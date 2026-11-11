Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават днес

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби продължават с втори ден разговори, след като първата сесия приключи след около четири часа без обявено споразумение за прекратяване на огъня. Това са първите тристранни преговори между страните от февруари насам.

Американската страна е представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украинската делегация се води от Рустем Умеров, а руската – от президентския съветник Владимир Медински. Разговорите са на работно ниво, като президентите на трите държави не участват лично.

Още новини от Украйна

Пленниците и деескалацията са сред основните теми

След края на първия ден Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са обсъдени възможни хуманитарни стъпки, необходимостта от деескалация и гаранциите за сигурността на Украйна. „Освобождаването на пленниците е приоритет“, каза украинският президент, цитиран от „Киев Индипендънт“.

Сред обсъжданите въпроси са обменът на военнопленници, връщането на украински цивилни и деца, намиращи се в руски плен, както и възможни ограничени договорености за морската и енергийната инфраструктура. Киев иска тези теми да доведат до конкретни хуманитарни резултати, преди да се премине към по-широко политическо споразумение.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „много продуктивна“, но предупреди, че не трябва да се очаква решение в рамките на следващите 24 часа. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че са се появили „някои добри идеи как да се преодолеят“ различията между Москва и Киев, съобщи Асошиейтед прес.

Териториите и гаранциите остават нерешени

Вторият ден се очаква да продължи с обсъждане на гаранциите за сигурност, бъдещата архитектура на европейската сигурност и подготовката на евентуална среща на лидерско равнище. Европейски представители от Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия участват в отделни формати с украинската и американската страна.

Най-трудните въпроси остават свързани с териториите и бъдещия статут на окупираните райони. Според „Киев Индипендънт“ Москва настоява Украйна да се оттегли от части от Донбас, докато Киев отхвърля подобно условие и настоява за прекратяване на огъня без предварителни териториални отстъпки.

Втората сесия трябва да покаже дали разговорите ще доведат до договореност по хуманитарните въпроси или ще останат на ниво обмен на позиции. Засега не е обявена конкретна дата за среща между Володимир Зеленски, Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Източници: apnews.com, kyivindependent.com