадоксално е, на украинците трябва да са благодарни, че на власт в Москва е либералният Путин иначе войната отдавна да е приключила....

    Коментиран от #21

    08:06 11.11.2026

  • 19 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "И кво ?":

    Платила дръжки

    08:06 11.11.2026

  • 20 СССР оцеля само заради Лендлиза

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "И кво ?":

    Иначе нямаше да го има,за да плаща с крадено злато.
    Дърпай!

    08:08 11.11.2026

  • 21 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Смени си бързо личния лекар със специалист

    08:08 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 .....

    0 0 Отговор
    4 години всякакви формати доказаха, че Русия няма намерение да слага край на войната, без да й дадат да заграби територии, които не може да превземе.
    Две години с участието на Тръмп се правеха всякакви реверанси към руския диктатор, но без успех.
    Украйна показа, че макар и да е брутално изнудвана от Тръмп няма да отстъпи без бой нищо на нашествениците.
    Русия участва в преговорите, за да има основание Тръмп да не им налага приетите със закон санкции

    08:12 11.11.2026