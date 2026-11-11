Приключи вторият кръг на преговорите в Абу Даби

Вторият кръг на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключи. За края на разговорите съобщи събеседник на „Украинска правда“, близък до украинската делегация. Информацията беше потвърдена и от руската информационна агенция ТАСС.

След приключването на срещата украинската страна е започнала разговори с европейски представители. Подробности за резултатите от втория кръг и за евентуални договорености не са обявени.

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Киев отрече твърдение за промяна на границите

Украинският източник отхвърли информацията на британското издание „Телеграф“, че Украйна е отказала ново американско предложение за преразглеждане на границите, целящо да desbloкира мирните преговори с Русия.

„Такова предложение не е имало, съответно не е могло да има и отказ. Това не отговаря на действителността“, заяви събеседникът на „Украинска правда“.

Така Киев отрича да е получавал инициатива от Вашингтон, свързана с промяна на границите. В материала не са посочени допълнителни подробности за твърдението, разпространено от „Телеграф“.

Обсъждани са военнопленници и гаранции за сигурност

Преди втория кръг президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че по време на разговорите в Абу Даби на 10 ноември е обсъждана възможността за мащабен обмен на военнопленници.

По време на първия кръг делегациите са обсъдили и гаранциите за сигурност, руските изисквания и въпроса за следвоенното бъдеще на Украйна. Първият ден от разговорите е продължил четири часа и половина, включително 40-минутна почивка, съобщи ТАСС.

Украйна, САЩ и Русия започнаха новия кръг от преговори в столицата на Обединените арабски емирства на фона на усилията за възобновяване на дипломатическия процес. След края на тристранната среща разговорите са продължили в отделен формат с участието на европейски представители.

Източници: pravda.com.ua, tass.com