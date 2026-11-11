Le Monde: Малък напредък на преговорите в Абу Даби

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха първия си ден без публично обявено споразумение за прекратяване на огъня или пробив по най-спорните въпроси. Разговорите в Обединените арабски емирства продължиха повече от четири часа и трябва да бъдат подновени на 11 ноември.

Това беше първата тристранна среща от февруари 2026 г. насам. САЩ бяха представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската делегация беше ръководена от Рустем Умеров. Начело на руската група беше президентският съветник Владимир Медински.

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Хуманитарните въпроси са били в центъра

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са обсъдени възможни хуманитарни мерки, необходимостта от деескалация, размяната на военнопленници и връщането на украински цивилни и деца, които се намират в руски плен.

Украинската страна е поставила и въпроса за дългосрочните гаранции за сигурност. Киев настоява те да предотвратят възможността за ново руско нападение, ако бъде постигнато политическо споразумение. Според украински представители възможна размяна на голям брой пленници е била обсъдена, но конкретните параметри предстои да бъдат уточнени.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „много продуктивна“, но предупреди, че решението на конфликта не е близо. „Има още много работа“, каза Рубио, като уточни, че не очаква войната да бъде прекратена в рамките на следващите 24 часа.

Москва настоява за по-широка сделка

Русия поставя акцент върху създаването на нова европейска архитектура за сигурност, която според руската делегация трябва да бъде част от бъдещото уреждане. Москва продължава да настоява и по въпроси, свързани с териториите, статута на Украйна и нейното евентуално членство в НАТО.

Териториалният въпрос остава основната пречка. Според Ройтерс руските сили контролират около една пета от територията на Украйна, а Москва не е показала публично готовност да се откаже от искането Киев да предаде целия Донбас. Украйна отхвърля възможността да предаде територии, които все още контролира, и настоява за безусловно прекратяване на огъня като първа стъпка към по-широки преговори.

Европа настоява да участва

Преди основната среща украинската делегация разговаря с представители на Франция, Германия, Великобритания, Италия, НАТО и Европейския съюз. Европейските държави не участваха в основния тристранен формат, но настояват да бъдат включени в обсъжданията за бъдещата сигурност на континента.

Съвместна европейско-американска позиция подкрепи създаването на силна следвоенна архитектура за сигурност, но едновременно с това подчерта необходимостта от уважение към суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Вторият ден от разговорите трябва да покаже дали страните ще преминат от хуманитарните теми към конкретни ангажименти за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурност.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, kyivindependent.com