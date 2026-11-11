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Le Monde: Малък напредък на преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Le Monde: Малък напредък на преговорите в Абу Даби

11 Ноември, 2026 08:22 1 837 35

  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • абу даби-
  • гаранции за сигурност

Първият ден приключи без споразумение за прекратяване на огъня или пробив по териториалните въпроси.

Le Monde: Малък напредък на преговорите в Абу Даби - 1
Снимка: cbsnews.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха първия си ден без публично обявено споразумение за прекратяване на огъня или пробив по най-спорните въпроси. Разговорите в Обединените арабски емирства продължиха повече от четири часа и трябва да бъдат подновени на 11 ноември.

Това беше първата тристранна среща от февруари 2026 г. насам. САЩ бяха представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската делегация беше ръководена от Рустем Умеров. Начело на руската група беше президентският съветник Владимир Медински.

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Хуманитарните въпроси са били в центъра

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са обсъдени възможни хуманитарни мерки, необходимостта от деескалация, размяната на военнопленници и връщането на украински цивилни и деца, които се намират в руски плен.

Украинската страна е поставила и въпроса за дългосрочните гаранции за сигурност. Киев настоява те да предотвратят възможността за ново руско нападение, ако бъде постигнато политическо споразумение. Според украински представители възможна размяна на голям брой пленници е била обсъдена, но конкретните параметри предстои да бъдат уточнени.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „много продуктивна“, но предупреди, че решението на конфликта не е близо. „Има още много работа“, каза Рубио, като уточни, че не очаква войната да бъде прекратена в рамките на следващите 24 часа.

Москва настоява за по-широка сделка

Русия поставя акцент върху създаването на нова европейска архитектура за сигурност, която според руската делегация трябва да бъде част от бъдещото уреждане. Москва продължава да настоява и по въпроси, свързани с териториите, статута на Украйна и нейното евентуално членство в НАТО.

Териториалният въпрос остава основната пречка. Според Ройтерс руските сили контролират около една пета от територията на Украйна, а Москва не е показала публично готовност да се откаже от искането Киев да предаде целия Донбас. Украйна отхвърля възможността да предаде територии, които все още контролира, и настоява за безусловно прекратяване на огъня като първа стъпка към по-широки преговори.

Европа настоява да участва

Преди основната среща украинската делегация разговаря с представители на Франция, Германия, Великобритания, Италия, НАТО и Европейския съюз. Европейските държави не участваха в основния тристранен формат, но настояват да бъдат включени в обсъжданията за бъдещата сигурност на континента.

Съвместна европейско-американска позиция подкрепи създаването на силна следвоенна архитектура за сигурност, но едновременно с това подчерта необходимостта от уважение към суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Вторият ден от разговорите трябва да покаже дали страните ще преминат от хуманитарните теми към конкретни ангажименти за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурност.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, kyivindependent.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    24 0 Отговор
    Казано е: много шум за нищо.

    08:23 11.11.2026

  • 2 Възраждане

    31 8 Отговор
    Очакваме пълна и безусловна капитулация на Украйна, поделяне на териториите й и окончателно приключване на неонацисткия режим. Напускане на НАТО на България, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша. Връщане на Литва, Латвия и Естония в Русия. Това са единствените варианти за мир

    Коментиран от #3, #6, #15, #18, #22

    08:27 11.11.2026

  • 3 И всеки мъж над 165

    7 23 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Да носи специална лента на ръката, да му е густо на джуджето Путен, че цял живот комплекси го мотивират и мъчат

    Коментиран от #32

    08:29 11.11.2026

  • 4 Аз да кажа

    12 2 Отговор
    Чий ще е Донбас - от това зависи ВСИЧКО...

    Коментиран от #9

    08:29 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 чайка

    4 26 Отговор
    След няколко години Путин няма да е на власт. Руснаците може да поемат проевропейски курс. За какво им е тази сигурност? Сякаш някой е примрял да ходи в там:) Това са фасони

    Коментиран от #24

    08:32 11.11.2026

  • 9 чайка

    24 25 Отговор

    До коментар #4 от "Аз да кажа":

    Тия руснаци стават смешни, Никой не им обръща внимание, да продават газ и петрол и да си живеят там.Те трябва да подпишат договор за това никой да не им се подиграва и да не им се смее ако се сети за тях де.

    08:34 11.11.2026

  • 10 Един

    16 11 Отговор
    Руснаците и американците са обсъждали въпросите за сигурността и ... накрая са споменали Украйна.

    08:34 11.11.2026

  • 11 Един

    16 9 Отговор
    А евроделегацията - събрали са се някъде на една маса и са си приказвали, а после са яли сандвичи от МакДоналдс !

    08:36 11.11.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 9 Отговор
    СЛЕД АТАКАТА ПО ЛЕНИНГРАД
    БИХ КАЗАЛ ЧЕ НАПРЕДЪКА ЩЕ Е НУЛЕВ :)

    08:38 11.11.2026

  • 13 Историк

    17 20 Отговор
    В какъв свят живеем- Русия,страната варварски агресор и терорист,определя условията за спасяване на света от нея и елиминира цял континент ,заплашен от нея, да седне на масата за преговори. Съдружникът и от Белия дом Тръмп-агент Краснов, е също срещу Европа и изпраща личния си брокер и зет си ,които са никои във външно министерство,да преговарят за търговски сделки с Украйна в полза на Русия. Украйна е в Европа, но Путин и Тръмп не я допускат да преговоря за съдбата на Европа сега и в бъдеще. За какви преговори става дума,когато най-важната страна не присъства. Как така Русия и САЩ ще решават нейната съдба. Това е допускане на свят без правила и права.

