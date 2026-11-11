Бесънт се премести във военна база заради заплахи от Иран

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт се е преместил от дома си във военна база след заплахи срещу живота му, свързвани с Иран. Това съобщи Reuters, позовавайки се на публикация на The New York Times и на двама души, запознати с въпроса.

Не е уточнено в коя база се намира Бесънт, нито колко сериозни са били конкретните заплахи. Министерството на финансите не е коментирало публично информацията. Иран преди това е отричал да планира нападения срещу американски представители и граждани на територията на САЩ.

Бесънт е един от основните автори на американската кампания за икономически натиск срещу Техеран. Според американски представител, цитиран от Reuters, усилията на Иран за достигане до американски служители са се активизирали, а предполагаеми планове за смъртоносни атаки срещу американски граждани са достигнали „напреднал етап“. Твърдението не е придружено от публично оповестени подробности за конкретен план срещу Бесънт.

Трима са обвинени за заговор около RAF Феърфорд

Паралелно с информацията за мерките за сигурност около финансовия министър американското правосъдие повдигна обвинения срещу трима мъже за предполагаемото им участие в близо 20 атаки и опити за атаки в САЩ и Европа. Сред набелязаните цели е британската военновъздушна база RAF Феърфорд, използвана от американските военновъздушни сили.

Обвинените са Мохамад Бакер Саад Дауд ал-Саади, Мохсен Мохаджери и Мохамад Али ал-Хасани. Ал-Саади, гражданин на Иран и Ирак, е задържан в Ню Йорк. Мохаджери е ирански гражданин, а ал-Хасани е иракски гражданин. Двамата не се намират под стража в САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Според обвинението ал-Хасани е плащал на хора във Великобритания да подготвят микробуси, варели с гориво и химически ускорители, а също да купят метални предмети, които можели да бъдат използвани като шрапнели. Ал-Саади, който вече е бил в ареста, се твърди, че е предавал кодирани инструкции чрез телефонни и виде разговори с майка си и сестра си в Ирак.

Случаят доведе до преместване на американски самолети

„Тези обвиняеми са помогнали за организирането на терористична кампания от името на свързани с Иран терористични организации, насочена срещу еврейски общности в Европа и САЩ, както и срещу британската военна база RAF Феърфорд, в която се намират американски военнослужещи“, заяви прокурорът на Манхатън Джейми Макдоналд.

На 27 септември британските власти са задържали седем души след сигнал за три подозрителни микробуса, движещи се към RAF Феърфорд. При претърсванията са открити гориво и пластмасови варели, но не и взривни вещества. Всички задържани са били освободени под гаранция, а двама по-късно са били арестувани отново по подозрение, че са подпомагали иранска разузнавателна служба.

Иран отрича участие в случая. След инцидента САЩ са изтеглили бомбардировачите си от RAF Феърфорд, а през тази седмица са преместили самолети и от друга британска база - RAF Милдънхол. Според американски официален представител, цитиран от Асошиейтед прес, мерките са били предприети превантивно заради оценка на заплахата.

Източници: investing.com, apnews.com, aljazeera.com