Le Monde: Малък напредък на преговорите в Абу Даби

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха първия си ден без публично обявено споразумение за прекратяване на огъня или пробив по най-спорните въпроси. Разговорите в Обединените арабски емирства продължиха повече от четири часа и трябва да бъдат подновени на 11 ноември.
Това беше първата тристранна среща от февруари 2026 г. насам. САЩ бяха представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската делегация беше ръководена от Рустем Умеров. Начело на руската група беше президентският съветник Владимир Медински.
Хуманитарните въпроси са били в центъра
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били „конструктивни и доста съдържателни“. По думите му са обсъдени възможни хуманитарни мерки, необходимостта от деескалация, размяната на военнопленници и връщането на украински цивилни и деца, които се намират в руски плен.
Украинската страна е поставила и въпроса за дългосрочните гаранции за сигурност. Киев настоява те да предотвратят възможността за ново руско нападение, ако бъде постигнато политическо споразумение. Според украински представители възможна размяна на голям брой пленници е била обсъдена, но конкретните параметри предстои да бъдат уточнени.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „много продуктивна“, но предупреди, че решението на конфликта не е близо. „Има още много работа“, каза Рубио, като уточни, че не очаква войната да бъде прекратена в рамките на следващите 24 часа.
Москва настоява за по-широка сделка
Русия поставя акцент върху създаването на нова европейска архитектура за сигурност, която според руската делегация трябва да бъде част от бъдещото уреждане. Москва продължава да настоява и по въпроси, свързани с териториите, статута на Украйна и нейното евентуално членство в НАТО.
Териториалният въпрос остава основната пречка. Според Ройтерс руските сили контролират около една пета от територията на Украйна, а Москва не е показала публично готовност да се откаже от искането Киев да предаде целия Донбас. Украйна отхвърля възможността да предаде територии, които все още контролира, и настоява за безусловно прекратяване на огъня като първа стъпка към по-широки преговори.
Европа настоява да участва
Преди основната среща украинската делегация разговаря с представители на Франция, Германия, Великобритания, Италия, НАТО и Европейския съюз. Европейските държави не участваха в основния тристранен формат, но настояват да бъдат включени в обсъжданията за бъдещата сигурност на континента.
Съвместна европейско-американска позиция подкрепи създаването на силна следвоенна архитектура за сигурност, но едновременно с това подчерта необходимостта от уважение към суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Вторият ден от разговорите трябва да покаже дали страните ще преминат от хуманитарните теми към конкретни ангажименти за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурност.
Източници: lemonde.fr, apnews.com, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
08:23 11.11.2026
2 Възраждане
Коментиран от #3, #6, #15, #18, #22
08:27 11.11.2026
3 И всеки мъж над 165
До коментар #2 от "Възраждане":Да носи специална лента на ръката, да му е густо на джуджето Путен, че цял живот комплекси го мотивират и мъчат
Коментиран от #32
08:29 11.11.2026
4 Аз да кажа
Коментиран от #9
08:29 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 чайка
Коментиран от #24
08:32 11.11.2026
9 чайка
До коментар #4 от "Аз да кажа":Тия руснаци стават смешни, Никой не им обръща внимание, да продават газ и петрол и да си живеят там.Те трябва да подпишат договор за това никой да не им се подиграва и да не им се смее ако се сети за тях де.
08:34 11.11.2026
10 Един
08:34 11.11.2026
11 Един
08:36 11.11.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БИХ КАЗАЛ ЧЕ НАПРЕДЪКА ЩЕ Е НУЛЕВ :)
08:38 11.11.2026
13 Историк
08:43 11.11.2026
14 Резюме
Коментиран от #19
08:45 11.11.2026
15 Историк
До коментар #2 от "Възраждане":Заминавайте си за Москва, само тогова България ще се спаси от такива национални предатели и от отровите на Кремъл.
08:46 11.11.2026
16 Колю пyйката
08:48 11.11.2026
17 хмммм
08:52 11.11.2026
18 чайка
До коментар #2 от "Възраждане":Топ сте. На някой да му се намира стра Жигула или Китайски боклук някакъв?От утре заповам да пия нон стоп и само за месец ще придобия нужният вид - Алкохолик с Жигула може и някоя Китайска кола-втора ръка.. Знам къде да си татуирам необходимите дрсканаци. Нов свтовен ред , братче. Какво да се прави.
08:53 11.11.2026
19 Бан
До коментар #14 от "Резюме":Милия , сигурно се усеща че, е жалък и някак си смотан в тоя бункер. Всички ходят на почивки, само той в бункера по цял ден.
08:55 11.11.2026
20 Вишис
Коментиран от #28
08:57 11.11.2026
21 Елементарно
Няма и как да оправдаят колосалните загуби на жива сила и техника.
Не зная на какво разчитат, но е почти сигурно, че в Русия скоро ще има бунтове.
Коментиран от #30, #34, #35
09:06 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Раковоболния укротрол тука ли е?
09:35 11.11.2026
24 Пази Господи
До коментар #8 от "чайка":Русия от проевропейски курс!!!.
09:35 11.11.2026
25 Перо
09:36 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Някои
09:37 11.11.2026
28 А европа
До коментар #20 от "Вишис":Е комплексар който нищо не решава затова измисля разни глупости и става за смях.
09:37 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И за какво
До коментар #21 от "Елементарно":Ще бунтуваме? При нас всичко е наред
09:39 11.11.2026
31 Украинската война заприлича на ПСВ
И двете страни не отстъпват и демонстрират воля за победа!
Победата обаче не идва.
Това ще продължи, докато изтощението стигне до някаква непоносима граница, жертвите нараснат до степен, която е вредна и за двете страни.
Вече започнаха преговори межди Украйна и Русия м които ще се влачат известно време, за да не каже някой, че сме се съгласили лесно!
Междувременно обстрелът продължава. И така още няколко месеца.
09:40 11.11.2026
32 Женчо с лета
До коментар #3 от "И всеки мъж над 165":То кака Урсула лентата на ЦЦ я не сваля .
Калас пък носи по две !
09:40 11.11.2026
33 Новината за деня. според мен,
Здраво пипа Мерц, няма лабаво!
Разните там радевци, йотовци, фицовци да му мислят!
09:41 11.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕС С.корея
До коментар #21 от "Елементарно":Диктаторите от ЕССР много ,,демократични !
Преврати в Полша , Румъния !
Само не знам кой ще е ,,Вожд,, на
ЕС ?
09:46 11.11.2026