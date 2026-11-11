Приключи вторият кръг на преговорите в Абу Даби

Вторият кръг на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключи. За края на разговорите съобщи събеседник на „Украинска правда“, близък до украинската делегация. Информацията беше потвърдена и от руската информационна агенция ТАСС.
След приключването на срещата украинската страна е започнала разговори с европейски представители. Подробности за резултатите от втория кръг и за евентуални договорености не са обявени.
Киев отрече твърдение за промяна на границите
Украинският източник отхвърли информацията на британското издание „Телеграф“, че Украйна е отказала ново американско предложение за преразглеждане на границите, целящо да desbloкира мирните преговори с Русия.
Така Киев отрича да е получавал инициатива от Вашингтон, свързана с промяна на границите. В материала не са посочени допълнителни подробности за твърдението, разпространено от „Телеграф“.
Обсъждани са военнопленници и гаранции за сигурност
Преди втория кръг президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че по време на разговорите в Абу Даби на 10 ноември е обсъждана възможността за мащабен обмен на военнопленници.
По време на първия кръг делегациите са обсъдили и гаранциите за сигурност, руските изисквания и въпроса за следвоенното бъдеще на Украйна. Първият ден от разговорите е продължил четири часа и половина, включително 40-минутна почивка, съобщи ТАСС.
Украйна, САЩ и Русия започнаха новия кръг от преговори в столицата на Обединените арабски емирства на фона на усилията за възобновяване на дипломатическия процес. След края на тристранната среща разговорите са продължили в отделен формат с участието на европейски представители.
Източници: pravda.com.ua, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Ха!
Коментиран от #7, #15, #16, #32
13:08 11.11.2026
2 Еволюция
13:10 11.11.2026
3 Единствения
13:10 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Излишно
Коментиран от #46
13:12 11.11.2026
6 русия
Коментиран от #29, #53
13:13 11.11.2026
7 55555
До коментар #1 от "ставка":Помагат на Путин да излезе от войната жив макар и с потъпкано достойнство.
Коментиран от #64
13:14 11.11.2026
8 ШЕФА
Коментиран от #11, #30, #37, #50
13:15 11.11.2026
9 Констатация
13:16 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Горан
Коментиран от #13, #14, #49
13:20 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 456
До коментар #12 от "Горан":Доколкото разбирам ,Николаев ще е скоро.
Коментиран от #43
13:26 11.11.2026
15 Един
До коментар #1 от "ставка":Е, нали рашките разправят, че воювали с НАТО и целия запад, значи излиза, че и щатите и ЕС и Великобритания са страни в конфликта.
Коментиран от #42
13:27 11.11.2026
16 просто е
До коментар #1 от "ставка":опитват се да изкарат някой пробит долар от всеки и от всяко нещо
Коментиран от #19
13:27 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лятна ушанка
13:28 11.11.2026
19 АБСОЛЮТНО ВЯРНО!
До коментар #16 от "просто е":кОЕТО СИ Е ТАКА - ТАКА СИ Е!
13:30 11.11.2026
20 Не просто
До коментар #13 от "Хахахаха":Трябва да поизчака още 3-4 години ЕС да свърши парите....но може и да в по скоро че още не могат да намерят 70 млрд
Коментиран от #41, #51
13:33 11.11.2026
21 Обективен
Коментиран от #28, #38, #45
13:37 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Един
( или пак само са яли сандвичи от "MacDonalds" ?)
13:42 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Казах и повтарям...
Коментиран от #36, #39
13:43 11.11.2026
26 А МОЧАТА
13:45 11.11.2026
27 пленници на фронта
13:47 11.11.2026
28 Обективно
До коментар #21 от "Обективен":Това го пишеш пет години.Още толкова ще го пишеш.Само,че дотогава РФ ще се е разпаднала на 5,6 губернии.
Коментиран от #65
13:48 11.11.2026
29 Един
До коментар #6 от "русия":Да изясня на "русия" пич (на блондито де):
Американците и руснаците се сговарят как да поделят зоните на влияние !
(имало едно време Ялтенска конференция - дето света е разделен на една салфетка ... . Е това сега се повтаря!)
