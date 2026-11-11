Преговорите в Абу Даби: обмен на пленници, без пробив за войната ОБОБЩЕНИЕ

Вторият ден от преговорите между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби приключи след около два часа разговори. Страните потвърдиха договореност по принцип за мащабна размяна на военнопленници, но не обявиха пробив по прекратяването на войната или по най-спорните въпроси от бъдещото споразумение.

Американският пратеник Джаред Къшнър определи размяната като един от положителните резултати от срещата. „Едно от положителните неща е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници, като утре ще уточним броя“, заяви той след разговорите.

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Украинският ръководител на преговорите Рустем Умеров също потвърди, че е постигнато споразумение за нов обмен, но уточни, че конкретният брой ще бъде съобщен допълнително. Като възможен вариант е обсъждана размяна на 1000 срещу 1000 или повече пленници, а украинският президент Володимир Зеленски спомена и възможност за 1500 срещу 1500. Това все още не е окончателно потвърден размер на размяната.

Без споразумение за прекратяване на войната

Първият ден от разговорите на 10 ноември продължи около четири часа, докато вторият кръг на 11 ноември приключи за приблизително два часа. Русия и Украйна не съобщиха за договореност по прекратяване на огъня, териториалните въпроси или окончателните гаранции за сигурност.

Сред темите са били гаранциите за сигурност за Украйна и Европа, руските искания за собствени гаранции, възстановяването на Украйна и идеята за нова европейска архитектура за сигурност. Къшнър заяви, че между страните все още няма доверие, а руските предложения за деескалация трябва да бъдат променени, за да бъдат приемливи за европейските държави.

Москва настоява европейските държави да не бъдат включвани пряко в основния формат на преговорите. Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви, че руската делегация не е разговаряла с европейските представители в Абу Даби и че такива контакти не са били планирани. Украйна и европейските държави от своя страна настояват Европа да участва в решенията за сигурността на континента.

Следващите срещи са в Москва и Дъблин

След края на тристранния формат украинската делегация е провела отделни разговори с представители на европейски държави, Европейския съюз и НАТО. Украинската служба за външно разузнаване съобщи, че по общата среща се подготвя съвместно изявление.

На 12 ноември Къшнър и Стив Уиткоф ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва, за да обсъдят резултатите от разговорите и възможностите за напредък. След това двамата американски представители ще пътуват до Дъблин за среща със Зеленски. По думите на Къшнър лична среща между Путин и Зеленски не се очаква непосредствено, тъй като Русия иска първо да бъде постигнат по-голям напредък.

Зеленски заяви, че Европа трябва да има място на масата при вземането на решения за бъдещата сигурност. „Когато се решава бъдещето на нашата част от света, Европа трябва да има място на масата за преговори“, каза украинският президент пред датския парламент.

Източници: apnews.com, sa.marketscreener.com, en.interfax.com.ua