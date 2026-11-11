Къшнър: Европа трябва да има един представител за преговорите

Европа трябва да определи един човек, който да говори от нейно име в преговорите за мирно уреждане на войната между Русия и Украйна, заяви Джаред Къшнър след двудневните разговори в Абу Даби. Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов зет направи коментара в момент, когато европейски представители настояват да получат място на масата за преговори.
„Ако Европа успее да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накара руснаците да я включат в преговорите“, каза Къшнър, цитиран от „Вашингтон пост“. Той добави, че Европа е „много разнообразна смесица от личности, позиции и интереси“.
Европейците останаха извън основните разговори
В Абу Даби присъстваха представители на Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия. Те обаче не участваха в основните тристранни разговори между американската, руската и украинската делегация. Москва се противопоставя на прякото включване на европейските държави, като ги обвинява, че подкрепят Киев с оръжия и финанси.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от дипломатическия процес. По думите му приоритет за Украйна е войната да приключи възможно най-скоро с достоен мир.
Къшнър каза, че НАТО и Европейският съюз ще бъдат „неразделна част“ от бъдещата структура за сигурност след войната. Според него както Русия, така и Украйна се нуждаят от яснота за условията за сигурност след края на бойните действия.
Договорен е обмен на военнопленници
Двудневните разговори приключиха без пробив по основните спорни въпроси, но Русия и Украйна се договориха по принцип за мащабен обмен на военнопленници. Къшнър заяви, че окончателният брой трябва да бъде уточнен допълнително. Според Асошиейтед прес размяната може да се състои в рамките на следващите две-три седмици.
Най-трудната тема остават териториалните въпроси. Къшнър определи разговорите като „трудни, но продуктивни“, а главният украински преговарящ Давид Арахамия ги нарече едни от най-тежките от началото на участието си в дипломатическия процес.
Къшнър и американският пратеник Стив Уиткоф планират да пътуват до Москва за среща с руския президент Владимир Путин. След това двамата трябва да се срещнат с Володимир Зеленски в Дъблин. Къшнър посочи, че една от целите на разговорите с Путин е да бъде намерен начин европейските представители да бъдат включени в бъдещите преговори.
Източници: apnews.com, washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Илияна
Коментиран от #3
18:21 11.11.2026
2 Европа трябва да има един представител
Коментиран от #21
18:24 11.11.2026
3 Ехееее
До коментар #1 от "Илияна":И на този само сделки са му в главата.
18:24 11.11.2026
4 точка
18:26 11.11.2026
5 Френският дядо
Какви смешници управляват Европейския съюз не е истина
18:26 11.11.2026
6 зетюви снахи баджанаци............
18:28 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 селяк
18:30 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европа трябва да определи един човек
Коментиран от #23
18:32 11.11.2026
11 Българин
18:33 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Радев
18:39 11.11.2026
15 Къшнър и Уиткоф
Коментиран от #18
18:39 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
Коментиран от #24
18:41 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Няма смисъл от лотария
18:47 11.11.2026
20 Българин
18:50 11.11.2026
21 Българин
До коментар #2 от "Европа трябва да има един представител":Естествено, че ще е РАдев. Няма европейска държава, дето не иска да заприлича на България!
18:51 11.11.2026
22 Града се казва Уфа а не Уфимия
До коментар #18 от "Бизнесменът Ерол Мъск":и е столицата на Република Башкортостан. Превода от английски е сгрешен в медиите
18:51 11.11.2026
23 кая
До коментар #10 от "Европа трябва да определи един човек":Хи хи хи волoдiмiр
печели одма
18:52 11.11.2026
24 хербария
До коментар #17 от "Цвете":Хи хи хи волoдiмiр
исушената китка с мноооооооогото емотикони
и тя има мнение без познание по глобалната геополитика ???!
18:59 11.11.2026
25 Държавите
19:06 11.11.2026
26 Млад еврас
Коментиран от #28
19:07 11.11.2026
27 КРАТКО
НА ПРИМЕР ШЕФА НА НАЙ ГОЛЯМАТА НЕМСКА ПАРТИЯ
АзГ
19:11 11.11.2026
28 КРАТКО
До коментар #26 от "Млад еврас":ЗА ГОВЕДАТА ИМА КОНЕВРЪЗ
НЯМА ДИВАН
ТРАДИЦИЯТА Е ВЪВЕДЕ ЕРДОГАН
19:13 11.11.2026