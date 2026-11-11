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Започна вторият ден от преговорите Русия-Украйна в Абу Даби
  Тема: Украйна

Започна вторият ден от преговорите Русия-Украйна в Абу Даби

11 Ноември, 2026 12:09, обновена 11 Ноември, 2026 12:14 848 26

  • преговори-
  • русия-
  • украйна-
  • абу даби-
  • мирни преговори

Разговорите с посредничеството на САЩ продължават без обявен пробив по ключовите спорни въпроси

Започна вторият ден от преговорите Русия-Украйна в Абу Даби - 1
Снимка: wral.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият ден от преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започна в Абу Даби. Разговорите се провеждат между делегациите на Москва и Киев, а американската страна е представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Започваме втория ден от преговорите“, заяви ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, цитиран от Асошиейтед прес. Той ръководи и Службата за външно разузнаване на Украйна. Руската делегация е начело с президентския съветник Владимир Медински.

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Хуманитарните въпроси са сред основните теми

Първият ден от разговорите във вторник продължи около четири часа. Това беше първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от девет месеца.

Украинският президент Володимир Зеленски определи разговорите като „конструктивни и съдържателни“. По думите му са обсъждани възможни хуманитарни стъпки, включително размяна на военнопленници, връщане на украински цивилни, задържани в Русия, както и на деца, отведени от страната.

Обсъдени са и гаранциите за сигурност за Украйна. Киев настоява те да бъдат достатъчно надеждни, за да предотвратят ново руско нападение.

Без сближаване по териториалните въпроси

Американският държавен секретар Марко Рубио определи първата среща като „много продуктивна“, но предупреди, че прекратяването на войната няма да бъде постигнато в рамките на 24 часа.

До момента няма съобщение за споразумение по най-трудните въпроси. Русия настоява Украйна да се оттегли от територии в четири области, които Москва обяви за анексирани през 2022 г., както и да се откаже от членство в НАТО и да приеме ограничения за армията си.

Украйна отхвърля териториални отстъпки и ограничения върху въоръжените си сили. Киев настоява първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а след това да се обсъжда по-широко мирно споразумение.

Европейски консултации извън тристранния формат

В началото на втория ден са планирани разговори между руската, украинската и американската делегация. След това украинските представители трябва да проведат отделни срещи с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия.

Москва се противопоставя на прякото участие на европейските държави в тристранните преговори, но европейски представители са в Абу Даби за консултации с Киев и Вашингтон. Очаква се разговорите да приключат по-късно в сряда.

Източници: apnews.com, kyivindependent.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тез на снимката праят

    6 2 Отговор
    Като Брежнев и Живков. Обичат се.

    Коментиран от #5, #11

    12:18 11.11.2026

  • 2 ккк

    14 3 Отговор
    "Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии", каза френският първи дипломат. Хахах какво стане бе френски минитчии, седите на тротоара пред залата май...

    12:19 11.11.2026

  • 3 Примати

    4 17 Отговор
    Следя всички показатели на Русия следя всички удари срещу нея имам една секция историческа книги и ви казвам Украйна докосва победата

    Коментиран от #4, #6, #8, #15

    12:24 11.11.2026

  • 4 възможно е

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Украйна да победи врага, заедно с Русия..

    Коментиран от #13

    12:30 11.11.2026

  • 5 това беше отдавна

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тез на снимката праят":

    никой не обича тарикати и неблагодарници..

    Коментиран от #10

    12:31 11.11.2026

  • 6 Да да

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    И аз всяка вечер на Пета ракия докосвам луната а на десета съм на Марс.

    12:31 11.11.2026

  • 7 ха ха

    7 1 Отговор
    ако руснаците се съгласят с "умиротворители" в украйна , много бързо ще стигнем до атомна война

    12:32 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор
    Нали много тръгнахте, че Европа ще вземе участие. Къде са? Както Лавров каза, дано са си добре в хотела. Що за нахалство е, сам да се поканиш.

    12:35 11.11.2026

  • 10 Ако има за какво, благодари.

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "това беше отдавна":

    Аз нямам за какво.

    12:35 11.11.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тез на снимката праят":

    Да , ама след всяка такава целувка с Брежнев, към България тръгваха танкери с петрол , без пари. От един моряк зная, че сме си били тарикати и сме правили реекспорт, а руснаците си затваряли очите.

    Коментиран от #26

    12:38 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "възможно е":

    Е,те това е истината!

    12:43 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ако имаш

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    в ПРЕДВИД МИНДИЧ ---ПОБЕДАТА Е ПОЧТИ 150 000 000 за МИНДИЧ

    12:45 11.11.2026

  • 16 Урситу

    2 0 Отговор
    Аз за по-сигурно у Варна дойдох. Тука Румбата посреща... А там може и миндерче да не видя...

    Коментиран от #19

    12:45 11.11.2026

  • 17 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Ше се обичат ми,имат ли друг избор? 🤑🤑🤑

    12:45 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Урситу":

    В малката Москва:) В голямата още я е страх да иде:)

    Коментиран от #24

    12:48 11.11.2026

  • 20 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    Къде е наркоманът?

    12:49 11.11.2026

  • 21 Елементарно

    1 3 Отговор
    Колкото Хитлер се е съгласил да спре ВСВ... толкова и кремълския фюрер ще я спре?
    Как после ще оправдае тези трилиони рубли дадени за войната и стотиците хиляди убити и осакатени руснаци?
    Войната ще продължи до свалянето му от власт.

    Коментиран от #25

    12:50 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Чебурашка

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Това ще и е за последно и в малката.
    Свърши се тяхната. Европа гори!

    12:52 11.11.2026

  • 25 Ъхъ ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Елементарно":

    Войната ще продължи до пълната капитулация на фашистка Украйна.
    А боклуцитефкато тец които подкрепиха наркоизродът да леквидира българите
    в Бесарабия..в Белене да чукате чакъл

    12:53 11.11.2026

  • 26 Русия нищо ме дава без пари

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Гл у..Пако.

    12:53 11.11.2026