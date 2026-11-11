ЕС договори бюджета си за 2027 г. за 199,7 млрд. евро

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г. Той предвижда 199,7 млрд. евро бюджетни ангажименти и 211,5 млрд. евро плащания. Това ще бъде последният годишен бюджет по многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г.

Под таваните на настоящата финансова рамка остават 710,1 млн. евро. Средствата ще могат да бъдат използвани при непредвидени обстоятелства и нови нужди през следващата година.

Кои области получават най-много средства

Най-големият дял е за „Сближаване, устойчивост и ценности“ – 75,7649 млрд. евро ангажименти и 81,8499 млрд. евро плащания. Перото включва политики за регионално развитие, устойчивост и европейски ценности.

За „Природни ресурси и околна среда“ са предвидени 57,1134 млрд. евро ангажименти и 61,2784 млрд. евро плащания. Единният пазар, иновациите и цифровите технологии получават съответно 22,0075 млрд. и 22,8505 млрд. евро.

Бюджетът предвижда още 5,8116 млрд. евро ангажименти за миграцията и управлението на границите, както и 3,0785 млрд. евро за сигурност и отбрана. За подкрепа на Украйна е заложен заем от 650 млн. евро.

Преговорите приключиха преди крайния срок

Преговорите бяха водени от Ирландия като страна, председателстваща Съвета на ЕС. Главен преговарящ от страна на държавите членки беше ирландският министър на финансите Саймън Харис.

„Това споразумение осигурява сигурност, подкрепя важните за хората приоритети и оставя възможност за реакция при появата на нови предизвикателства“, заяви Харис, цитиран от ирландската обществена медия РТЕ.

До договорката се стигна в рамките на помирителна процедура между Съвета и Европейския парламент. Преди споразумението двете институции имаха различни позиции за размера на бюджета. Съветът настояваше за 191,88 млрд. евро ангажименти и 202,07 млрд. евро плащания, а Европейският парламент предложи 194,05 млрд. евро ангажименти и 203,27 млрд. евро плащания по основните бюджетни пера.

Предстои официално одобрение

Договореният текст все още трябва да бъде одобрен официално от Европейския парламент и Съвета в срок от 14 дни. Съветът се очаква да разгледа споразумението на 23 ноември, като приемането му изисква квалифицирано мнозинство.

Бюджетната процедура се провежда паралелно с преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, която ще обхваща периода 2028–2034 г.

Източници: rte.ie, agenceurope.eu