Русия и Украйна договориха мащабен обмен на пленници

Русия и Украйна са се договорили по принцип за мащабен обмен на военнопленници след двудневните преговори в Абу Даби, проведени с посредничеството на Съединените щати. Точният брой на участниците и датата на операцията все още не са обявени.

„Едно от положителните неща е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници, като ще уточним броя утре“, заяви американският пратеник Джаред Къшнър след края на разговорите.

Още новини от Украйна

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински потвърди договореността, но уточни, че тя е постигната „по принцип“. Александър Зорин, заместник-началник на информационното управление на руския Генерален щаб, заяви пред руската държавна телевизия, че обменът може да се състои в рамките на следващите две-три седмици.

Все още няма обявена формула

Украинската делегация, ръководена от Рустем Умеров, също потвърди договореността. Киев и Москва обаче не са съобщили дали обменът ще бъде извършен по конкретна формула и колко военнослужещи ще бъдат освободени от всяка страна.

Преди преговорите украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се обсъждат варианти като 1000 на 1000 или 1500 на 1500 души. Тези числа не са потвърдени като окончателни параметри на постигнатото в Абу Даби споразумение.

Последният съобщен обмен между Русия и Украйна се състоя на 23 октомври по формулата 270 на 270. Новата договореност би била сред най-мащабните хуманитарни резултати от преговорния процес, ако бъде реализирана в обявения обем.

Без пробив по прекратяването на войната

Двудневните разговори приключиха без съществен пробив по основните политически въпроси. Сред тях са гаранциите за сигурността на Украйна, съдбата на окупираните от Русия украински територии и бъдещото участие на европейските държави в преговорите.

Къшнър и американският пратеник Стив Уиткоф се очаква да пътуват до Москва на 12 ноември, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин. След това те трябва да разговарят и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Асошиейтед прес целта е да се обсъдят следващите стъпки, включително възможността за по-широк дипломатически процес.

Постигнатата договореност за военнопленниците е конкретният резултат от срещата, но изпълнението ѝ ще зависи от допълнителното уточняване на списъците, броя на освободените и логистиката на самия обмен.

Източници: apnews.com, en.interfax.com.ua, rbc.ru