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Къшнър: Би било добре Зеленски и Путин да се срещнат
  Тема: Украйна

Къшнър: Би било добре Зеленски и Путин да се срещнат

11 Ноември, 2026 18:15 610 27

  • джаред къшнър-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • преговори за мир-
  • войната в украйна

Американският пратеник заяви, че Русия иска повече напредък преди среща между украинския и руския президент. Тристранните разговори в Абу Даби приключиха без голям пробив

Къшнър: Би било добре Зеленски и Путин да се срещнат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Среща лице в лице между украинския президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин би била добра стъпка, заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър след тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.

„Мисля, че би било чудесно, ако в даден момент го направят. Мисля, че това би било добро нещо“, каза Къшнър пред журналисти. Той обаче уточни, че според информацията, с която разполага, руската страна иска да види повече напредък в преговорите, преди да се стигне до среща между двамата лидери.

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„Ясно е, че между лидерите няма голямо доверие или близък диалог. Бих добавил и че подобни споразумения изискват време“, посочи американският пратеник.

Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без обявен голям пробив по основния въпрос - прекратяването на войната. Според Асошиейтед прес преговорите са били първата среща в този формат от февруари и са продължили малко под два часа в последния ден, след четиричасова сесия предишния ден.

Къшнър определи като един от положителните резултати договореността за мащабно освобождаване на военнопленници. Руският ръководител на делегацията Владимир Медински и украинският преговарящ Рустем Умеров потвърдиха намерението, като Москва уточни, че договорката е постигната „по принцип“. Очаква се размяната да се състои през следващите две или три седмици.

След разговорите Къшнър съобщи, че заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф ще пътува до Москва, където ще се срещне с Путин. След това американските представители трябва да заминат за Дъблин за среща със Зеленски.

Сред нерешените въпроси остават гаранциите за сигурност след края на войната, съдбата на окупираните от Русия украински територии и участието на европейските държави в евентуално мирно споразумение. Москва не допусна европейски представители до тристранната среща в Абу Даби, а Киев настоява Европа да бъде включена във всеки етап на дипломатическия процес.

Източници: apnews.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    1 8 Отговор
    То хубаво, ама не могат да измъкнат тупин от бункера.

    Коментиран от #10, #15

    18:17 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    2 7 Отговор
    Би било добре рашисикиятждиктатор да се разкара от Украйна.

    Коментиран от #25

    18:19 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шута ще лъска

    7 1 Отговор
    чик...извинете чипика на Имоератора

    18:21 11.11.2026

  • 7 горски

    8 2 Отговор
    За целта има генерали ,които приемат капитулацията на Зеленски.Путин просто упълномощава някой от тях....Май не са чели история...

    Коментиран от #11, #13

    18:23 11.11.2026

  • 8 И аз имам желание да

    5 0 Отговор
    се срещна с къртицата която рови в моята градина и унищожава всичко но затова си имам котка. Котката изчаква къртицата лови я и ми я носи на лична среща през деня когато аз я храня за да засвидетелства че си е изпълнила задълженията. И така с моята писана се радваме че съществото което ни притеснява е.....

    18:23 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нафтали Бенет

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Някой знае ли дали нещо зависи от артистичната душа, че Путин да си губи времето с него?

    18:28 11.11.2026

  • 11 Горяниноо

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Отново ще ти го напиша:Капитулацията на Украйна ще я видиш на куков ден през най кривия макарон на планетата.

    Коментиран от #12, #14, #24, #26, #27

    18:29 11.11.2026

  • 12 А да кажеш нещо за капитулацията на Киев

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горяниноо":

    в Истанбул 2022г.???
    И какво спечели Украйна от това че прунудиха Зеленски да откаже договорения мир и да се бие?

    18:41 11.11.2026

  • 13 Не почетохте ли

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Руската делегация в Абу Даби отново е занесла фантасмагорична карта с начертани завоевания, които са изцяло фалшиви.

    Коментиран от #16, #23

    18:42 11.11.2026

  • 14 Може и да си прав

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Горяниноо":

    Но пък единствения начин да няма капитулация, е просто да изчезне измислената държава от картата!
    Друг начин виждаш ли?

    18:48 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да не мислиш , че само ти

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не почетохте ли":

    имаш достъп до докладите Украинското командване?

    18:51 11.11.2026

  • 17 Ха сега де...

    0 1 Отговор
    И като се срещнат какво, още от същото. Путин не се итересува от конфликти, жертви, и даже от войната. За него единствената цел е целия свят да говори за него, независимо дали добро или зло. Само тогава се чувства пълноценен. Ако прекрати войната, прекратява и коментарите по негов адрес, а това за него е по лошо от смърт.

    Коментиран от #22

    18:52 11.11.2026

  • 18 Българин

    0 1 Отговор
    Зеленски дори покани Путин в Купянск, там да се срещнат. А,а Путин нещо се колебае.

    Коментиран от #20

    18:52 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КРАТКО

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горяниноо":

    АМИ МОЖЕ МОЖЕ
    ПРОСТО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ

    19:02 11.11.2026

  • 25 КРАТКО

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    А ДАНО
    АМА НА ДАЛИ
    АБЕ ЩО НЕ МУ НАПИШЕШ ПИСМО И ДА МУ ГО ПРЕДЛОЖИШ

    19:04 11.11.2026

  • 26 естествено. прав си.

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горяниноо":

    капитулация няма да има...никой не я иска...ще има заличаване...щото никога не е било такоа чудо...у края на инците...щот хрусчов си го измисли...ама карай...заличаването си върви ...

    19:08 11.11.2026

  • 27 горски....

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горяниноо":

    няма да има капитулация....а заличаване...споко...ше бъде мнооооогу бавно заличавани...сичку ие пуд кунтрол...

    19:13 11.11.2026