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Приключи вторият кръг на преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Приключи вторият кръг на преговорите в Абу Даби

11 Ноември, 2026 13:05 4 718 66

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Украйна, САЩ и Русия приключиха втория ден от разговорите в тристранен формат. След това украинската делегация е започнала среща с европейски представители

Приключи вторият кръг на преговорите в Абу Даби - 1
Снимка: union-bulletin.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият кръг на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключи. За края на разговорите съобщи събеседник на „Украинска правда“, близък до украинската делегация. Информацията беше потвърдена и от руската информационна агенция ТАСС.

След приключването на срещата украинската страна е започнала разговори с европейски представители. Подробности за резултатите от втория кръг и за евентуални договорености не са обявени.

Още новини от Украйна

Киев отрече твърдение за промяна на границите

Украинският източник отхвърли информацията на британското издание „Телеграф“, че Украйна е отказала ново американско предложение за преразглеждане на границите, целящо да desbloкира мирните преговори с Русия.

„Такова предложение не е имало, съответно не е могло да има и отказ. Това не отговаря на действителността“, заяви събеседникът на „Украинска правда“.

Така Киев отрича да е получавал инициатива от Вашингтон, свързана с промяна на границите. В материала не са посочени допълнителни подробности за твърдението, разпространено от „Телеграф“.

Обсъждани са военнопленници и гаранции за сигурност

Преди втория кръг президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че по време на разговорите в Абу Даби на 10 ноември е обсъждана възможността за мащабен обмен на военнопленници.

По време на първия кръг делегациите са обсъдили и гаранциите за сигурност, руските изисквания и въпроса за следвоенното бъдеще на Украйна. Първият ден от разговорите е продължил четири часа и половина, включително 40-минутна почивка, съобщи ТАСС.

Украйна, САЩ и Русия започнаха новия кръг от преговори в столицата на Обединените арабски емирства на фона на усилията за възобновяване на дипломатическия процес. След края на тристранната среща разговорите са продължили в отделен формат с участието на европейски представители.

Източници: pravda.com.ua, tass.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    51 18 Отговор
    А сащ като не били страна във конфликта, какво търсят на масата?
    Ха!

    Коментиран от #7, #15, #16, #32

    13:08 11.11.2026

  • 2 Еволюция

    50 12 Отговор
    След капитулацията

    13:10 11.11.2026

  • 3 Единствения

    19 67 Отговор
    начин руснаците да спечелят е служебна победа присъдена от краснов.

    13:10 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Излишно

    68 16 Отговор
    губене на време. Осрайна-404 въобще не може да бъде някаква страна в прегооворите.

    Коментиран от #46

    13:12 11.11.2026

  • 6 русия

    20 77 Отговор
    пак се моли на САЩ за служебна победа. Иначе, няма шанс.

    Коментиран от #29, #53

    13:13 11.11.2026

  • 7 55555

    28 70 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Помагат на Путин да излезе от войната жив макар и с потъпкано достойнство.

    Коментиран от #64

    13:14 11.11.2026

  • 8 ШЕФА

    79 23 Отговор
    И след още 2 000 кръга на преговори мир ще има само след пълна и безусловна капитулация на фашстка украйна и евро-либерална европа ,а до тогава Великата Руска Армия ще раздава правосъдие без никаква милост !

    Коментиран от #11, #30, #37, #50

    13:15 11.11.2026

  • 9 Констатация

    56 1 Отговор
    Хубава, кратка Екскурийкъ си спретнаха преговарящите - хапнаха, пийнаха, накупиха подаръци и се прибират. -))))

    13:16 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Горан

    57 10 Отговор
    Ще вземе и Одеса и тогава ще преговарят.

    Коментиран от #13, #14, #49

    13:20 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 456

    35 7 Отговор

    До коментар #12 от "Горан":

    Доколкото разбирам ,Николаев ще е скоро.

    Коментиран от #43

    13:26 11.11.2026

  • 15 Един

    21 15 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Е, нали рашките разправят, че воювали с НАТО и целия запад, значи излиза, че и щатите и ЕС и Великобритания са страни в конфликта.

