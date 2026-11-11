Медински: Диалогът за Украйна ще продължи

Диалогът между Русия и Украйна ще продължи и след приключилите в Абу Даби разговори с посредничеството на САЩ. Това заяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински, който съобщи и за договореност между двете страни за мащабна размяна на военнопленници.

„Този диалог, разбира се, ще продължи“, каза Медински след края на двудневните преговори. По думите му е постигнато взаимно разбиране по някои от обсъжданите въпроси, но предстои допълнителна работа.

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Медински и ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров потвърдиха договореността за нова размяна на пленници. Точният брой на хората, които ще бъдат освободени, трябва да бъде уточнен допълнително. Представителят на САЩ Джаред Къшнър заяви, че става дума за най-голямото хуманитарно освобождаване на военнопленници, договорено досега в рамките на тези разговори.

Хуманитарните въпроси са били в центъра

Според Associated Press разговорите са били насочени основно към хуманитарни теми. Сред тях са възможната размяна на военнопленници, връщането на украински цивилни, задържани в Русия, и въпросът за украинските деца, изведени от страната.

В преговорите участваха представители на Русия, Украйна и САЩ. Руската делегация беше оглавена от Медински, украинската – от Умеров, а Вашингтон беше представен от Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф.

Различията остават

По време на разговорите е обсъждан и възможен нов модел за европейска сигурност. Медински заяви, че тази тема ще продължи да бъде разглеждана, но същевременно постави под въпрос ролята на европейските държави в следващите етапи от процеса.

Ройтерс съобщи, че руският преговарящ е изразил резерви към прякото включване на Европейския съюз, като е посочил липса на конкретни предложения от европейска страна. От Кремъл допълниха, че руският президент Владимир Путин е бил информиран постоянно за хода на срещите.

Договореността за размяна на пленници е конкретният резултат от срещата в Абу Даби. По останалите ключови въпроси, свързани със сигурността и прекратяването на войната, не беше съобщено за окончателно споразумение.

Източници: apnews.com, devdiscourse.com, newsukraine.rbc.ua