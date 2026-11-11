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Медински: Диалогът за Украйна ще продължи
  Тема: Украйна

Медински: Диалогът за Украйна ще продължи

11 Ноември, 2026 15:11 992 17

  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • абу даби-
  • военнопленници

Русия и Украйна са се договорили за мащабна размяна на военнопленници след разговорите в Абу Даби. Точните параметри на сделката предстои да бъдат уточнени

Медински: Диалогът за Украйна ще продължи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Диалогът между Русия и Украйна ще продължи и след приключилите в Абу Даби разговори с посредничеството на САЩ. Това заяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински, който съобщи и за договореност между двете страни за мащабна размяна на военнопленници.

„Този диалог, разбира се, ще продължи“, каза Медински след края на двудневните преговори. По думите му е постигнато взаимно разбиране по някои от обсъжданите въпроси, но предстои допълнителна работа.

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Медински и ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров потвърдиха договореността за нова размяна на пленници. Точният брой на хората, които ще бъдат освободени, трябва да бъде уточнен допълнително. Представителят на САЩ Джаред Къшнър заяви, че става дума за най-голямото хуманитарно освобождаване на военнопленници, договорено досега в рамките на тези разговори.

Хуманитарните въпроси са били в центъра

Според Associated Press разговорите са били насочени основно към хуманитарни теми. Сред тях са възможната размяна на военнопленници, връщането на украински цивилни, задържани в Русия, и въпросът за украинските деца, изведени от страната.

В преговорите участваха представители на Русия, Украйна и САЩ. Руската делегация беше оглавена от Медински, украинската – от Умеров, а Вашингтон беше представен от Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф.

Различията остават

По време на разговорите е обсъждан и възможен нов модел за европейска сигурност. Медински заяви, че тази тема ще продължи да бъде разглеждана, но същевременно постави под въпрос ролята на европейските държави в следващите етапи от процеса.

Ройтерс съобщи, че руският преговарящ е изразил резерви към прякото включване на Европейския съюз, като е посочил липса на конкретни предложения от европейска страна. От Кремъл допълниха, че руският президент Владимир Путин е бил информиран постоянно за хода на срещите.

Договореността за размяна на пленници е конкретният резултат от срещата в Абу Даби. По останалите ключови въпроси, свързани със сигурността и прекратяването на войната, не беше съобщено за окончателно споразумение.

Източници: apnews.com, devdiscourse.com, newsukraine.rbc.ua


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мън мън

    8 2 Отговор
    Медински говори най-много за ролята на европейците, това къде е в материала?

    Коментиран от #11

    15:14 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    8 1 Отговор
    Да ги пита човек за кво се бият толкова години

    Коментиран от #9, #10

    15:16 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ром от града Лом

    2 10 Отговор
    Фото.
    Двама кремълски старци.

    15:24 11.11.2026

  • 9 На същата мотика

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ако беше за пръв път, да ги пита, а то не е. След неразборията Гражданска война и резултатите от нея, да повториш е пълна глупост.

    15:25 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 3.14К

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мън мън":

    Срещи така каза, че ще си върнат всяка педя руска земя по един или друг начин!

    Коментиран от #15

    15:34 11.11.2026

  • 12 Кой какво

    2 2 Отговор
    Вижда. Аз виждам 2 големи дипломата

    15:39 11.11.2026

  • 13 А европейските

    3 2 Отговор
    тпунгери дали разбраха,че срещата свърши, или още чакат в чакалнята!

    Коментиран от #16

    15:40 11.11.2026

  • 14 Горките украинци

    2 1 Отговор
    Ще ги изпратят веднага пак на фронта и този път може и да нямат този шанс да попаднат в плен.

    15:45 11.11.2026

  • 15 Мън мън

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "3.14К":

    Медински е историк и само перифразира репликата на Бисмарк, че руснаците винаги идват за своето, но за европейците говори като за навлеци на чужда сватба.

    15:47 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нормално

    2 2 Отговор
    Както писах и по-рано ☝️ кремълските пудели няма да направят нищо конкретно и полезно за мира в Украйна .

    15:48 11.11.2026