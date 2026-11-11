ЕС договори бюджета си за 2027 г. за 199,7 млрд. евро

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г. Той предвижда 199,7 млрд. евро бюджетни ангажименти и 211,5 млрд. евро плащания. Това ще бъде последният годишен бюджет по многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г.
Под таваните на настоящата финансова рамка остават 710,1 млн. евро. Средствата ще могат да бъдат използвани при непредвидени обстоятелства и нови нужди през следващата година.
Кои области получават най-много средства
Най-големият дял е за „Сближаване, устойчивост и ценности“ – 75,7649 млрд. евро ангажименти и 81,8499 млрд. евро плащания. Перото включва политики за регионално развитие, устойчивост и европейски ценности.
За „Природни ресурси и околна среда“ са предвидени 57,1134 млрд. евро ангажименти и 61,2784 млрд. евро плащания. Единният пазар, иновациите и цифровите технологии получават съответно 22,0075 млрд. и 22,8505 млрд. евро.
Бюджетът предвижда още 5,8116 млрд. евро ангажименти за миграцията и управлението на границите, както и 3,0785 млрд. евро за сигурност и отбрана. За подкрепа на Украйна е заложен заем от 650 млн. евро.
Преговорите приключиха преди крайния срок
Преговорите бяха водени от Ирландия като страна, председателстваща Съвета на ЕС. Главен преговарящ от страна на държавите членки беше ирландският министър на финансите Саймън Харис.
„Това споразумение осигурява сигурност, подкрепя важните за хората приоритети и оставя възможност за реакция при появата на нови предизвикателства“, заяви Харис, цитиран от ирландската обществена медия РТЕ.
До договорката се стигна в рамките на помирителна процедура между Съвета и Европейския парламент. Преди споразумението двете институции имаха различни позиции за размера на бюджета. Съветът настояваше за 191,88 млрд. евро ангажименти и 202,07 млрд. евро плащания, а Европейският парламент предложи 194,05 млрд. евро ангажименти и 203,27 млрд. евро плащания по основните бюджетни пера.
Предстои официално одобрение
Договореният текст все още трябва да бъде одобрен официално от Европейския парламент и Съвета в срок от 14 дни. Съветът се очаква да разгледа споразумението на 23 ноември, като приемането му изисква квалифицирано мнозинство.
Бюджетната процедура се провежда паралелно с преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, която ще обхваща периода 2028–2034 г.
Източници: rte.ie, agenceurope.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На 450 милиона човека
Коментиран от #7
12:21 11.11.2026
2 Зевс
Коментиран от #3, #4, #19
12:22 11.11.2026
3 Не знам.
До коментар #2 от "Зевс":Не мога да смятам.
Сметни ти, ако можеш.
Коментиран от #6
12:23 11.11.2026
4 ЕС дава на Украйна
До коментар #2 от "Зевс":от онея замразените 270 милиарда.
Точно от такива като теб, дето 1 стинка не са внесли данък никога, нищо не дава
Коментиран от #18
12:25 11.11.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #15
12:26 11.11.2026
6 Зевс
До коментар #3 от "Не знам.":До момента ЕС сме дали 235,9 милиарда евро на Украйна, смятай сам.
Коментиран от #17
12:27 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Специално за русофили
До коментар #5 от "Последния Софиянец":има един нanлюнчeн.
12:28 11.11.2026
9 Делю Хайдутин
12:28 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
12:29 11.11.2026
12 Серсемин
За какво ли ще са толкова пари? Вероятно за ЛГБТ, нали е европейска ценност!
Коментиран от #16
12:30 11.11.2026
13 системата е Робин Худ
12:31 11.11.2026
14 Мдаааа
Коментиран от #21
12:31 11.11.2026
15 Понеже не си се интересувал явно,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ще ти отговоря.
От 2007 до 2026 сме внесли 10,9 милиарда евро общо.
От 2007 до 2026 сме получили 39.9 милиарда евро общо.
Къде е разликата от 29 милиарда евро , плюс взетите от тогава кредити по външният дълг, знаеш кого да питаш.
Коментиран от #27
12:32 11.11.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Серсемин":Подкупи за политици да спазват ,,ценностите,,
12:32 11.11.2026
17 Значи остават още към 50
До коментар #6 от "Зевс":от замразените руски активи.
12:33 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И в момента еврото се срива
До коментар #2 от "Зевс":А то било заради ,, изпипания ,, бюджет.
А вчера европейската централна банка е отказала на Франция подкрепа за справяне с дълговата криза.
Европейският съюз цъфти и връзва.
12:36 11.11.2026
20 Най важното не е написано обаче
12:36 11.11.2026
21 От чужбина
До коментар #14 от "Мдаааа":Мен ако ме питаха, щех да предложа помощ за Украйна в доставки на медицински материали, оборудване и дори евентуално лекари. Така никоя от страните не може да ни обвини. Нито, че не сме помагали нито, че сме помагали.
12:36 11.11.2026
22 Най важното не е написано обаче
Коментиран от #26
12:40 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Заглавието трябваше да е:
Коментиран от #25
12:44 11.11.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Заглавието трябваше да е:":2,5% от бюджета на ЕС са за БГ.
Коментиран от #28
12:46 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ъхъъъъ
До коментар #25 от "Я пъ тоа":Даже 25% от бюджета на ЕС са за БГ.
12:56 11.11.2026