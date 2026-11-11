Започна вторият ден от преговорите Русия-Украйна в Абу Даби

Вторият ден от преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започна в Абу Даби. Разговорите се провеждат между делегациите на Москва и Киев, а американската страна е представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Започваме втория ден от преговорите“, заяви ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, цитиран от Асошиейтед прес. Той ръководи и Службата за външно разузнаване на Украйна. Руската делегация е начело с президентския съветник Владимир Медински.

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Хуманитарните въпроси са сред основните теми

Първият ден от разговорите във вторник продължи около четири часа. Това беше първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от девет месеца.

Украинският президент Володимир Зеленски определи разговорите като „конструктивни и съдържателни“. По думите му са обсъждани възможни хуманитарни стъпки, включително размяна на военнопленници, връщане на украински цивилни, задържани в Русия, както и на деца, отведени от страната.

Обсъдени са и гаранциите за сигурност за Украйна. Киев настоява те да бъдат достатъчно надеждни, за да предотвратят ново руско нападение.

Без сближаване по териториалните въпроси

Американският държавен секретар Марко Рубио определи първата среща като „много продуктивна“, но предупреди, че прекратяването на войната няма да бъде постигнато в рамките на 24 часа.

До момента няма съобщение за споразумение по най-трудните въпроси. Русия настоява Украйна да се оттегли от територии в четири области, които Москва обяви за анексирани през 2022 г., както и да се откаже от членство в НАТО и да приеме ограничения за армията си.

Украйна отхвърля териториални отстъпки и ограничения върху въоръжените си сили. Киев настоява първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а след това да се обсъжда по-широко мирно споразумение.

Европейски консултации извън тристранния формат

В началото на втория ден са планирани разговори между руската, украинската и американската делегация. След това украинските представители трябва да проведат отделни срещи с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия.

Москва се противопоставя на прякото участие на европейските държави в тристранните преговори, но европейски представители са в Абу Даби за консултации с Киев и Вашингтон. Очаква се разговорите да приключат по-късно в сряда.

Източници: apnews.com, kyivindependent.com