Министерството на външните работи на Молдова осъди навлизането на две крилати ракети във въздушното пространство на страната. Боеприпасите са били от типа „Бандерол“ (S8000) и са преминали през молдовска територия по време на мащабни руски атаки срещу Украйна, съобщи MOLDPRES.
И двете ракети са навлезли от посока Одеска област, преминали са през въздушното пространство на Молдова и впоследствие са се върнали на украинска територия. Молдовското външно министерство определи случая като сериозно нарушение на суверенитета на страната и пряка заплаха за сигурността на гражданите.
Маршрутите на двете ракети
Според Министерството на отбраната първата ракета е пресякла държавната граница в 06:04 ч. от посока Яски в Одеска област към Тудора в район Щефан Водъ. Пет минути по-късно тя е напуснала молдовското въздушно пространство в посока Староказачие, отново в Одеска област.
Втората ракета е навлязла в 06:06 ч. от посока Лиманске. Полетът ѝ е преминал към Первомайск по приднестровския участък, а в 06:10 ч. тя е напуснала въздушното пространство на Молдова към Разделная в Одеска област.
Двата инцидента са регистрирани с разлика от две минути. Центърът за въздушни операции продължава да наблюдава въздушното пространство в координация с компетентните институции и партньори.
Около 70 нарушения от началото на годината
Молдовското външно министерство съобщи, че от началото на 2026 г. са регистрирани приблизително 70 инцидента, свързани с нарушения на въздушното пространство на страната. От 2022 г. общият им брой е достигнал около 110.
Случаят с двете ракети е поредният инцидент, свързан с прехвърлянето на въздушни заплахи от войната в Украйна към съседни държави. Външното министерство на Молдова заяви, че подобни действия са неприемливи и противоречат на основни принципи на международното право.
Източници: moldpres.md, informat.ro
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #12
16:14 11.11.2026
2 Да се радват,
Коментиран от #6
16:14 11.11.2026
3 Кузмич
16:15 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Коментиран от #22
16:15 11.11.2026
6 Бау
До коментар #2 от "Да се радват,":Прочети какво си написал, замисли се ако над твоята глава руснаците си правят каквото си искат и се сети дали е в твой интерес да ги подкрепяш.
Коментиран от #19
16:18 11.11.2026
7 Конспиратор
16:18 11.11.2026
8 кукузел
16:19 11.11.2026
9 Другите
16:20 11.11.2026
10 Гина, Горна Пишковица
16:20 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Траекторията
До коментар #1 от "Сатана Z":сочи Камчия!
16:21 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това могат
16:23 11.11.2026
15 Ммм
До коментар #13 от "Сатана Z":собствени ли?
16:24 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Град София
16:26 11.11.2026
18 Распутин
16:30 11.11.2026
19 А ти помисли
До коментар #6 от "Бау":ако бяха паднали в Молдова какво щеше да стане.
Коментиран от #21
16:30 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бау
До коментар #19 от "А ти помисли":Руснаците щяха да са убили още напълно невинни хора, които просто искат да стоят на далеч от тях. Ако в това не виждаш никакъв проблем, то значи ти самия имаш проблем.
Коментиран от #23
16:40 11.11.2026
22 9689
До коментар #5 от "Гост":Няма да стане.Познай на какъв език говорят молдовците?
Коментиран от #25
16:47 11.11.2026
23 И което-добре накрая
До коментар #21 от "Бау":Да се радваме , че са минали транзит или да не се радваме ?
Коментиран от #24
16:51 11.11.2026
24 Бау
До коментар #23 от "И което-добре накрая":Радвай се че не граничиш с Масква и недей да искаш още 50 години да си под техния ботуш.
16:53 11.11.2026
25 Гост
До коментар #22 от "9689":Официалният език в Молдова е румънският език.
През март 2023 г. парламентът на страната прие закон, с който терминът „молдовски език“ официално беше заменен с „румънски език“ във всички държавни документи, закони и конституцията. От лингвистична гледна точка „молдовският“ винаги е бил считан за местен диалект на румънския, а разделението им в миналото е било наложено главно по политически причини.
17:07 11.11.2026