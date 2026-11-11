Скандал в Кнесета заради арабските партии

Първото заседание на новия Кнесет премина със скандал заради възможното участие на арабски партии в бъдещото правителство на Израел. Поводът беше политическата безизходица след изборите на 27 октомври, на които двете основни арабски формации спечелиха общо 19 от 120 места.

Блокът на Гади Айзенкот има 48 депутати, а формациите около Бенямин Нетаняху - 53. Нито един от двата лагера не разполага с необходимото мнозинство, което превръща арабските партии в решаващ фактор при преговорите.

Сблъсък още при клетвата

По време на церемонията лидерът на крайнодясната Еврейска сила Итамар Бен-Гвир прекъсна Юсеф Джабарин, председател на най-голямата арабска формация - Обединения списък. „Пред кого полага клетва - пред Хамас?“, извика Бен-Гвир, според агенция Франс прес.

След това той написа, че всеки, който не е лоялен към Израел, не трябва да бъде депутат в Кнесета. Част от депутатите от Обединения списък напуснаха залата по време на израелския химн, което предизвика ново напрежение.

Нетаняху заяви в речта си, че двете основни арабски партии не признават Израел като еврейска държава. Той обвини формациите, че се стремят към „ислямска държава“ или към „палестинска националистическа държава върху руините на еврейската държава“. Агенция Асошиейтед прес отбелязва, че това твърдение не е подкрепено с доказателства, а лидерът на Раам Мансур Абас в миналото е признавал еврейския характер на Израел.

Лидерът на Демократическата партия Яир Голан напусна залата по време на речта на Нетаняху. По-късно той заяви, че премиерът се опитва да задържи властта чрез „лъжи и подстрекаване“ срещу арабското население.

Айзенкот търси мнозинство

Президентът Ицхак Херцог възложи на Айзенкот да състави правителство. Той разполага с до 42 дни, за да договори мнозинство. Ако не успее, мандатът може да бъде възложен на друг депутат, включително на Нетаняху, или да бъдат насрочени нови избори.

Юсеф Джабарин заяви, че Обединеният списък е готов да подкрепи правителство на Айзенкот отвън, но няма да се присъедини към коалицията. „Това е исторически момент и се надявам да има партньори в опозицията, които да продължат напред“, каза той пред британския вестник „Гардиън“.

Позицията му обаче среща съпротива в самия опозиционен лагер. Лидерът на партията Израел Бейтену Авигдор Либерман заяви, че няма да подкрепи правителство на малцинството, зависимо от арабски депутати. Лявото крило около Голан допуска такава формула, докато Либерман категорично я отхвърля.

Първият тест за новото парламентарно мнозинство ще бъде изборът на председател на Кнесета. Депутатите от арабските формации са подкрепили Матан Кахана, кандидат на партията на Айзенкот. Гласуването се очаква на 17 ноември, а новият председател би могъл да ускори законодателни инициативи срещу политиките на Нетаняху, включително създаването на комисия за разследване на провалите около атаката от 7 октомври 2023 г.

Източници: apnews.com, 24newshd.tv, timesofisrael.com