    Коментиран от #42

    13:27 11.11.2026

  • 16 просто е

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    опитват се да изкарат някой пробит долар от всеки и от всяко нещо

    Коментиран от #19

    13:27 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лятна ушанка

    37 8 Отговор
    Не става въпрос за територии. Става въпрос за капитулация! На цялата грешка 404!

    13:28 11.11.2026

  • 19 АБСОЛЮТНО ВЯРНО!

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "просто е":

    кОЕТО СИ Е ТАКА - ТАКА СИ Е!

    13:30 11.11.2026

  • 20 Не просто

    26 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Трябва да поизчака още 3-4 години ЕС да свърши парите....но може и да в по скоро че още не могат да намерят 70 млрд

    Коментиран от #41, #51

    13:33 11.11.2026

  • 21 Обективен

    33 5 Отговор
    Вчера го написах,шеф на руската делегация,Медински в комплект с Рябков,равно на никакви отстъпки за каквото и да било,споразумение само по руските условия,иначе се върви към капитулация.

    Коментиран от #28, #38, #45

    13:37 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Един

    16 3 Отговор
    А... от европейските само"преговарящи" някакви резултати и изказвания има ли?
    ( или пак само са яли сандвичи от "MacDonalds" ?)

    13:42 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Казах и повтарям...

    18 6 Отговор
    Мир ще има само при премахване на причините за СВО... иначе от ден на ден по високи искания.

    Коментиран от #36, #39

    13:43 11.11.2026

  • 26 А МОЧАТА

    3 14 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    13:45 11.11.2026

  • 27 пленници на фронта

    6 3 Отговор
    Да си разменят пленниците да попълнят фронта.

    13:47 11.11.2026

  • 28 Обективно

    3 18 Отговор

    До коментар #21 от "Обективен":

    Това го пишеш пет години.Още толкова ще го пишеш.Само,че дотогава РФ ще се е разпаднала на 5,6 губернии.

    Коментиран от #65

    13:48 11.11.2026

  • 29 Един

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "русия":

    Да изясня на "русия" пич (на блондито де):
    Американците и руснаците се сговарят как да поделят зоните на влияние !
    (имало едно време Ялтенска конференция - дето света е разделен на една салфетка ... . Е това сега се повтаря!)

    за нас остава да разберем в коя зона попадаме!
    (и ако Путин ни отстъпи на Ердоган ... ако си по-младичък и те харесат - има се молиш ...)

    Коментиран от #34

    13:49 11.11.2026

  • 30 киев за 3 дни ?

    4 18 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    Великата руска армийка..В русия няма вече Интернет и нафта....

    Коментиран от #35

    13:49 11.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВВП

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Само Тръмп наш може да ни подари някоя и друга територия.Видя се, че сме НЕможачи

    13:52 11.11.2026

  • 33 стоян

    4 2 Отговор
    Другаре желанието на САШ е с преговорите са да спре войната и вълкът ,, федерацията ,,да е цяла а не да се разпадне след зимата

    13:53 11.11.2026

  • 34 Пепел ти на

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Един":

    язикот! :))) Да пази Господ!
    И да добавя, ние, Гърция, Романия и целото балтийско село сме при русите!

    13:53 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Роко

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Обективен":

    Приятелю всеки с поне две сиви клетки можеше да ти каже че тези преговори са безмислени само като види членовете на руската и американската делегация. Откровения идиот Медински клоун който ръси повече бисери дори и от Путин не знам как му се отдава но явно е талант. А от американска страна Зетьок и Витьок с тези тримата клоуни никакви резултати не може да има. А да основното руско искане е безусловната капитулация на Украйна така че за къв избор дрънкаш

    13:56 11.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Будалите си остават винаги БУДАЛИ

    9 1 Отговор
    Европейските войнолюбци отново провалиха мирните преговори ....искат война и това е !!! А слугата на запада не може да мърда , че дали ще го утрепят партньорите му или РУСНАЦИТЕ весе ще е мъртъв !!!

