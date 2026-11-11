Къшнър: Би било добре Зеленски и Путин да се срещнат

Среща лице в лице между украинския президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин би била добра стъпка, заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър след тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.

„Мисля, че би било чудесно, ако в даден момент го направят. Мисля, че това би било добро нещо“, каза Къшнър пред журналисти. Той обаче уточни, че според информацията, с която разполага, руската страна иска да види повече напредък в преговорите, преди да се стигне до среща между двамата лидери.

Още новини от Украйна

„Ясно е, че между лидерите няма голямо доверие или близък диалог. Бих добавил и че подобни споразумения изискват време“, посочи американският пратеник.

Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без обявен голям пробив по основния въпрос - прекратяването на войната. Според Асошиейтед прес преговорите са били първата среща в този формат от февруари и са продължили малко под два часа в последния ден, след четиричасова сесия предишния ден.

Къшнър определи като един от положителните резултати договореността за мащабно освобождаване на военнопленници. Руският ръководител на делегацията Владимир Медински и украинският преговарящ Рустем Умеров потвърдиха намерението, като Москва уточни, че договорката е постигната „по принцип“. Очаква се размяната да се състои през следващите две или три седмици.

След разговорите Къшнър съобщи, че заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф ще пътува до Москва, където ще се срещне с Путин. След това американските представители трябва да заминат за Дъблин за среща със Зеленски.

Сред нерешените въпроси остават гаранциите за сигурност след края на войната, съдбата на окупираните от Русия украински територии и участието на европейските държави в евентуално мирно споразумение. Москва не допусна европейски представители до тристранната среща в Абу Даби, а Киев настоява Европа да бъде включена във всеки етап на дипломатическия процес.

Източници: apnews.com