    08:43 11.11.2026

  • 14 Резюме

    12 17 Отговор
    Най-големия страх на фашистите в Кремъл и бункерния фюрер е Русия да бъде унизена и оставена без пАбеда в тази война .

    Коментиран от #19

    08:45 11.11.2026

  • 15 Историк

    17 16 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Заминавайте си за Москва, само тогова България ще се спаси от такива национални предатели и от отровите на Кремъл.

    08:46 11.11.2026

  • 16 Колю пyйката

    3 13 Отговор
    Това беше предвидимо. Няма нужда да спира войната. Украинците да продължават още година с дератификацията докато Европа си настрои мощностите и се въоръжи и после поема щафетата! Разоръжаването на Европа докато ким и путин се въоръжаваха, беше тотална грешка!

    08:48 11.11.2026

  • 17 хмммм

    9 0 Отговор
    Вие наред ли сте? Малък напредък... НАПРЕДЪКЪТ Е ТОЧНО 0. Погленете какви хора договарят. Спроед вас, има ли напредък?

    08:52 11.11.2026

  • 18 чайка

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Топ сте. На някой да му се намира стра Жигула или Китайски боклук някакъв?От утре заповам да пия нон стоп и само за месец ще придобия нужният вид - Алкохолик с Жигула може и някоя Китайска кола-втора ръка.. Знам къде да си татуирам необходимите дрсканаци. Нов свтовен ред , братче. Какво да се прави.

    08:53 11.11.2026

  • 19 Бан

    2 13 Отговор

    До коментар #14 от "Резюме":

    Милия , сигурно се усеща че, е жалък и някак си смотан в тоя бункер. Всички ходят на почивки, само той в бункера по цял ден.

    08:55 11.11.2026

  • 20 Вишис

    3 7 Отговор
    Москва е кръстена на "моск" - блaто, кал. Проверете преди минусите! Моск означава също джамия на английски, но руснаците са си кръстили столицата "блaто"! Джамия също е подходящо!

    Коментиран от #28

    08:57 11.11.2026

  • 21 Елементарно

    2 9 Отговор
    Хунтата в Кремъл и диктатора не могат да признаят провала си който сътвориха с тази война и точно затова нямат намерение да я прекратят.
    Няма и как да оправдаят колосалните загуби на жива сила и техника.
    Не зная на какво разчитат, но е почти сигурно, че в Русия скоро ще има бунтове.

    Коментиран от #30, #34, #35

    09:06 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Раковоболния укротрол тука ли е?

    2 0 Отговор
    Лека му пръст.

    09:35 11.11.2026

  • 24 Пази Господи

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "чайка":

    Русия от проевропейски курс!!!.

    09:35 11.11.2026

  • 25 Перо

    2 0 Отговор
    Нищо съществено не са се споразумели! Противоречията и интересите са непреодолими! Отново ще стигнат само до размяна на военнопленници! Украинския интерес е корупция от доходите и запазване на цялата територия, интереса на ЕС е печалбата на ВПК от 2-3 страни и отстраняване на конкурента от САЩ! Така че не се вижда скорошен край на войната!

    09:36 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някои

    0 1 Отговор
    Превели са грантовете...

    09:37 11.11.2026

  • 28 А европа

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вишис":

    Е комплексар който нищо не решава затова измисля разни глупости и става за смях.

    09:37 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И за какво

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Елементарно":

    Ще бунтуваме? При нас всичко е наред

    09:39 11.11.2026

  • 31 Украинската война заприлича на ПСВ

    1 0 Отговор
    Статичен фронт, взаимен обстрел за изтощаване на врага.

    И двете страни не отстъпват и демонстрират воля за победа!
    Победата обаче не идва.

    Това ще продължи, докато изтощението стигне до някаква непоносима граница, жертвите нараснат до степен, която е вредна и за двете страни.

    Вече започнаха преговори межди Украйна и Русия м които ще се влачат известно време, за да не каже някой, че сме се съгласили лесно!

    Междувременно обстрелът продължава. И така още няколко месеца.

    09:40 11.11.2026

  • 32 Женчо с лета

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И всеки мъж над 165":

    То кака Урсула лентата на ЦЦ я не сваля .
    Калас пък носи по две !

    09:40 11.11.2026

  • 33 Новината за деня. според мен,

    0 0 Отговор
    за Украйна е, че канцлерът Мерц обяви, че Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако всички страни не подкрепят помощта от 70 млрд. евро за Украйна!

    Здраво пипа Мерц, няма лабаво!
    Разните там радевци, йотовци, фицовци да му мислят!

    09:41 11.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕС С.корея

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Елементарно":

    Диктаторите от ЕССР много ,,демократични !
    Преврати в Полша , Румъния !
    Само не знам кой ще е ,,Вожд,, на
    ЕС ?

    09:46 11.11.2026