    14:01 11.11.2026

  • 41 Роко

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Не просто":

    Ще трябва да почакаш повечко. Един плешив идиот го предсказваше преди повече от 100 години но така и не го дочака сега лежи като мумия на червения площад и още чака

    14:02 11.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    Скоро колко да е скоро след има няма 300 години

    14:04 11.11.2026

  • 44 Мнение

    7 2 Отговор
    Всички преговарящи са наясно, че предстои следваща ескалация - неизбежна война ЕС-Русия. И оръжейните лобита радостно потриват ръце. Западът кради от своите си граждани милиарди евро, вместо да ги дава за социални политики. С Русия е същата работа. САЩ пък винаги печелят - справка последните две световни войни. Китай и той снабдява всички. Скоро мир няма да има.

    Коментиран от #52

    14:04 11.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Роко

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Излишно":

    То и Рассия не може да е там пет години страна 404 я бие по муцуната, а тя само бърше кървави сополи и се моли на големите батковци да й дадат поне Донбас.

    14:07 11.11.2026

  • 47 Не разбрал

    0 5 Отговор
    Путляков не чува сложил си слушалки на ушите и слуша ,,,ставай страна агромная,,,за разнообразие и ,,чибурашка,, ана всьо равно, ана всьо равно...и тн.и нада бамбят....
    Убиец...!!!!

    14:09 11.11.2026

  • 48 Мишел

    7 1 Отговор
    "Украйна ще получи само тези гаранции, които предложи Русия" Марк Рубио, вчера.

    Коментиран от #66

    14:09 11.11.2026

  • 49 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Горан":

    Пропускаш,приятелю.Одеса върви с Николаев и Херсон.И рускоговорящия Харков - прграма минимум.Програма справедлива- Новорусия и Донбас.Програма ако се разсъди Путин,- проксидържавата я няма.Може да има и някаква радиоактивнос.Умерена.

    14:09 11.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не просто":

    Те парите на Европа ще свършат,украинската каца е бездънна,ама там са и нашите пари.

    14:14 11.11.2026

  • 52 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мнение":

    НатО има над четирикратно превъзходство над Русия в конвенционалните оръжия и в жива сила. Затова войната НатО - Русия ще е ядрена. Русия има неоспоримо превъзходство, примерно 15 кратно при ТЯО.

    Коментиран от #61

    14:14 11.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Маринов

    2 1 Отговор
    Е, какво са се договорили втория ден? Или е било ала бала, колкото да отчетат командировката, и за пред пресата. Аз прогнозирах фиаското.

    14:15 11.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 обмен на военнопленници... ясно

    1 1 Отговор
    промяна на границите чакаме и Зелю да ни попее на Евровизия на фалцет

    Коментиран от #62

    14:24 11.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факт

    1 0 Отговор
    Скоро Русия Китай и Турция до Атлантика

    14:25 11.11.2026

  • 59 Цвете

    1 0 Отговор
    И ИМА ЛИ НАПРЕДЪК ? КОГА ЩЕ ПУБЛИКУВАТ ,ДАЛИ Е ПРЕДПРИЕТО В ПОЛЗА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ВОЙНАТА? ДО СЕГА ЕДНО НИЩО.

    14:26 11.11.2026

  • 60 Факт

    1 0 Отговор
    Русия,Китай,Иран Турция ПОБЕДААА

    14:26 11.11.2026

  • 61 Това няма никакво значение

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Около 200 от съвременните ЯО са достатъчни да сложат край на планетата Земя.
    Мнението ти както винаги не е меродавно.

    14:27 11.11.2026

  • 62 ние чакаме

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "обмен на военнопленници... ясно":

    Да извлекат путин от Руснаците също.

    14:27 11.11.2026

  • 63 Даааааааа

    0 0 Отговор
    Споко неспокойни души. Тази зима казаците ще клекнат и ще се покорят. Само дето рупаха жабетата.

    14:28 11.11.2026

  • 64 Хи хи хи волoдiмiр

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "55555":

    помагат на себе си, ианките де, защото задлъжняли до шия , забъркаха усръинските и
    иранските .. айна и се напъват да се измъкнат........

    14:28 11.11.2026

  • 65 Обективни факти

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Обективно":

    Смъркача е изгубил 32% територии и два млн татуирани урки … и Киев е в руини

    14:28 11.11.2026

  • 66 Русия ще получи само

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Найлонови чували от Китай.

    14:28 11.11.2026