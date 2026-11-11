Къшнър: Би било добре Зеленски и Путин да се срещнат

Среща лице в лице между украинския президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин би била добра стъпка, заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър след тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.
„Мисля, че би било чудесно, ако в даден момент го направят. Мисля, че това би било добро нещо“, каза Къшнър пред журналисти. Той обаче уточни, че според информацията, с която разполага, руската страна иска да види повече напредък в преговорите, преди да се стигне до среща между двамата лидери.
„Ясно е, че между лидерите няма голямо доверие или близък диалог. Бих добавил и че подобни споразумения изискват време“, посочи американският пратеник.
Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без обявен голям пробив по основния въпрос - прекратяването на войната. Според Асошиейтед прес преговорите са били първата среща в този формат от февруари и са продължили малко под два часа в последния ден, след четиричасова сесия предишния ден.
Къшнър определи като един от положителните резултати договореността за мащабно освобождаване на военнопленници. Руският ръководител на делегацията Владимир Медински и украинският преговарящ Рустем Умеров потвърдиха намерението, като Москва уточни, че договорката е постигната „по принцип“. Очаква се размяната да се състои през следващите две или три седмици.
След разговорите Къшнър съобщи, че заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф ще пътува до Москва, където ще се срещне с Путин. След това американските представители трябва да заминат за Дъблин за среща със Зеленски.
Сред нерешените въпроси остават гаранциите за сигурност след края на войната, съдбата на окупираните от Русия украински територии и участието на европейските държави в евентуално мирно споразумение. Москва не допусна европейски представители до тристранната среща в Абу Даби, а Киев настоява Европа да бъде включена във всеки етап на дипломатическия процес.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #10, #15
18:17 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити
Коментиран от #25
18:19 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шута ще лъска
18:21 11.11.2026
7 горски
Коментиран от #11, #13
18:23 11.11.2026
8 И аз имам желание да
18:23 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нафтали Бенет
До коментар #1 от "Хахахаха":Някой знае ли дали нещо зависи от артистичната душа, че Путин да си губи времето с него?
18:28 11.11.2026
11 Горяниноо
До коментар #7 от "горски":Отново ще ти го напиша:Капитулацията на Украйна ще я видиш на куков ден през най кривия макарон на планетата.
Коментиран от #12, #14, #24, #26, #27
18:29 11.11.2026
12 А да кажеш нещо за капитулацията на Киев
До коментар #11 от "Горяниноо":в Истанбул 2022г.???
И какво спечели Украйна от това че прунудиха Зеленски да откаже договорения мир и да се бие?
18:41 11.11.2026
13 Не почетохте ли
До коментар #7 от "горски":Руската делегация в Абу Даби отново е занесла фантасмагорична карта с начертани завоевания, които са изцяло фалшиви.
Коментиран от #16, #23
18:42 11.11.2026
14 Може и да си прав
До коментар #11 от "Горяниноо":Но пък единствения начин да няма капитулация, е просто да изчезне измислената държава от картата!
Друг начин виждаш ли?
18:48 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да не мислиш , че само ти
До коментар #13 от "Не почетохте ли":имаш достъп до докладите Украинското командване?
18:51 11.11.2026
17 Ха сега де...
Коментиран от #22
18:52 11.11.2026
18 Българин
Коментиран от #20
18:52 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 КРАТКО
До коментар #11 от "Горяниноо":АМИ МОЖЕ МОЖЕ
ПРОСТО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ
19:02 11.11.2026
25 КРАТКО
До коментар #4 от "Тити":А ДАНО
АМА НА ДАЛИ
АБЕ ЩО НЕ МУ НАПИШЕШ ПИСМО И ДА МУ ГО ПРЕДЛОЖИШ
19:04 11.11.2026
26 естествено. прав си.
До коментар #11 от "Горяниноо":капитулация няма да има...никой не я иска...ще има заличаване...щото никога не е било такоа чудо...у края на инците...щот хрусчов си го измисли...ама карай...заличаването си върви ...
19:08 11.11.2026
27 горски....
До коментар #11 от "Горяниноо":няма да има капитулация....а заличаване...споко...ше бъде мнооооогу бавно заличавани...сичку ие пуд кунтрол...
19:13 11.11.2026