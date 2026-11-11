Започна вторият ден от преговорите Русия-Украйна в Абу Даби

Вторият ден от преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започна в Абу Даби. Разговорите се провеждат между делегациите на Москва и Киев, а американската страна е представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
„Започваме втория ден от преговорите“, заяви ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, цитиран от Асошиейтед прес. Той ръководи и Службата за външно разузнаване на Украйна. Руската делегация е начело с президентския съветник Владимир Медински.
Хуманитарните въпроси са сред основните теми
Първият ден от разговорите във вторник продължи около четири часа. Това беше първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от девет месеца.
Украинският президент Володимир Зеленски определи разговорите като „конструктивни и съдържателни“. По думите му са обсъждани възможни хуманитарни стъпки, включително размяна на военнопленници, връщане на украински цивилни, задържани в Русия, както и на деца, отведени от страната.
Обсъдени са и гаранциите за сигурност за Украйна. Киев настоява те да бъдат достатъчно надеждни, за да предотвратят ново руско нападение.
Без сближаване по териториалните въпроси
Американският държавен секретар Марко Рубио определи първата среща като „много продуктивна“, но предупреди, че прекратяването на войната няма да бъде постигнато в рамките на 24 часа.
До момента няма съобщение за споразумение по най-трудните въпроси. Русия настоява Украйна да се оттегли от територии в четири области, които Москва обяви за анексирани през 2022 г., както и да се откаже от членство в НАТО и да приеме ограничения за армията си.
Украйна отхвърля териториални отстъпки и ограничения върху въоръжените си сили. Киев настоява първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а след това да се обсъжда по-широко мирно споразумение.
Европейски консултации извън тристранния формат
В началото на втория ден са планирани разговори между руската, украинската и американската делегация. След това украинските представители трябва да проведат отделни срещи с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия.
Москва се противопоставя на прякото участие на европейските държави в тристранните преговори, но европейски представители са в Абу Даби за консултации с Киев и Вашингтон. Очаква се разговорите да приключат по-късно в сряда.
Източници: apnews.com, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тез на снимката праят
Коментиран от #5, #11
12:18 11.11.2026
2 ккк
12:19 11.11.2026
3 Примати
Коментиран от #4, #6, #8, #15
12:24 11.11.2026
4 възможно е
До коментар #3 от "Примати":Украйна да победи врага, заедно с Русия..
Коментиран от #13
12:30 11.11.2026
5 това беше отдавна
До коментар #1 от "Тез на снимката праят":никой не обича тарикати и неблагодарници..
Коментиран от #10
12:31 11.11.2026
6 Да да
До коментар #3 от "Примати":И аз всяка вечер на Пета ракия докосвам луната а на десета съм на Марс.
12:31 11.11.2026
7 ха ха
12:32 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РЕАЛИСТ
12:35 11.11.2026
10 Ако има за какво, благодари.
До коментар #5 от "това беше отдавна":Аз нямам за какво.
12:35 11.11.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Тез на снимката праят":Да , ама след всяка такава целувка с Брежнев, към България тръгваха танкери с петрол , без пари. От един моряк зная, че сме си били тарикати и сме правили реекспорт, а руснаците си затваряли очите.
Коментиран от #26
12:38 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Атина Палада
До коментар #4 от "възможно е":Е,те това е истината!
12:43 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ако имаш
До коментар #3 от "Примати":в ПРЕДВИД МИНДИЧ ---ПОБЕДАТА Е ПОЧТИ 150 000 000 за МИНДИЧ
12:45 11.11.2026
16 Урситу
Коментиран от #19
12:45 11.11.2026
17 истина ти казвам
12:45 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Атина Палада
До коментар #16 от "Урситу":В малката Москва:) В голямата още я е страх да иде:)
Коментиран от #24
12:48 11.11.2026
20 Ха ХаХа
12:49 11.11.2026
21 Елементарно
Как после ще оправдае тези трилиони рубли дадени за войната и стотиците хиляди убити и осакатени руснаци?
Войната ще продължи до свалянето му от власт.
Коментиран от #25
12:50 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чебурашка
До коментар #19 от "Атина Палада":Това ще и е за последно и в малката.
Свърши се тяхната. Европа гори!
12:52 11.11.2026
25 Ъхъ ъхъ
До коментар #21 от "Елементарно":Войната ще продължи до пълната капитулация на фашистка Украйна.
А боклуцитефкато тец които подкрепиха наркоизродът да леквидира българите
в Бесарабия..в Белене да чукате чакъл
12:53 11.11.2026
26 Русия нищо ме дава без пари
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Гл у..Пако.
12:53 11.11.2026