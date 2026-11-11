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Мерц и Путин може да разговарят след преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Мерц и Путин може да разговарят след преговорите в Абу Даби

11 Ноември, 2026 16:40 1 084 55

  • фридрих мерц-
  • владимир путин-
  • преговори в абу даби-
  • войната в украйна-
  • германия

Германското правителство поставя условие срещата да има ясна цел и да не бъде формален разговор. В Абу Даби Русия и Украйна договориха принципно голям обмен на пленници

Мерц и Путин може да разговарят след преговорите в Абу Даби - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разговор между германския канцлер Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин може да се състои след преговорите за Украйна в Абу Даби, но само ако има ясна цел и реална възможност за съдържателен диалог. Това заяви заместник-правителственият говорител на Германия Щефен Майер.

„Разговор само заради самия разговор няма смисъл“, каза Майер. По думите му Берлин е принципно готов за подобен контакт, но не желае да участва във формални или предварително обречени разговори. Германското правителство все още не вижда сериозна готовност от страна на Русия да обсъжда справедлив и устойчив мир в Украйна.

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Берлин допуска контакт при конкретни условия

Майер определи като възможен момент за разговор, ако се появят подходящи обстоятелства, ясни цели и готовност и от двете страни да се обсъжда прекратяването на войната. Той подчерта, че това съответства на позицията, която германското правителство е заявявало и преди.

Мерц заяви в края на миналата седмица, че няма да избегне разговор с Путин. Берлин обаче не е обявил конкретна дата, формат или дневен ред за евентуална среща между двамата лидери. Германското правителство не е потвърдило и че подобен контакт вече е планиран.

Преговорите в Абу Даби приключиха без пробив

Двудневните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха без значителен пробив по прекратяването на войната. Срещите бяха първите преки преговори между руската и украинската делегация от девет месеца. Във втория ден разговорите продължиха малко под два часа, след около четири часа работа предишния ден.

Русия и Украйна все пак постигнаха принципно споразумение за голям обмен на военнопленници. Според американския пратеник Джаред Къшнър окончателните параметри трябва да бъдат уточнени, а обменът може да се състои през следващите две-три седмици.

На масата са били поставени и хуманитарни въпроси, гаранции за сигурността и бъдещото участие на Европа в уреждането на конфликта. Европейски представители са били в Абу Даби и са провеждали отделни консултации, но Москва не ги е допуснала до прякото тристранно обсъждане.

Следва среща на американските посредници с Путин

Къшнър и американският специален пратеник Стив Уиткоф планират да пътуват до Москва за среща с Путин. Те ще обсъдят резултатите от преговорите и опита Европа да бъде включена по-активно в бъдещия дипломатически процес.

Тази среща не е разговорът, допускан от германското правителство между Мерц и Путин. За германския канцлер подобен контакт остава възможност, а не договорено събитие.

Източници: apnews.com, itv.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маке

    32 3 Отговор
    Рептил...Главата му мяза на круша

    Коментиран от #41, #46

    16:42 11.11.2026

  • 2 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Едва ли "Темнейший" ще вдигне трубката на Мерц.

    16:44 11.11.2026

  • 3 Леле - леле ! 😜

    29 4 Отговор
    Кой го е канил Мерц ? Та и условия поставял ?!
    😀

    16:44 11.11.2026

  • 4 Тинтири Минтири

    22 3 Отговор
    Абе Шмерца кой го брои за 6лива ,че да разговаря Путин с него ,още повече ,че полит му подкрепа е 11% .

    16:45 11.11.2026

  • 5 И какво може да предложи

    23 4 Отговор
    германския канцлер Фридрих Мерц ? Жалка история са тея атлантенца верно ..

    16:48 11.11.2026

  • 6 А руския президент Владимир Путин

    21 5 Отговор
    Иска ли да си говори с него?

    Коментиран от #21

    16:50 11.11.2026

  • 7 Бай той Толстой

    18 5 Отговор
    Кой е тоя бе😁?Победителят решава кога и с кой за какво да говори.Всъщност-да нареди!!!

