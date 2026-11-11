Световните медии: Преговорите в Абу Даби не доведоха до пробив

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха без пробив по ключовите въпроси за прекратяването на войната. След два дни разговори Москва и Киев постигнаха принципно споразумение за мащабна размяна на военнопленници, но не обявиха договореност за териториите, прекратяването на огъня или бъдещите гаранции за сигурността на Украйна.

Срещите бяха първите преки преговори между руската и украинската страна от февруари. Американската делегация беше ръководена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Къшнър определи разговорите като „много трудни, но резултатни“ и заяви, че са се появили „добри идеи как да се преодолеят“ различията.

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Хуманитарен резултат, но без политическо споразумение

Associated Press подчертава, че договорената размяна на пленници е най-същественият конкретен резултат от срещата. Точният брой на участниците трябва да бъде уточнен на 12 ноември. Според агенцията обаче надеждите за бърз напредък са ограничени от липсата на значими резултати в предишните три кръга на преговори и от продължаващите руски и украински удари с далечен обсег.

Al Jazeera също определя договореността за пленниците като важна хуманитарна стъпка, но отбелязва, че тя не е довела до пробив по политическите въпроси. Според медията страните остават далеч една от друга заради спора за териториите и различията около гаранциите за сигурност. Русия и Украйна продължават да обсъждат и коя тема трябва да бъде поставена първа в евентуален мирен процес.

Европа настоява да бъде включена

Една от водещите теми в реакциите на световните медии е ролята на Европа. Къшнър заяви, че той и Уиткоф ще пътуват до Москва, за да потърсят подкрепата на Владимир Путин за включването на европейски представители в бъдещите разговори. По думите му „Европа трябва да бъде на масата за преговори“, а американската страна вече е обсъждала това с руския президент и неговия екип.

Le Monde акцентира върху тревогата в европейските столици, че разговорите за нова архитектура на сигурност могат да изместят на заден план настояването първо да бъде постигнато прекратяване на огъня. Френското издание посочва, че европейските представители са искали да напомнят на американските посредници за своята последователност: първо спиране на бойните действия, след това гаранции за Украйна и едва тогава по-широк план за сигурност.

Global Times представя европейското настояване за участие като реакция срещу промяната в политиката на Вашингтон. Според китайското издание Европа се опасява, че решенията за регионалната сигурност могат да бъдат взети от други сили, без да бъдат отчетени интересите на европейските държави.

Следващата стъпка е Москва

Въпреки липсата на споразумение Къшнър и Уиткоф заявиха, че ще продължат посредническите усилия. Те планират среща с Путин в Москва, а след това разговори със Зеленски в Дъблин. Целта е да бъдат доизяснени идеите, обсъждани в Абу Даби, и да се провери дали може да бъде разширен форматът с участие на европейски представители.

Засега преговорите показват ограничен, но функциониращ дипломатически канал. Размяната на пленници потвърждава, че по хуманитарни въпроси е възможно договаряне, докато териториалните претенции, гаранциите за сигурност и редът на евентуалното прекратяване на огъня продължават да блокират по-голямо споразумение.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, lemonde.fr