Къшнър: Европа трябва да има един представител за преговорите

Европа трябва да определи един човек, който да говори от нейно име в преговорите за мирно уреждане на войната между Русия и Украйна, заяви Джаред Къшнър след двудневните разговори в Абу Даби. Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов зет направи коментара в момент, когато европейски представители настояват да получат място на масата за преговори.

„Ако Европа успее да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накара руснаците да я включат в преговорите“, каза Къшнър, цитиран от „Вашингтон пост“. Той добави, че Европа е „много разнообразна смесица от личности, позиции и интереси“.

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Европейците останаха извън основните разговори

В Абу Даби присъстваха представители на Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия. Те обаче не участваха в основните тристранни разговори между американската, руската и украинската делегация. Москва се противопоставя на прякото включване на европейските държави, като ги обвинява, че подкрепят Киев с оръжия и финанси.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от дипломатическия процес. По думите му приоритет за Украйна е войната да приключи възможно най-скоро с достоен мир.

Къшнър каза, че НАТО и Европейският съюз ще бъдат „неразделна част“ от бъдещата структура за сигурност след войната. Според него както Русия, така и Украйна се нуждаят от яснота за условията за сигурност след края на бойните действия.

Договорен е обмен на военнопленници

Двудневните разговори приключиха без пробив по основните спорни въпроси, но Русия и Украйна се договориха по принцип за мащабен обмен на военнопленници. Къшнър заяви, че окончателният брой трябва да бъде уточнен допълнително. Според Асошиейтед прес размяната може да се състои в рамките на следващите две-три седмици.

Най-трудната тема остават териториалните въпроси. Къшнър определи разговорите като „трудни, но продуктивни“, а главният украински преговарящ Давид Арахамия ги нарече едни от най-тежките от началото на участието си в дипломатическия процес.

Къшнър и американският пратеник Стив Уиткоф планират да пътуват до Москва за среща с руския президент Владимир Путин. След това двамата трябва да се срещнат с Володимир Зеленски в Дъблин. Къшнър посочи, че една от целите на разговорите с Путин е да бъде намерен начин европейските представители да бъдат включени в бъдещите преговори.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com