за нас остава да разберем в коя зона попадаме!
(и ако Путин ни отстъпи на Ердоган ... ако си по-младичък и те харесат - има се молиш ...)
Коментиран от #34
13:49 11.11.2026
30 киев за 3 дни ?
До коментар #8 от "ШЕФА":Великата руска армийка..В русия няма вече Интернет и нафта....
Коментиран от #35
13:49 11.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВВП
До коментар #1 от "ставка":Само Тръмп наш може да ни подари някоя и друга територия.Видя се, че сме НЕможачи
13:52 11.11.2026
33 стоян
13:53 11.11.2026
34 Пепел ти на
До коментар #29 от "Един":язикот! :))) Да пази Господ!
И да добавя, ние, Гърция, Романия и целото балтийско село сме при русите!
13:53 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Роко
До коментар #21 от "Обективен":Приятелю всеки с поне две сиви клетки можеше да ти каже че тези преговори са безмислени само като види членовете на руската и американската делегация. Откровения идиот Медински клоун който ръси повече бисери дори и от Путин не знам как му се отдава но явно е талант. А от американска страна Зетьок и Витьок с тези тримата клоуни никакви резултати не може да има. А да основното руско искане е безусловната капитулация на Украйна така че за къв избор дрънкаш
13:56 11.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Будалите си остават винаги БУДАЛИ
14:01 11.11.2026
41 Роко
До коментар #20 от "Не просто":Ще трябва да почакаш повечко. Един плешив идиот го предсказваше преди повече от 100 години но така и не го дочака сега лежи като мумия на червения площад и още чака
14:02 11.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Роко
До коментар #14 от "456":Скоро колко да е скоро след има няма 300 години
14:04 11.11.2026
44 Мнение
Коментиран от #52
14:04 11.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Роко
До коментар #5 от "Излишно":То и Рассия не може да е там пет години страна 404 я бие по муцуната, а тя само бърше кървави сополи и се моли на големите батковци да й дадат поне Донбас.
14:07 11.11.2026
47 Не разбрал
Убиец...!!!!
14:09 11.11.2026
48 Мишел
Коментиран от #66
14:09 11.11.2026
49 Моряка
До коментар #12 от "Горан":Пропускаш,приятелю.Одеса върви с Николаев и Херсон.И рускоговорящия Харков - прграма минимум.Програма справедлива- Новорусия и Донбас.Програма ако се разсъди Путин,- проксидържавата я няма.Може да има и някаква радиоактивнос.Умерена.
14:09 11.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Моряка
До коментар #20 от "Не просто":Те парите на Европа ще свършат,украинската каца е бездънна,ама там са и нашите пари.
14:14 11.11.2026
52 Мишел
До коментар #44 от "Мнение":НатО има над четирикратно превъзходство над Русия в конвенционалните оръжия и в жива сила. Затова войната НатО - Русия ще е ядрена. Русия има неоспоримо превъзходство, примерно 15 кратно при ТЯО.
Коментиран от #61
14:14 11.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Маринов
14:15 11.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 обмен на военнопленници... ясно
Коментиран от #62
14:24 11.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Факт
14:25 11.11.2026
59 Цвете
14:26 11.11.2026
60 Факт
14:26 11.11.2026
61 Това няма никакво значение
До коментар #52 от "Мишел":Около 200 от съвременните ЯО са достатъчни да сложат край на планетата Земя.
Мнението ти както винаги не е меродавно.
14:27 11.11.2026
62 ние чакаме
До коментар #56 от "обмен на военнопленници... ясно":Да извлекат путин от Руснаците също.
14:27 11.11.2026
63 Даааааааа
14:28 11.11.2026
64 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #7 от "55555":помагат на себе си, ианките де, защото задлъжняли до шия , забъркаха усръинските и
иранските .. айна и се напъват да се измъкнат........
14:28 11.11.2026
65 Обективни факти
До коментар #28 от "Обективно":Смъркача е изгубил 32% територии и два млн татуирани урки … и Киев е в руини
14:28 11.11.2026
66 Русия ще получи само
До коментар #48 от "Мишел":Найлонови чували от Китай.
14:28 11.11.2026