Министерството на външните работи на Молдова осъди навлизането на две крилати ракети във въздушното пространство на страната. Боеприпасите са били от типа „Бандерол“ (S8000) и са преминали през молдовска територия по време на мащабни руски атаки срещу Украйна, съобщи MOLDPRES.

И двете ракети са навлезли от посока Одеска област, преминали са през въздушното пространство на Молдова и впоследствие са се върнали на украинска територия. Молдовското външно министерство определи случая като сериозно нарушение на суверенитета на страната и пряка заплаха за сигурността на гражданите.

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Маршрутите на двете ракети

„Република Молдова потвърждава своята солидарност с Украйна и призовава Руската федерация да прекрати военната агресия и действията, които застрашават регионалния мир и стабилност“, заяви институцията.

Според Министерството на отбраната първата ракета е пресякла държавната граница в 06:04 ч. от посока Яски в Одеска област към Тудора в район Щефан Водъ. Пет минути по-късно тя е напуснала молдовското въздушно пространство в посока Староказачие, отново в Одеска област.

Втората ракета е навлязла в 06:06 ч. от посока Лиманске. Полетът ѝ е преминал към Первомайск по приднестровския участък, а в 06:10 ч. тя е напуснала въздушното пространство на Молдова към Разделная в Одеска област.

Двата инцидента са регистрирани с разлика от две минути. Центърът за въздушни операции продължава да наблюдава въздушното пространство в координация с компетентните институции и партньори.

Около 70 нарушения от началото на годината

Молдовското външно министерство съобщи, че от началото на 2026 г. са регистрирани приблизително 70 инцидента, свързани с нарушения на въздушното пространство на страната. От 2022 г. общият им брой е достигнал около 110.

Случаят с двете ракети е поредният инцидент, свързан с прехвърлянето на въздушни заплахи от войната в Украйна към съседни държави. Външното министерство на Молдова заяви, че подобни действия са неприемливи и противоречат на основни принципи на международното право.

Източници: moldpres.md, informat.ro