Световните медии: Преговорите в Абу Даби не доведоха до пробив

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключиха без пробив по ключовите въпроси за прекратяването на войната. След два дни разговори Москва и Киев постигнаха принципно споразумение за мащабна размяна на военнопленници, но не обявиха договореност за териториите, прекратяването на огъня или бъдещите гаранции за сигурността на Украйна.
Срещите бяха първите преки преговори между руската и украинската страна от февруари. Американската делегация беше ръководена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Къшнър определи разговорите като „много трудни, но резултатни“ и заяви, че са се появили „добри идеи как да се преодолеят“ различията.
Хуманитарен резултат, но без политическо споразумение
Associated Press подчертава, че договорената размяна на пленници е най-същественият конкретен резултат от срещата. Точният брой на участниците трябва да бъде уточнен на 12 ноември. Според агенцията обаче надеждите за бърз напредък са ограничени от липсата на значими резултати в предишните три кръга на преговори и от продължаващите руски и украински удари с далечен обсег.
Al Jazeera също определя договореността за пленниците като важна хуманитарна стъпка, но отбелязва, че тя не е довела до пробив по политическите въпроси. Според медията страните остават далеч една от друга заради спора за териториите и различията около гаранциите за сигурност. Русия и Украйна продължават да обсъждат и коя тема трябва да бъде поставена първа в евентуален мирен процес.
Европа настоява да бъде включена
Една от водещите теми в реакциите на световните медии е ролята на Европа. Къшнър заяви, че той и Уиткоф ще пътуват до Москва, за да потърсят подкрепата на Владимир Путин за включването на европейски представители в бъдещите разговори. По думите му „Европа трябва да бъде на масата за преговори“, а американската страна вече е обсъждала това с руския президент и неговия екип.
Le Monde акцентира върху тревогата в европейските столици, че разговорите за нова архитектура на сигурност могат да изместят на заден план настояването първо да бъде постигнато прекратяване на огъня. Френското издание посочва, че европейските представители са искали да напомнят на американските посредници за своята последователност: първо спиране на бойните действия, след това гаранции за Украйна и едва тогава по-широк план за сигурност.
Global Times представя европейското настояване за участие като реакция срещу промяната в политиката на Вашингтон. Според китайското издание Европа се опасява, че решенията за регионалната сигурност могат да бъдат взети от други сили, без да бъдат отчетени интересите на европейските държави.
Следващата стъпка е Москва
Въпреки липсата на споразумение Къшнър и Уиткоф заявиха, че ще продължат посредническите усилия. Те планират среща с Путин в Москва, а след това разговори със Зеленски в Дъблин. Целта е да бъдат доизяснени идеите, обсъждани в Абу Даби, и да се провери дали може да бъде разширен форматът с участие на европейски представители.
Засега преговорите показват ограничен, но функциониращ дипломатически канал. Размяната на пленници потвърждава, че по хуманитарни въпроси е възможно договаряне, докато териториалните претенции, гаранциите за сигурност и редът на евентуалното прекратяване на огъня продължават да блокират по-голямо споразумение.
Източници: apnews.com, aljazeera.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така де
18:43 11.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАЛ ГЕРАСИМОВ И НЕГОВИТЕ ОРЛИ
ПРОБИХА ДУПКИ
НА МОСТОВЕТЕ В КИЙВ :)
Коментиран от #13
18:44 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е, то беше ясно
18:47 11.11.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
За Украйна и Урсулианците, "пробив" никога няма да има, и въобще не се предвижда такова нещо от руска страна!!! Победителите решават всичко!!!
Коментиран от #15
18:52 11.11.2026
9 Тее
18:52 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мдаа
18:55 11.11.2026
12 ТЕЗИОТ СНИМКАТА
18:56 11.11.2026
13 Соломон
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За сметка на това снощи руското ПВО свали един Су35 един хеликоптер Ка 52 и един Ми 8.А в момента на 3000км от Украйна в Омск снимат филма Зарево на Драва
18:57 11.11.2026
14 МОСАД ЗВЪНИ ЗА
18:57 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В ГЕШКА СИ
До коментар #15 от "Соломон":Бандерите вече превзеха Бахмут във вашата вселена.
Коментиран от #18
18:59 11.11.2026
17 Българин
19:00 11.11.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "В ГЕШКА СИ":Спокойно .И това ще стане
19:01 11.11.2026
19 Не е бе
До коментар #15 от "Соломон":Не си разбрал! Украинците нищо не са превзели, само са го зели!!!
Коментиран от #22
19:03 11.11.2026
20 Млад еврас
19:04 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соломон
До коментар #19 от "Не е бе":Ами няма как да го превземат след като са само на 15 км от него.Преди това бяха на 23км
Коментиран от #24
19:05 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.