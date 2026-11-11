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Къшнър: Европа трябва да има един представител за преговорите
  Тема: Украйна

Къшнър: Европа трябва да има един представител за преговорите

11 Ноември, 2026 18:20 830 28

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Изказването му дойде след преговорите в Абу Даби

Къшнър: Европа трябва да има един представител за преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да определи един човек, който да говори от нейно име в преговорите за мирно уреждане на войната между Русия и Украйна, заяви Джаред Къшнър след двудневните разговори в Абу Даби. Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов зет направи коментара в момент, когато европейски представители настояват да получат място на масата за преговори.

„Ако Европа успее да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накара руснаците да я включат в преговорите“, каза Къшнър, цитиран от „Вашингтон пост“. Той добави, че Европа е „много разнообразна смесица от личности, позиции и интереси“.

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Европейците останаха извън основните разговори

В Абу Даби присъстваха представители на Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия. Те обаче не участваха в основните тристранни разговори между американската, руската и украинската делегация. Москва се противопоставя на прякото включване на европейските държави, като ги обвинява, че подкрепят Киев с оръжия и финанси.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от дипломатическия процес. По думите му приоритет за Украйна е войната да приключи възможно най-скоро с достоен мир.

Къшнър каза, че НАТО и Европейският съюз ще бъдат „неразделна част“ от бъдещата структура за сигурност след войната. Според него както Русия, така и Украйна се нуждаят от яснота за условията за сигурност след края на бойните действия.

Договорен е обмен на военнопленници

Двудневните разговори приключиха без пробив по основните спорни въпроси, но Русия и Украйна се договориха по принцип за мащабен обмен на военнопленници. Къшнър заяви, че окончателният брой трябва да бъде уточнен допълнително. Според Асошиейтед прес размяната може да се състои в рамките на следващите две-три седмици.

Най-трудната тема остават териториалните въпроси. Къшнър определи разговорите като „трудни, но продуктивни“, а главният украински преговарящ Давид Арахамия ги нарече едни от най-тежките от началото на участието си в дипломатическия процес.

Къшнър и американският пратеник Стив Уиткоф планират да пътуват до Москва за среща с руския президент Владимир Путин. След това двамата трябва да се срещнат с Володимир Зеленски в Дъблин. Къшнър посочи, че една от целите на разговорите с Путин е да бъде намерен начин европейските представители да бъдат включени в бъдещите преговори.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илияна

    3 7 Отговор
    Нека аз!!!

    Коментиран от #3

    18:21 11.11.2026

  • 2 Европа трябва да има един представител

    11 5 Отговор
    за преговорите и това да е Радев

    Коментиран от #21

    18:24 11.11.2026

  • 3 Ехееее

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Илияна":

    И на този само сделки са му в главата.

    18:24 11.11.2026

  • 4 точка

    14 5 Отговор
    Зеленият пор все някой трябва да го дундурка. Още Меркел бе поела ролята на мамашка.

    18:26 11.11.2026

  • 5 Френският дядо

    11 5 Отговор
    е най-подходящ за тази позиция. Ще раздава шамари наляво надясно и после господин Тръмп ще каже че е раздавал милувки.
    Какви смешници управляват Европейския съюз не е истина

    18:26 11.11.2026

  • 6 зетюви снахи баджанаци............

    7 2 Отговор
    страхотни ценности еврейски

    18:28 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 селяк

    3 3 Отговор
    нормално :Д инвестираа толко милеоне от парите ни в бело и златни кенефе

    18:30 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европа трябва да определи един човек

    6 2 Отговор
    С лотария !

    Коментиран от #23

    18:32 11.11.2026

  • 11 Българин

    6 3 Отговор
    Така се приема Европа от великите сили 😂 А беше време когато имаше среща на върха без Русия.

    18:33 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Радев

    5 1 Отговор
    и Йотова ще теглят клечка!

    18:39 11.11.2026

  • 15 Къшнър и Уиткоф

    4 0 Отговор
    планират да пътуват до Москва и да получат руското си гражданство . Предишният път са подали молби и сега отиват да получат паспортите си

    Коментиран от #18

    18:39 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    3 2 Отговор
    ТОВА ЛЕКЕ ,ЩЕ ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПА? ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ ? ИМЕННО ЕВРОПА Е НАЙ ЗАСЕГНАТА ,А НЕ АМЕРИКА ПРЕЗ ОКЕНА ,НАЛИ? ЩАТИТЕ СЕ ПОДИГРАВАТ И ТОВА НЯМА ДА ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ. 🤡🫡🤦‍♂️🤔🤥😠👎

    Коментиран от #24

    18:41 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма смисъл от лотария

    2 1 Отговор
    Москва се противопоставя на прякото включване на европейските държави, като ги обвинява, че подкрепят Киев с оръжия и финанси.

    18:47 11.11.2026

  • 20 Българин

    1 2 Отговор
    Представителя е Зеленски! Да се разбират с него!

    18:50 11.11.2026

  • 21 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европа трябва да има един представител":

    Естествено, че ще е РАдев. Няма европейска държава, дето не иска да заприлича на България!

    18:51 11.11.2026

  • 22 Града се казва Уфа а не Уфимия

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бизнесменът Ерол Мъск":

    и е столицата на Република Башкортостан. Превода от английски е сгрешен в медиите

    18:51 11.11.2026

  • 23 кая

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европа трябва да определи един човек":

    Хи хи хи волoдiмiр


    печели одма

    18:52 11.11.2026

  • 24 хербария

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    Хи хи хи волoдiмiр

    исушената китка с мноооооооогото емотикони
    и тя има мнение без познание по глобалната геополитика ???!

    18:59 11.11.2026

  • 25 Държавите

    2 0 Отговор
    от ЕС участват активно в тази война заедно с Украйна. Те са страна в конфликта и се представляват от украинските представители.

    19:06 11.11.2026

  • 26 Млад еврас

    3 0 Отговор
    А що не пишете, че пак яко се подиграха на урсулианците и не ги допуснаха на преговорите, чинно са чакали в коридора, нямало е диванче за хайванчетата.

    Коментиран от #28

    19:07 11.11.2026

  • 27 КРАТКО

    1 0 Отговор
    АМИ МОЖЕ
    НА ПРИМЕР ШЕФА НА НАЙ ГОЛЯМАТА НЕМСКА ПАРТИЯ
    АзГ

    19:11 11.11.2026

  • 28 КРАТКО

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Млад еврас":

    ЗА ГОВЕДАТА ИМА КОНЕВРЪЗ
    НЯМА ДИВАН
    ТРАДИЦИЯТА Е ВЪВЕДЕ ЕРДОГАН

    19:13 11.11.2026