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Внезапно почина руският посланик в САЩ Александър Дарчиев
  Тема: Известни личности

Внезапно почина руският посланик в САЩ Александър Дарчиев

11 Ноември, 2026 18:39 1 236 44

  • александър дарчиев-
  • руски посланик-
  • сащ-
  • руско-американски отношения

Руското външно министерство не съобщи причината за смъртта на 66-годишния дипломат

Внезапно почина руският посланик в САЩ Александър Дарчиев - 1
Снимка: rferl.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал внезапно на 66 години, съобщи руското Министерство на външните работи. Дипломатическото ведомство не посочи причина за смъртта му и не съобщи подробности за обстоятелствата.

„Ръководството и колективът на Министерството на външните работи на Русия с дълбоко прискърбие съобщават, че на 11 ноември на 67-ата година от живота си внезапно почина извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в Съединените щати Александър Никитич Дарчиев“, се посочва в съобщението.

Външното министерство го определи като „изключителен дипломат, опитен ръководител, добър приятел и наставник“. До момента няма публично съобщение от американските власти за причината за смъртта или за последващи действия по дипломатическото представителство.

Кариера, свързана със Северна Америка

Дарчиев е роден на 14 май 1960 г. Завършва историческия факултет на Московския държавен университет през 1983 г., а през 1992 г. постъпва на дипломатическа служба. Прекарва значителна част от кариерата си в работа по отношенията на Русия със САЩ и Канада.

Той работи в руското посолство във Вашингтон в два периода – от 1997 до 2002 г. и от 2005 до 2010 г. Между 2014 и 2021 г. е посланик на Русия в Канада. След завръщането си в Москва ръководи департамента за Северна Америка, а по-късно и департамента за Северния Атлантик на руското външно министерство.

Президентът Владимир Путин го назначава за посланик в САЩ на 6 март 2025 г. Назначението идва след период, в който постът е свободен след оттеглянето на предишния посланик Анатолий Антонов през октомври 2024 г. Дарчиев пристига във Вашингтон в края на март 2025 г.

По време на мандата си той участва в руско-американски консултации за работата на дипломатическите мисии, визовите въпроси и спорните имоти на двете държави. Не е обявено кой ще изпълнява функциите на руски посланик в САЩ до назначаването на негов наследник.

Източници: absatz.media, tass.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йес

    19 21 Отговор
    Паднал от балкона,натъпкан с Новичок и Полоний.

    Коментиран от #25

    18:43 11.11.2026

  • 2 доктор

    19 19 Отговор
    прогресивните комуняги и муп чо ще обяват национален траур!

    Коментиран от #11, #35

    18:43 11.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    7 22 Отговор
    Това е само работа на ЦРУ Мосад и МИ6

    Коментиран от #9, #10

    18:43 11.11.2026

  • 4 Сзо

    15 5 Отговор
    Ветровита длъжност....

    Коментиран от #41

    18:44 11.11.2026

  • 5 Цвете

    15 6 Отговор
    ДАЛИ НЕ СА МУ ПОМОГНАЛИ ? 🫡🤦‍♂️🫡

    18:44 11.11.2026

  • 6 Саде да попитам...!

    9 7 Отговор
    А това сега не е ли ...,,Украинска хибридна атака на Зеленски"...?!

    18:45 11.11.2026

  • 7 Изоглавено розово пони

    6 14 Отговор
    И тук е виновна дългата ръка на Москва.
    А Путин е бил до него с чадъра и му е пуснал отровна сачма.

    18:46 11.11.2026

  • 8 Като гръм от ясно небе...

    11 6 Отговор
    и никой нишо не казва , сигурно " новичока " е бил със закъснител!!!

    18:46 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Справка

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    резултата на изборите!

    18:46 11.11.2026

  • 11 хапчетата ,,докторе"...

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "доктор":

    ...спешно...!

    Коментиран от #15

    18:47 11.11.2026

  • 12 Ден

    4 0 Отговор
    на траур!

