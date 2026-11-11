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Териториите влизат в дневния ред на преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Териториите влизат в дневния ред на преговорите в Абу Даби

11 Ноември, 2026 10:02 1 041 14

  • преговори за украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • абу даби-
  • териториални спорове

Чувствителният въпрос може да бъде обсъден през втория ден на срещата между Русия, САЩ и Украйна

Териториите влизат в дневния ред на преговорите в Абу Даби - 1
Снимка: vovworld.vn
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпросът за териториите може да бъде поставен на масата през втория ден от тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби. Това съобщи европейското издание на „Политико“, позовавайки се на свои източници. Не е съобщено за постигнато окончателно споразумение по най-спорната тема.

Първият ден от разговорите на 10 ноември продължи повече от четири часа. Основен акцент са били гаранциите за сигурност за Украйна и бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Обсъждани са също хуманитарни въпроси и възможни мерки за деескалация. Американският държавен секретар Марко Рубио определи разговорите като „много продуктивни“, но не даде знак за бързо споразумение.

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Москва и Киев остават с различни позиции

Според американски представители Русия и Украйна са показали известна гъвкавост по териториалния въпрос в частни разговори. Публичните им позиции обаче остават съществено раздалечени. Русия настоява за контрол над целия Донбас, докато Украйна иска бъдещото уреждане да се основава на сегашната фронтова линия.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърля исканията Киев доброволно да отстъпи територии, които руските сили не са успели да превземат на бойното поле. Москва от своя страна настоява за признаване на руските претенции към окупираните украински земи като част от евентуално мирно споразумение.

САЩ искат Европа да участва в следващия кръг

Паралелно с разговорите за войната Вашингтон настоява Европа да получи пряка роля в следващата фаза на преговорите. Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са заявили, че настоящата среща трябва да бъде последната без пълноценно европейско участие.

„Нужна ни е Европа на масата. Нашето предложение е да включим европейците в обсъждането след тази тристранна среща“, е заявил американски представител пред „Политико“.

Преговорите в Абу Даби са първите тристранни разговори между Русия, САЩ и Украйна от девет месеца. Срещата е организирана от Вашингтон, а следващият кръг се очаква да бъде насочен към съчетаването на териториалните въпроси с гаранциите за сигурност и евентуалното участие на европейските държави.

Източници: ukrinform.net, apnews.com, axios.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точка

    17 5 Отговор
    До Днепър

    Коментиран от #7

    10:04 11.11.2026

  • 2 Територията

    19 5 Отговор
    Да се отреже от излаз на море, Одеса - руска!

    10:05 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    23 2 Отговор
    Излишни преговори .Териториите са винаги били РУСКИ и такива ще си останат

    Коментиран от #12

    10:07 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гена крокодила

    15 2 Отговор
    Одесса и Херсон - руски, а всичко отлево на Днепр - да си го делкат хиените!

    10:17 11.11.2026

  • 9 Факт

    2 1 Отговор
    Нищо няма да стане!

    10:23 11.11.2026

  • 10 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    8 2 Отговор
    И тогава ще настъпи мир

    Коментиран от #11

    10:36 11.11.2026

  • 11 Роко

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Приятелю това го слушам от 12 години. Колко ще е това малко 50-60 години или 300-400

    Коментиран от #14

    10:56 11.11.2026

  • 12 Роко

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Колко да е това винаги има няма 150 години в периода на най - голямото разширение на руската колониална империя. Само за справка руската колониална империя я няма от повече от сто години и никога повече няма да я има.

    11:00 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роко":

    Питай шведите и те като империя са влезли във войната с Русия и десетилетия след това нищо имперско не е остава от тях:)))И не се прави на пророк:),. баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат на Русия и даже я нарича "Фар на надеждата за човечеството ".

    11:22 11.11.2026