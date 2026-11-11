Мерц и Путин може да разговарят след преговорите в Абу Даби

Разговор между германския канцлер Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин може да се състои след преговорите за Украйна в Абу Даби, но само ако има ясна цел и реална възможност за съдържателен диалог. Това заяви заместник-правителственият говорител на Германия Щефен Майер.

„Разговор само заради самия разговор няма смисъл“, каза Майер. По думите му Берлин е принципно готов за подобен контакт, но не желае да участва във формални или предварително обречени разговори. Германското правителство все още не вижда сериозна готовност от страна на Русия да обсъжда справедлив и устойчив мир в Украйна.

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Берлин допуска контакт при конкретни условия

Майер определи като възможен момент за разговор, ако се появят подходящи обстоятелства, ясни цели и готовност и от двете страни да се обсъжда прекратяването на войната. Той подчерта, че това съответства на позицията, която германското правителство е заявявало и преди.

Мерц заяви в края на миналата седмица, че няма да избегне разговор с Путин. Берлин обаче не е обявил конкретна дата, формат или дневен ред за евентуална среща между двамата лидери. Германското правителство не е потвърдило и че подобен контакт вече е планиран.

Преговорите в Абу Даби приключиха без пробив

Двудневните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха без значителен пробив по прекратяването на войната. Срещите бяха първите преки преговори между руската и украинската делегация от девет месеца. Във втория ден разговорите продължиха малко под два часа, след около четири часа работа предишния ден.

Русия и Украйна все пак постигнаха принципно споразумение за голям обмен на военнопленници. Според американския пратеник Джаред Къшнър окончателните параметри трябва да бъдат уточнени, а обменът може да се състои през следващите две-три седмици.

На масата са били поставени и хуманитарни въпроси, гаранции за сигурността и бъдещото участие на Европа в уреждането на конфликта. Европейски представители са били в Абу Даби и са провеждали отделни консултации, но Москва не ги е допуснала до прякото тристранно обсъждане.

Следва среща на американските посредници с Путин

Къшнър и американският специален пратеник Стив Уиткоф планират да пътуват до Москва за среща с Путин. Те ще обсъдят резултатите от преговорите и опита Европа да бъде включена по-активно в бъдещия дипломатически процес.

Тази среща не е разговорът, допускан от германското правителство между Мерц и Путин. За германския канцлер подобен контакт остава възможност, а не договорено събитие.

Източници: apnews.com, itv.com