Медински: Диалогът за Украйна ще продължи

Диалогът между Русия и Украйна ще продължи и след приключилите в Абу Даби разговори с посредничеството на САЩ. Това заяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински, който съобщи и за договореност между двете страни за мащабна размяна на военнопленници.
„Този диалог, разбира се, ще продължи“, каза Медински след края на двудневните преговори. По думите му е постигнато взаимно разбиране по някои от обсъжданите въпроси, но предстои допълнителна работа.
Медински и ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров потвърдиха договореността за нова размяна на пленници. Точният брой на хората, които ще бъдат освободени, трябва да бъде уточнен допълнително. Представителят на САЩ Джаред Къшнър заяви, че става дума за най-голямото хуманитарно освобождаване на военнопленници, договорено досега в рамките на тези разговори.
Хуманитарните въпроси са били в центъра
Според Associated Press разговорите са били насочени основно към хуманитарни теми. Сред тях са възможната размяна на военнопленници, връщането на украински цивилни, задържани в Русия, и въпросът за украинските деца, изведени от страната.
В преговорите участваха представители на Русия, Украйна и САЩ. Руската делегация беше оглавена от Медински, украинската – от Умеров, а Вашингтон беше представен от Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф.
Различията остават
По време на разговорите е обсъждан и възможен нов модел за европейска сигурност. Медински заяви, че тази тема ще продължи да бъде разглеждана, но същевременно постави под въпрос ролята на европейските държави в следващите етапи от процеса.
Ройтерс съобщи, че руският преговарящ е изразил резерви към прякото включване на Европейския съюз, като е посочил липса на конкретни предложения от европейска страна. От Кремъл допълниха, че руският президент Владимир Путин е бил информиран постоянно за хода на срещите.
Договореността за размяна на пленници е конкретният резултат от срещата в Абу Даби. По останалите ключови въпроси, свързани със сигурността и прекратяването на войната, не беше съобщено за окончателно споразумение.
Източници: apnews.com, devdiscourse.com, newsukraine.rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мън мън
Коментиран от #11
15:14 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Пич
Коментиран от #9, #10
15:16 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ром от града Лом
Двама кремълски старци.
15:24 11.11.2026
9 На същата мотика
До коментар #6 от "Пич":Ако беше за пръв път, да ги пита, а то не е. След неразборията Гражданска война и резултатите от нея, да повториш е пълна глупост.
15:25 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 3.14К
До коментар #3 от "Мън мън":Срещи така каза, че ще си върнат всяка педя руска земя по един или друг начин!
Коментиран от #15
15:34 11.11.2026
12 Кой какво
15:39 11.11.2026
13 А европейските
Коментиран от #16
15:40 11.11.2026
14 Горките украинци
15:45 11.11.2026
15 Мън мън
До коментар #11 от "3.14К":Медински е историк и само перифразира репликата на Бисмарк, че руснаците винаги идват за своето, но за европейците говори като за навлеци на чужда сватба.
15:47 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нормално
15:48 11.11.2026