    Коментиран от #48

    16:50 11.11.2026

  • 8 Маринов

    19 5 Отговор
    Ама вие какво сте очаквали? Какъв пробив? Пробивът трябваше да стане през 2022 в Турция, но Англия не разреши. Сега кой разрешава? Никой! Затова бой до дупка и подпис на капитулация, без да се пита някой.

    Коментиран от #13

    16:52 11.11.2026

  • 9 Нека

    7 2 Отговор
    си говорят лакардии !

    16:52 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 УСЛОВИЕТО Е

    15 4 Отговор
    Преди това Мерц да се отрече от нацизма.

    16:56 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И от чие име ще говори Мерц

    16 3 Отговор
    Че той дори и 11% от германците не представлява ..

    16:58 11.11.2026

  • 15 вижда се

    14 2 Отговор
    Мерц е по зле и от Бурсула !! !!!

    16:59 11.11.2026

  • 16 Жалки европейски атлантенца

    12 5 Отговор
    В клуба били на богатите... смешки
    Обаче !!!! Че: Средно около 22% от общия доход на руските домакинства отива за жилищно-комунални услуги (ток, вода, парно, газ и т.н ). Москва: около 10% от доходите
    Санкт Петербург: около 14% от доходите....... В България са над 65% средно .... Нещо да кажете?
    ... 42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
    11 Ноември, 2026 ...евростат

    Коментиран от #31

    17:01 11.11.2026

  • 17 овенен

    16 5 Отговор
    Не знам , гледам американците отиват на крака в Москва ,не виждам руснаци да ходят до Вашингтон за среща . Европа не е поканена на никави преговори и директно се казва ,че не е желана . Всички са наясно какво става и сега са на крака да се молят на Русия , само ЕС живее в някаква паралелна реалност. Целия свят в момента ненавижда ЕС ,защото подклаждат войната и не искат примирие .

    Коментиран от #23

    17:03 11.11.2026

  • 18 Мерц е корав

    3 12 Отговор
    и няма да остави Путин да му се прави на велик.

    Руснаците много обичат надувките!

    17:03 11.11.2026

  • 19 Антей

    7 3 Отговор
    Да не предлага пакт за капитулация....😀

    17:04 11.11.2026

  • 20 Ами няма МИР ! Няма с кого

    11 3 Отговор
    Да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Ако искат преговори първо прегласуване и да станат за смях и на гаргите. Тва е! Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......

    17:07 11.11.2026

  • 21 Нищожество което живее 5 години в бункер

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "А руския президент Владимир Путин":

    Това ли е президент?

    17:07 11.11.2026

  • 22 Оценка

    7 2 Отговор
    Безсмислено изказване с неясен повод и основания.

    17:08 11.11.2026

  • 23 Кои американци отиват в Москва

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "овенен":

    Двама клоуни от които нищо не зависи.

    Коментиран от #40

    17:08 11.11.2026

  • 24 Валентин

    4 2 Отговор
    хаха, може ама няма. мишлетата искат да ги забележат.

    17:08 11.11.2026

  • 25 робеспиер

    11 3 Отговор
    Мерц , Нато в границите от 1997 година , кое не разбра , колко пъти да го казват .Това ще стане независимо какво мисли Европа .Не се прави че не знаеш , те нали затова се събраха, за да потвърдят Нато в гараниците на 1997година

    Коментиран от #28

    17:10 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мерц търси някаква легитимация

    10 1 Отговор
    Но точно от Путин надали ще я получи. Свирен е

    17:12 11.11.2026

  • 28 Европа дали се интересува от теб ?

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "робеспиер":

    Ти как мислиш?

    17:12 11.11.2026

  • 29 Зетко и Витко

    6 1 Отговор
    отиват да се мазнят на Пусята.

    Това е представата на Оранжадата за дипломация!
    Резултатът си личи

    Коментиран от #38

    17:13 11.11.2026

  • 30 Поредните

    3 3 Отговор
    безплодни преговори между емисарите на Тръмпона и Пусята.

    За какво се мъчат тия?!

