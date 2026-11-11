Инфлацията заради Иран свива луксозните покупки в Залива

Потребителите в държавите от Персийския залив ограничават разходите си за нехранителни стоки и луксозни продукти на фона на инфлацията и несигурността, свързани с конфликта около Иран. Financial Times съобщава за промяната, като се позовава на данни от регионални търговски вериги и на техните финансови резултати.

Най-силно засегнати са категориите, които не са от първа необходимост. Потребителите отлагат покупки на дрехи, стоки за дома и луксозни изделия, докато разходите за основни потребности остават по-устойчиви.

Търговците отчитат различни резултати

Lulu Retail отчита спад от 28% на печалбата за деветте месеца до септември. Компанията е сред големите оператори на супермаркети в региона, но резултатите ѝ показват, че натискът върху потребителите се пренася и извън сегмента на луксозните стоки.

Majid Al Futtaim, собственик и оператор на търговски центрове и магазини в региона, отчита 6% спад на приходите от търговия на дребно през първата половина на 2026 г. Компанията свързва резултата с по-слабото търсене на нехранителни стоки и с по-трудните потребителски условия, особено в Обединените арабски емирства.

Спадът обаче не е еднакъв за всички търговци. Бюджетно ориентираната Union Coop отчита ръст на нетната печалба за деветмесечието, а Americana Restaurants увеличава печалбата си с 60% на годишна база. Данните показват пренасочване на част от потреблението към по-достъпни стоки и услуги.

Москва предупреждава за нова ескалация

На фона на икономическия натиск руското външно министерство предупреди за риск от избухване на военни действия около Иран. Максим Максимов, заместник-директор на департамента за Близкия изток и Северна Африка, заяви: „Три авианосни ударни групи и две експедиционни групи на морската пехота са разположени в региона.“

По думите му Москва наблюдава признаци, които според руската оценка сочат към възможна нова ескалация. Твърдението за числеността и разполагането на американските сили е позиция на руското външно министерство и не е независимо потвърдено в проверените медийни публикации.

Подобно развитие би засилило натиска върху търговията в държавите от Персийския залив, където потребителското доверие зависи както от цените и доставките, така и от туристическия поток и сигурността на транспортните маршрути. Засега данните на търговските компании показват, че домакинствата реагират най-вече чрез отлагане на покупките, намаляване на разходите за луксозни стоки и избор на по-евтини алтернативи.

Източници: ft.com, thenationalnews.com