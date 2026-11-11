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Саудитска Арабия и Таджикистан подписаха антикорупционен меморандум

Саудитска Арабия и Таджикистан подписаха антикорупционен меморандум

11 Ноември, 2026 15:13 457 2

  • саудитска арабия-
  • таджикистан-
  • корупция-
  • трансгранични престъпления-
  • назаха

Споразумението предвижда обмен на информация и съвместни действия срещу трансгранични корупционни престъпления

Саудитска Арабия и Таджикистан подписаха антикорупционен меморандум - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия и Таджикистан подписаха меморандум за сътрудничество в предотвратяването и борбата с корупцията. Документът е сключен в Рияд между саудитския Орган за надзор и борба с корупцията „Назаха“ и Държавната агенция за финансов контрол и борба с корупцията на Таджикистан.

Саудитската страна е представлявана от ръководителя на „Назаха“ Мазен бин Ибрахим ал-Кахмус, а Таджикистан – от директора на държавната агенция Сулейман Саид Султанзода. На подписването е присъствал и посланикът на Саудитска Арабия в Таджикистан Халид бин Абдула аш-Шамрани.

Фокус върху трансграничната корупция

Меморандумът предвижда засилване на сътрудничеството при противодействието на трансгранични корупционни престъпления, обмен на информация и развитие на институционалния капацитет на двете държави.

„Меморандумът цели да засили сътрудничеството в борбата с трансграничните корупционни престъпления, обмена на информация и укрепването на институционалните възможности на двете страни“, съобщи Саудитската пресагенция.

По време на срещата са обсъдени и двустранните отношения, както и възможностите за разширяване на съвместната работа в областта на защитата на почтеността и борбата с корупцията. Представители на двете страни са представили предприеманите мерки за насърчаване на прозрачността и са обменили опит от националните си практики.

Източници: spa.gov.sa, saudigazette.com.sa


Саудитска Арабия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Таджиките са европейско коренно население живеещо най далече на изток.Този факт трябва да се знае от мнозина.

    15:46 11.11.2026

  • 2 За жалост

    0 0 Отговор
    Ако България и ОАЕ имаха такъв, Дидю щеше да се чуди, къде да носи имането.

    15:51 11.11.2026