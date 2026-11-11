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ЕС договори бюджета си за 2027 г. за 199,7 млрд. евро
  Тема: Икономика

ЕС договори бюджета си за 2027 г. за 199,7 млрд. евро

11 Ноември, 2026 12:19 704 28

  • европейски съюз-
  • бюджет на ес-
  • европейски парламент-
  • съвет на ес-
  • украйна

Споразумението предвижда 211,5 млрд. евро плащания и оставя 710,1 млн. евро резерв за непредвидени нужди

ЕС договори бюджета си за 2027 г. за 199,7 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г. Той предвижда 199,7 млрд. евро бюджетни ангажименти и 211,5 млрд. евро плащания. Това ще бъде последният годишен бюджет по многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г.

Под таваните на настоящата финансова рамка остават 710,1 млн. евро. Средствата ще могат да бъдат използвани при непредвидени обстоятелства и нови нужди през следващата година.

Кои области получават най-много средства

Най-големият дял е за „Сближаване, устойчивост и ценности“ – 75,7649 млрд. евро ангажименти и 81,8499 млрд. евро плащания. Перото включва политики за регионално развитие, устойчивост и европейски ценности.

За „Природни ресурси и околна среда“ са предвидени 57,1134 млрд. евро ангажименти и 61,2784 млрд. евро плащания. Единният пазар, иновациите и цифровите технологии получават съответно 22,0075 млрд. и 22,8505 млрд. евро.

Бюджетът предвижда още 5,8116 млрд. евро ангажименти за миграцията и управлението на границите, както и 3,0785 млрд. евро за сигурност и отбрана. За подкрепа на Украйна е заложен заем от 650 млн. евро.

Преговорите приключиха преди крайния срок

Преговорите бяха водени от Ирландия като страна, председателстваща Съвета на ЕС. Главен преговарящ от страна на държавите членки беше ирландският министър на финансите Саймън Харис.

„Това споразумение осигурява сигурност, подкрепя важните за хората приоритети и оставя възможност за реакция при появата на нови предизвикателства“, заяви Харис, цитиран от ирландската обществена медия РТЕ.

До договорката се стигна в рамките на помирителна процедура между Съвета и Европейския парламент. Преди споразумението двете институции имаха различни позиции за размера на бюджета. Съветът настояваше за 191,88 млрд. евро ангажименти и 202,07 млрд. евро плащания, а Европейският парламент предложи 194,05 млрд. евро ангажименти и 203,27 млрд. евро плащания по основните бюджетни пера.

Предстои официално одобрение

Договореният текст все още трябва да бъде одобрен официално от Европейския парламент и Съвета в срок от 14 дни. Съветът се очаква да разгледа споразумението на 23 ноември, като приемането му изисква квалифицирано мнозинство.

Бюджетната процедура се провежда паралелно с преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, която ще обхваща периода 2028–2034 г.

Източници: rte.ie, agenceurope.eu


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На 450 милиона човека

    6 0 Отговор
    Не е много май?

    Коментиран от #7

    12:21 11.11.2026

  • 2 Зевс

    17 0 Отговор
    Май ЕС дава повече на Украйна, отколкото на страните-членки

    Коментиран от #3, #4, #19

    12:22 11.11.2026

  • 3 Не знам.

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Не мога да смятам.
    Сметни ти, ако можеш.

    Коментиран от #6

    12:23 11.11.2026

  • 4 ЕС дава на Украйна

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    от онея замразените 270 милиарда.
    Точно от такива като теб, дето 1 стинка не са внесли данък никога, нищо не дава

    Коментиран от #18

    12:25 11.11.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Нашата вноска е 3 млрд а дали ще получим нещо?

    Коментиран от #8, #15

    12:26 11.11.2026

  • 6 Зевс

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не знам.":

    До момента ЕС сме дали 235,9 милиарда евро на Украйна, смятай сам.

    Коментиран от #17

    12:27 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Специално за русофили

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    има един нanлюнчeн.

    12:28 11.11.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    5 1 Отговор
    650 млн евро за Украйна.

    12:28 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор
    Мерц клекна ли?Или?

    12:29 11.11.2026

  • 12 Серсемин

    10 0 Отговор
    Най-големият дял е за „Сближаване, устойчивост и ценности“ – 75,7649 млрд. евро.
    За какво ли ще са толкова пари? Вероятно за ЛГБТ, нали е европейска ценност!

    Коментиран от #16

    12:30 11.11.2026

  • 13 системата е Робин Худ

    3 0 Отговор
    взема се от Клубът на Богатите и се дава на Бедните-----как обаче бедните са с АЛТЪН ВЦ пък аз ползвам порцеланова

    12:31 11.11.2026

  • 14 Мдаааа

    1 1 Отговор
    90 милиарда за Украйна. Останаха 100. Не разбирам само едно. Защо помагаме на Украйна с пари, а не с оръжия и техника.

    Коментиран от #21

    12:31 11.11.2026

  • 15 Понеже не си се интересувал явно,

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ще ти отговоря.
    От 2007 до 2026 сме внесли 10,9 милиарда евро общо.
    От 2007 до 2026 сме получили 39.9 милиарда евро общо.
    Къде е разликата от 29 милиарда евро , плюс взетите от тогава кредити по външният дълг, знаеш кого да питаш.

    Коментиран от #27

    12:32 11.11.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Серсемин":

    Подкупи за политици да спазват ,,ценностите,,

    12:32 11.11.2026

  • 17 Значи остават още към 50

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Зевс":

    от замразените руски активи.

    12:33 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И в момента еврото се срива

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    А то било заради ,, изпипания ,, бюджет.
    А вчера европейската централна банка е отказала на Франция подкрепа за справяне с дълговата криза.
    Европейският съюз цъфти и връзва.

    12:36 11.11.2026

  • 20 Най важното не е написано обаче

    2 0 Отговор
    С колко % ни скача вноската спрямо миналата година ? С колко са увеличени плащанията ни в годишния бюджет на Европейския съюз за 2027 г.? Реалният БВП на България нараства с по малко от 2.7% на годишна база и всяко увеличение на вноската ни с повече от 2,7% е абсолютен грабеж от страна на ЕК ! Ей това не е написано и не става ясно. Сами ли да си го изчисляваме? А?

    12:36 11.11.2026

  • 21 От чужбина

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаааа":

    Мен ако ме питаха, щех да предложа помощ за Украйна в доставки на медицински материали, оборудване и дори евентуално лекари. Така никоя от страните не може да ни обвини. Нито, че не сме помагали нито, че сме помагали.

    12:36 11.11.2026

  • 22 Най важното не е написано обаче

    2 0 Отговор
    И ДА, плащанията ни в годишния бюджет на Европейския съюз за 2027 г. се увеличават точно с 7% спрямо предходната 2026 г., който достигат рекордният общ размер от 212 милиарда евро за ЕС. С 7% нарастват плащанията ни, но реалният БВП на България нараства с по малко от 2.7% на годишна база ! Че въпроса е граби ли ни ЕК или "Европа стои твърдо с България" както се изцепи Урсула фон дер Лайен във Варна ?

    Коментиран от #26

    12:40 11.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Заглавието трябваше да е:

    0 0 Отговор
    7% повече рекет ще плащаме на ЕК спрямо предходната 2026 г..... МС на България е съгласен ?

    Коментиран от #25

    12:44 11.11.2026

  • 25 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Заглавието трябваше да е:":

    2,5% от бюджета на ЕС са за БГ.

    Коментиран от #28

    12:46 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъхъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    Даже 25% от бюджета на ЕС са за БГ.

    12:56 11.11.2026