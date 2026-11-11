Мерц и Путин може да разговарят след преговорите в Абу Даби

Разговор между германския канцлер Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин може да се състои след преговорите за Украйна в Абу Даби, но само ако има ясна цел и реална възможност за съдържателен диалог. Това заяви заместник-правителственият говорител на Германия Щефен Майер.
„Разговор само заради самия разговор няма смисъл“, каза Майер. По думите му Берлин е принципно готов за подобен контакт, но не желае да участва във формални или предварително обречени разговори. Германското правителство все още не вижда сериозна готовност от страна на Русия да обсъжда справедлив и устойчив мир в Украйна.
Берлин допуска контакт при конкретни условия
Майер определи като възможен момент за разговор, ако се появят подходящи обстоятелства, ясни цели и готовност и от двете страни да се обсъжда прекратяването на войната. Той подчерта, че това съответства на позицията, която германското правителство е заявявало и преди.
Мерц заяви в края на миналата седмица, че няма да избегне разговор с Путин. Берлин обаче не е обявил конкретна дата, формат или дневен ред за евентуална среща между двамата лидери. Германското правителство не е потвърдило и че подобен контакт вече е планиран.
Преговорите в Абу Даби приключиха без пробив
Двудневните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха без значителен пробив по прекратяването на войната. Срещите бяха първите преки преговори между руската и украинската делегация от девет месеца. Във втория ден разговорите продължиха малко под два часа, след около четири часа работа предишния ден.
Русия и Украйна все пак постигнаха принципно споразумение за голям обмен на военнопленници. Според американския пратеник Джаред Къшнър окончателните параметри трябва да бъдат уточнени, а обменът може да се състои през следващите две-три седмици.
На масата са били поставени и хуманитарни въпроси, гаранции за сигурността и бъдещото участие на Европа в уреждането на конфликта. Европейски представители са били в Абу Даби и са провеждали отделни консултации, но Москва не ги е допуснала до прякото тристранно обсъждане.
Следва среща на американските посредници с Путин
Къшнър и американският специален пратеник Стив Уиткоф планират да пътуват до Москва за среща с Путин. Те ще обсъдят резултатите от преговорите и опита Европа да бъде включена по-активно в бъдещия дипломатически процес.
Тази среща не е разговорът, допускан от германското правителство между Мерц и Путин. За германския канцлер подобен контакт остава възможност, а не договорено събитие.
Източници: apnews.com, itv.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 маке
Коментиран от #41, #46
16:42 11.11.2026
2 Сатана Z
16:44 11.11.2026
3 Леле - леле ! 😜
😀
16:44 11.11.2026
4 Тинтири Минтири
16:45 11.11.2026
5 И какво може да предложи
16:48 11.11.2026
6 А руския президент Владимир Путин
Коментиран от #21
16:50 11.11.2026
7 Бай той Толстой
Коментиран от #48
16:50 11.11.2026
8 Маринов
Коментиран от #13
16:52 11.11.2026
9 Нека
16:52 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 УСЛОВИЕТО Е
16:56 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И от чие име ще говори Мерц
16:58 11.11.2026
15 вижда се
16:59 11.11.2026
16 Жалки европейски атлантенца
Обаче !!!! Че: Средно около 22% от общия доход на руските домакинства отива за жилищно-комунални услуги (ток, вода, парно, газ и т.н ). Москва: около 10% от доходите
Санкт Петербург: около 14% от доходите....... В България са над 65% средно .... Нещо да кажете?
... 42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
11 Ноември, 2026 ...евростат
Коментиран от #31
17:01 11.11.2026
17 овенен
Коментиран от #23
17:03 11.11.2026
18 Мерц е корав
Руснаците много обичат надувките!
17:03 11.11.2026
19 Антей
17:04 11.11.2026
20 Ами няма МИР ! Няма с кого
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......
17:07 11.11.2026
21 Нищожество което живее 5 години в бункер
До коментар #6 от "А руския президент Владимир Путин":Това ли е президент?
17:07 11.11.2026
22 Оценка
17:08 11.11.2026
23 Кои американци отиват в Москва
До коментар #17 от "овенен":Двама клоуни от които нищо не зависи.
Коментиран от #40
17:08 11.11.2026
24 Валентин
17:08 11.11.2026
25 робеспиер
Коментиран от #28
17:10 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мерц търси някаква легитимация
17:12 11.11.2026
28 Европа дали се интересува от теб ?
До коментар #25 от "робеспиер":Ти как мислиш?
17:12 11.11.2026
29 Зетко и Витко
Това е представата на Оранжадата за дипломация!
Резултатът си личи
Коментиран от #38
17:13 11.11.2026
30 Поредните
За какво се мъчат тия?!
Коментиран от #35
17:15 11.11.2026
31 90 милиона руснаци никога не са имали
До коментар #16 от "Жалки европейски атлантенца":Интернет.
70 милиона руснаци никога не са имали автомобил
На 50 километра от Москва никога не са виждали асфалт.
Коментиран от #42, #44
17:15 11.11.2026
32 Витко и Митко
17:15 11.11.2026
33 97647647
17:16 11.11.2026
34 Канцлерът:
И не ми губи времето!
Коментиран от #36
17:17 11.11.2026
35 Тръмп дава отсрочка живот на Пусин
До коментар #30 от "Поредните":Преговори няма.
17:18 11.11.2026
36 Шефът
До коментар #34 от "Канцлерът:":Мерц мое ма фанеш за дъртия шперц
17:18 11.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мдаа
До коментар #29 от "Зетко и Витко":Единият тридневен,другият 24 часов.
17:19 11.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 1917
До коментар #23 от "Кои американци отиват в Москва":ПРАВ си! От теб зависи!!!!
Зависи от този, който е победител, Крйната да вдигга бЕло Зннаме....
17:20 11.11.2026
41 само че Путин
До коментар #1 от "маке":едва ли би желал да го вижда тоз Рептил
камо ли да говорят
след като ги отряза за обща среща с ес плъхове
17:20 11.11.2026
42 12321
До коментар #31 от "90 милиона руснаци никога не са имали":Иди при Зеллевното за още апчета....
17:21 11.11.2026
43 Помни
17:23 11.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Знаещ
До коментар #1 от "маке":Не е рептил. Типичен представител на хитлерофашистката арийска раса е , чиито предци са нацистки ССовци .
17:25 11.11.2026
47 42,4% от българите не могат да покрият
17:27 11.11.2026
48 А къде виждаш
До коментар #7 от "Бай той Толстой":победител ? Вече пета година все победители ви се привиждат
Коментиран от #54, #55
17:30 11.11.2026
49 Путин не е некрофил че
17:31 11.11.2026
50 Кой ще го вземе на сериозно Мерц
17:35 11.11.2026
51 Какви преговори
17:37 11.11.2026
52 Млад еврас
17:37 11.11.2026
53 Жалки европейски атлантенца
17:40 11.11.2026
54 Последната укра
До коментар #48 от "А къде виждаш":Ми укрите всяка сутрин обявяват победа а следобед ревът за пари и оръжие, че тамън да победят и свършили я ракетите я парите.
17:40 11.11.2026
55 Атина Палада
До коментар #48 от "А къде виждаш":Е как къде? По площадите на европейските градове :)
17:41 11.11.2026