Генерал Дан Кейн пристигна в Колумбия за общи операции срещу наркотрафика

Председателят на Комитета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн пристигна в Богота за разговори с военното ръководство на Колумбия и координация на общи действия срещу наркотрафика. Кейн, който е най-високопоставеният военен представител на САЩ, беше посрещнат с военни почести от командващия колумбийските въоръжени сили генерал Ерик Родригес във военновъздушната база Катам.

Посещението е насочено към укрепване на военното сътрудничество между двете държави. В дневния ред са включени обменът на разузнавателна информация, охраната на границите, сътрудничеството между военновъздушните сили и използването на безпилотни летателни апарати.

Съвместни учения с над 700 военнослужещи

Пристигането на Кейн съвпадна със съвместни военни учения в базата Толемайда, в департамент Кундинамарка. В тях участват около 350 американски и 400 колумбийски военнослужещи. Програмата включва въздушни операции, морско пресичане, наземна сигурност, киберотбрана и действия срещу заплахи от дронове. Ученията трябва да приключат на 11 ноември.

Агенция ЕФЕ съобщи, че визитата се провежда в рамките на усилията за разширяване на двустранната координация в областта на сигурността. Агенция Франс прес предаде, че разговорите са свързани и с операции срещу групировки, които се финансират от трафика на кокаин и незаконния добив.

Регионална инициатива срещу организираната престъпност

„Координирани и обединихме усилията си, за да предвидим, да посрещнем и да неутрализираме общите заплахи“, заяви генерал Ерик Родригес.

Срещата се провежда в рамките на инициативата „Щитът на Америка“, подкрепяна от Вашингтон и насочена към борбата с наркотрафика и транснационалната организирана престъпност. Колумбия е един от основните партньори на САЩ в региона заради мащаба на производството и трафика на кокаин.

Колумбийските въоръжени сили посочиха, че срещата потвърждава двустранното сътрудничество и общия ангажимент срещу заплахите за сигурността в Западното полукълбо. По време на разговорите е обсъдено и укрепването на сухопътните, въздушните, морските и речните способности на колумбийската армия.

Очаква се след приключването на ученията двете страни да продължат обмена на информация и оперативната координация срещу наркотрафика, незаконния добив и въоръжените групировки в региона.

Източници: infobae.com, clarin.com, bluradio.com