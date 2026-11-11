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Молдова осъди навлизането на две крилати ракети
  Тема: Украйна

Молдова осъди навлизането на две крилати ракети

11 Ноември, 2026 16:10 1 447 25

  • молдова-
  • въздушно пространство-
  • крилати ракети-
  • украйна-
  • русия

Боеприпасите „Бандерол“ са преминали през молдовското въздушно пространство по време на руски атаки срещу Украйна и са се върнали в Украйна

Молдова осъди навлизането на две крилати ракети - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Молдова осъди навлизането на две крилати ракети във въздушното пространство на страната. Боеприпасите са били от типа „Бандерол“ (S8000) и са преминали през молдовска територия по време на мащабни руски атаки срещу Украйна, съобщи MOLDPRES.

И двете ракети са навлезли от посока Одеска област, преминали са през въздушното пространство на Молдова и впоследствие са се върнали на украинска територия. Молдовското външно министерство определи случая като сериозно нарушение на суверенитета на страната и пряка заплаха за сигурността на гражданите.

Още новини от Украйна

„Република Молдова потвърждава своята солидарност с Украйна и призовава Руската федерация да прекрати военната агресия и действията, които застрашават регионалния мир и стабилност“, заяви институцията.

Маршрутите на двете ракети

Според Министерството на отбраната първата ракета е пресякла държавната граница в 06:04 ч. от посока Яски в Одеска област към Тудора в район Щефан Водъ. Пет минути по-късно тя е напуснала молдовското въздушно пространство в посока Староказачие, отново в Одеска област.

Втората ракета е навлязла в 06:06 ч. от посока Лиманске. Полетът ѝ е преминал към Первомайск по приднестровския участък, а в 06:10 ч. тя е напуснала въздушното пространство на Молдова към Разделная в Одеска област.

Двата инцидента са регистрирани с разлика от две минути. Центърът за въздушни операции продължава да наблюдава въздушното пространство в координация с компетентните институции и партньори.

Около 70 нарушения от началото на годината

Молдовското външно министерство съобщи, че от началото на 2026 г. са регистрирани приблизително 70 инцидента, свързани с нарушения на въздушното пространство на страната. От 2022 г. общият им брой е достигнал около 110.

Случаят с двете ракети е поредният инцидент, свързан с прехвърлянето на въздушни заплахи от войната в Украйна към съседни държави. Външното министерство на Молдова заяви, че подобни действия са неприемливи и противоречат на основни принципи на международното право.

Източници: moldpres.md, informat.ro


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    23 9 Отговор
    Значи,минали и са се върнали според заглавието? Ти да видиш.

    Коментиран от #12

    16:14 11.11.2026

  • 2 Да се радват,

    23 10 Отговор
    че само са минали транзит.

    Коментиран от #6

    16:14 11.11.2026

  • 3 Кузмич

    10 3 Отговор
    След като има влязла присъда що не я АРЕСТУВА ?

    16:15 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    10 16 Отговор
    Молдова да се обединяват с Румъния,за тяхно добро...

    Коментиран от #22

    16:15 11.11.2026

  • 6 Бау

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Да се радват,":

    Прочети какво си написал, замисли се ако над твоята глава руснаците си правят каквото си искат и се сети дали е в твой интерес да ги подкрепяш.

    Коментиран от #19

    16:18 11.11.2026

  • 7 Конспиратор

    8 4 Отговор
    Молдова има също руски донбас в приднестровието и би било добре да се консултира за съвет от финландците.

    16:18 11.11.2026

  • 8 кукузел

    12 3 Отговор
    Смее ли Грантаджийката, да не "осъди"...

    16:19 11.11.2026

  • 9 Другите

    2 1 Отговор
    ще минат над Бамбуков 2...

    16:20 11.11.2026

  • 10 Гина, Горна Пишковица

    4 5 Отговор
    Луди ора! Знаят ли какво е убаво кога навлизат по две ракети?

    16:20 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Траекторията

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    сочи Камчия!

    16:21 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това могат

    1 6 Отговор
    само корейските ракети!

    16:23 11.11.2026

  • 15 Ммм

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    собствени ли?

    16:24 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Град София

    4 4 Отговор
    Путин се събуди най после!!

    16:26 11.11.2026

  • 18 Распутин

    5 9 Отговор
    Ако беше Радев, вече да ги е обявил за НЛО. Ама, тия молдовци, никаква срама нямат!

    16:30 11.11.2026

  • 19 А ти помисли

    0 9 Отговор

    До коментар #6 от "Бау":

    ако бяха паднали в Молдова какво щеше да стане.

    Коментиран от #21

    16:30 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бау

    2 10 Отговор

    До коментар #19 от "А ти помисли":

    Руснаците щяха да са убили още напълно невинни хора, които просто искат да стоят на далеч от тях. Ако в това не виждаш никакъв проблем, то значи ти самия имаш проблем.

    Коментиран от #23

    16:40 11.11.2026

  • 22 9689

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Няма да стане.Познай на какъв език говорят молдовците?

    Коментиран от #25

    16:47 11.11.2026

  • 23 И което-добре накрая

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бау":

    Да се радваме , че са минали транзит или да не се радваме ?

    Коментиран от #24

    16:51 11.11.2026

  • 24 Бау

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "И което-добре накрая":

    Радвай се че не граничиш с Масква и недей да искаш още 50 години да си под техния ботуш.

    16:53 11.11.2026

  • 25 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "9689":

    Официалният език в Молдова е румънският език.
    През март 2023 г. парламентът на страната прие закон, с който терминът „молдовски език“ официално беше заменен с „румънски език“ във всички държавни документи, закони и конституцията. От лингвистична гледна точка „молдовският“ винаги е бил считан за местен диалект на румънския, а разделението им в миналото е било наложено главно по политически причини.

    17:07 11.11.2026