    Коментиран от #35

    17:15 11.11.2026

  • 31 90 милиона руснаци никога не са имали

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Жалки европейски атлантенца":

    Интернет.
    70 милиона руснаци никога не са имали автомобил
    На 50 километра от Москва никога не са виждали асфалт.

    Коментиран от #42, #44

    17:15 11.11.2026

  • 32 Витко и Митко

    6 2 Отговор
    Нали му казаха да чака във фоето? Кво се пъне

    17:15 11.11.2026

  • 33 97647647

    4 2 Отговор
    палетата все още смятат , че те поставят условията - Путин ви го каза - от еди кога си нататък всяко следващо предложение е по-лошо за украйна ! Някой май не може да го вдене !

    17:16 11.11.2026

  • 34 Канцлерът:

    3 3 Отговор
    Путин , идвай да говорим, само ако имаш какво да предложиш.
    И не ми губи времето!

    Коментиран от #36

    17:17 11.11.2026

  • 35 Тръмп дава отсрочка живот на Пусин

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Поредните":

    Преговори няма.

    17:18 11.11.2026

  • 36 Шефът

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Канцлерът:":

    Мерц мое ма фанеш за дъртия шперц

    17:18 11.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Зетко и Витко":

    Единият тридневен,другият 24 часов.

    17:19 11.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 1917

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Кои американци отиват в Москва":

    ПРАВ си! От теб зависи!!!!
    Зависи от този, който е победител, Крйната да вдигга бЕло Зннаме....

    17:20 11.11.2026

  • 41 само че Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    едва ли би желал да го вижда тоз Рептил
    камо ли да говорят
    след като ги отряза за обща среща с ес плъхове

    17:20 11.11.2026

  • 42 12321

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "90 милиона руснаци никога не са имали":

    Иди при Зеллевното за още апчета....

    17:21 11.11.2026

  • 43 Помни

    6 2 Отговор
    Според последните статистически данни вече над 82 процента от германците нямат никакво доверие на Мерц . Та , за какво ще разговаря Путин с политик с политик на когото 82 процента от населението няма доверие ?

    17:23 11.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Знаещ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    Не е рептил. Типичен представител на хитлерофашистката арийска раса е , чиито предци са нацистки ССовци .

    17:25 11.11.2026

  • 47 42,4% от българите не могат да покрият

    4 0 Отговор
    непредвиден разход и евростат се притесниха даже. Само до тоя Шмерц им е. Впрочем според най-актуалните данни на Евростат и германската статистическа служба Destatis, 31,9% от населението в Германия (почти една трета) не е в състояние да покрие голям непредвиден финансов разход със собствени средства....

    17:27 11.11.2026

  • 48 А къде виждаш

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бай той Толстой":

    победител ? Вече пета година все победители ви се привиждат

    Коментиран от #54, #55

    17:30 11.11.2026

  • 49 Путин не е некрофил че

    4 1 Отговор
    С политически трупове като тоя Мерц да си говори и да му представя важност.

    17:31 11.11.2026

  • 50 Кой ще го вземе на сериозно Мерц

    2 0 Отговор
    С китайски чорапи, виетнамски костюм и мексикански обувки ...А?

    17:35 11.11.2026

  • 51 Какви преговори

    1 0 Отговор
    това ръководство на Русия е зловредно

    17:37 11.11.2026

  • 52 Млад еврас

    1 1 Отговор
    Ама може и да не разговарят, кво може да каже дофалиралия Германия шмерц.

    17:37 11.11.2026

  • 53 Жалки европейски атлантенца

    0 0 Отговор
    Пеш ли ще ходи тоя Шмерц до Русия или как? Трябва през Китай и Биробиджан да мине за да не го свали другият психар Зеленски

    17:40 11.11.2026

  • 54 Последната укра

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "А къде виждаш":

    Ми укрите всяка сутрин обявяват победа а следобед ревът за пари и оръжие, че тамън да победят и свършили я ракетите я парите.

    17:40 11.11.2026

  • 55 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "А къде виждаш":

    Е как къде? По площадите на европейските градове :)

    17:41 11.11.2026