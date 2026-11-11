Териториите влизат в дневния ред на преговорите в Абу Даби

Въпросът за териториите може да бъде поставен на масата през втория ден от тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби. Това съобщи европейското издание на „Политико“, позовавайки се на свои източници. Не е съобщено за постигнато окончателно споразумение по най-спорната тема.

Първият ден от разговорите на 10 ноември продължи повече от четири часа. Основен акцент са били гаранциите за сигурност за Украйна и бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Обсъждани са също хуманитарни въпроси и възможни мерки за деескалация. Американският държавен секретар Марко Рубио определи разговорите като „много продуктивни“, но не даде знак за бързо споразумение.

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Москва и Киев остават с различни позиции

Според американски представители Русия и Украйна са показали известна гъвкавост по териториалния въпрос в частни разговори. Публичните им позиции обаче остават съществено раздалечени. Русия настоява за контрол над целия Донбас, докато Украйна иска бъдещото уреждане да се основава на сегашната фронтова линия.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърля исканията Киев доброволно да отстъпи територии, които руските сили не са успели да превземат на бойното поле. Москва от своя страна настоява за признаване на руските претенции към окупираните украински земи като част от евентуално мирно споразумение.

САЩ искат Европа да участва в следващия кръг

Паралелно с разговорите за войната Вашингтон настоява Европа да получи пряка роля в следващата фаза на преговорите. Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са заявили, че настоящата среща трябва да бъде последната без пълноценно европейско участие.

„Нужна ни е Европа на масата. Нашето предложение е да включим европейците в обсъждането след тази тристранна среща“, е заявил американски представител пред „Политико“.

Преговорите в Абу Даби са първите тристранни разговори между Русия, САЩ и Украйна от девет месеца. Срещата е организирана от Вашингтон, а следващият кръг се очаква да бъде насочен към съчетаването на териториалните въпроси с гаранциите за сигурност и евентуалното участие на европейските държави.

Източници: ukrinform.net, apnews.com, axios.com