    18:47 11.11.2026

  • 13 случва се

    9 7 Отговор
    То такваз им е традицията. Руските посланници в САЩ често умират внезапно. За един век са 7-8, се внезапно починали. Дори Вишински така е умрял.

    Коментиран от #18, #44

    18:49 11.11.2026

  • 14 След

    5 4 Отговор
    президентските избори получи най-еисшата награда на РФ!

    18:49 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЯДОСАЛ Е НЕЩО

    10 6 Отговор
    БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ

    И ЗНАЕМ КАКВО СЛЕДВА.

    18:54 11.11.2026

  • 17 Ъъ, а аз си мислих

    3 1 Отговор
    Че Александър Дарчиев е българският посланик в САЩ

    18:54 11.11.2026

  • 18 Няма по добро от това да си

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "случва се":

    внезапно починал но не всички имат тоя късмет за съжаление младеж

    18:56 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Леле - леле ! 🤔

    3 2 Отговор
    Американските "Демократи" . В "демократичен" стил !

    18:57 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Просто човек

    4 4 Отговор
    Дано се оправи човекът…

    18:58 11.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 йес Сър

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Йес":

    Също както руснаците си взривиха тръбите и си обстрелват Запорожката си АЕЦ

    Скрипал

    18:59 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Костадинов

    3 2 Отговор
    Утре в Максуда ще е ден на траур

    Коментиран от #31

    19:02 11.11.2026

  • 28 Кариерно развитие още от дете

    1 2 Отговор
    по стълбичката а не като нашите случайници. Баща му Никита Дарчиев също беше съветски дипломат впрочем

    Коментиран от #29, #32

    19:02 11.11.2026

  • 29 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кариерно развитие още от дете":

    Да не искаш баща му да е бил стругар

    19:04 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шиши

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Костадинов":

    Не ! Моите избиратели са евроатлантици ! За Герб Ново начало , ППБП /СДС ...

    19:05 11.11.2026

  • 32 Да бе ,да ! 😜

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кариерно развитие още от дете":

    Те вашите "случайници" почнаха като болшевики , сега са Натовци от ДСто на ЦиРейУ - ДАНС , евроатлантически разузнавания , уши на Урсула , Кая , Брюксел ...😜

    19:08 11.11.2026

  • 33 Костадин

    1 2 Отговор
    Бил ли е в списъка Миротворец?

    Коментиран от #38

    19:08 11.11.2026

  • 34 Емул

    2 0 Отговор
    Внезапно, внезапно, колко да е внезапно...

    Коментиран от #43

    19:09 11.11.2026

  • 35 Верно ли бе

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "доктор":

    Това да не са ти петроханците , дето по всички телевизии ревяха от сутрин до вечер , като умря английската кралица.

    19:09 11.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В бункера

    1 2 Отговор
    Ъ.ъ.ъ чувам гласа на Зелееенскии...Чувам стъпки...

    19:10 11.11.2026

  • 38 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин":

    Чак пък толкова честен и достоен човек ... Не знам ?! 🙁

    19:10 11.11.2026

  • 39 Вова

    1 2 Отговор
    е удвоил охраната!

    19:10 11.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 чичо Том

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сзо":

    Не само ,че е ветровита,но е лишен от пълноценен,свободен живот.Денонощно следен.Живот в златна клетка.А знае много.Възможно е и сам да е избрал края защото при руснаците на тези длъжности пенсии няма.Работиш докато реши държавата.То е чудо все пак,че са съобщили.

    19:13 11.11.2026

  • 42 пфф

    0 0 Отговор
    Убит от кравари или укри. Пускай големите гъби.

    19:14 11.11.2026

  • 43 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Емул":

    66 години не са внезапно за генотипа на българи и руснаци . Жалко , че младите хора са отровени от натовска пропаганда , а и не проявяват интерес към истината в историята .

    19:14 11.11.2026

  • 44 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "случва се":

    Всъщност, само трима руски посланици в САЩ са починали, докато са заемали поста в посолството. Двама през 19 век и сега починалият Ал. Дарчиев.

    19:14 11.11.2026