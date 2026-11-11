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Инфлацията заради Иран свива луксозните покупки в Залива
  Тема: Иранската криза

Инфлацията заради Иран свива луксозните покупки в Залива

11 Ноември, 2026 11:02 759 7

  • иран-
  • персийски залив-
  • инфлация-
  • луксозни стоки-
  • търговия

Търговски вериги отчитат спад при нехранителните стоки, докато Москва предупреждава за риск от нова военна ескалация около Иран

Инфлацията заради Иран свива луксозните покупки в Залива - 1
Снимка: intellinews.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Потребителите в държавите от Персийския залив ограничават разходите си за нехранителни стоки и луксозни продукти на фона на инфлацията и несигурността, свързани с конфликта около Иран. Financial Times съобщава за промяната, като се позовава на данни от регионални търговски вериги и на техните финансови резултати.

Най-силно засегнати са категориите, които не са от първа необходимост. Потребителите отлагат покупки на дрехи, стоки за дома и луксозни изделия, докато разходите за основни потребности остават по-устойчиви.

Търговците отчитат различни резултати

Lulu Retail отчита спад от 28% на печалбата за деветте месеца до септември. Компанията е сред големите оператори на супермаркети в региона, но резултатите ѝ показват, че натискът върху потребителите се пренася и извън сегмента на луксозните стоки.

Majid Al Futtaim, собственик и оператор на търговски центрове и магазини в региона, отчита 6% спад на приходите от търговия на дребно през първата половина на 2026 г. Компанията свързва резултата с по-слабото търсене на нехранителни стоки и с по-трудните потребителски условия, особено в Обединените арабски емирства.

Спадът обаче не е еднакъв за всички търговци. Бюджетно ориентираната Union Coop отчита ръст на нетната печалба за деветмесечието, а Americana Restaurants увеличава печалбата си с 60% на годишна база. Данните показват пренасочване на част от потреблението към по-достъпни стоки и услуги.

Москва предупреждава за нова ескалация

На фона на икономическия натиск руското външно министерство предупреди за риск от избухване на военни действия около Иран. Максим Максимов, заместник-директор на департамента за Близкия изток и Северна Африка, заяви: „Три авианосни ударни групи и две експедиционни групи на морската пехота са разположени в региона.“

По думите му Москва наблюдава признаци, които според руската оценка сочат към възможна нова ескалация. Твърдението за числеността и разполагането на американските сили е позиция на руското външно министерство и не е независимо потвърдено в проверените медийни публикации.

Подобно развитие би засилило натиска върху търговията в държавите от Персийския залив, където потребителското доверие зависи както от цените и доставките, така и от туристическия поток и сигурността на транспортните маршрути. Засега данните на търговските компании показват, че домакинствата реагират най-вече чрез отлагане на покупките, намаляване на разходите за луксозни стоки и избор на по-евтини алтернативи.

Източници: ft.com, thenationalnews.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Еей, че ме е яд .Всяка година си сменях Ферарито.Сега ще го карам втора година.Ужас.

    Коментиран от #3

    11:07 11.11.2026

  • 3 Само, че

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Араб":

    инфлацията не е заради Иран, а заради алчниъте западни капиталисти, иначе другото е вярно..

    Коментиран от #6, #7

    11:12 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Много съм притеснен за луксозните покупки в залива!🤥

    11:20 11.11.2026

  • 6 Бай Ганьо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само, че":

    Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата,ще им оправи инфлацията

    11:54 11.11.2026

  • 7 права си

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само, че":

    Ботокса почна с Украйна и перуката Иран....

    12:35 11.11.2026