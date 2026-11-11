Внезапно почина руският посланик в САЩ Александър Дарчиев

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал внезапно на 66 години, съобщи руското Министерство на външните работи. Дипломатическото ведомство не посочи причина за смъртта му и не съобщи подробности за обстоятелствата.
„Ръководството и колективът на Министерството на външните работи на Русия с дълбоко прискърбие съобщават, че на 11 ноември на 67-ата година от живота си внезапно почина извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в Съединените щати Александър Никитич Дарчиев“, се посочва в съобщението.
Външното министерство го определи като „изключителен дипломат, опитен ръководител, добър приятел и наставник“. До момента няма публично съобщение от американските власти за причината за смъртта или за последващи действия по дипломатическото представителство.
Кариера, свързана със Северна Америка
Дарчиев е роден на 14 май 1960 г. Завършва историческия факултет на Московския държавен университет през 1983 г., а през 1992 г. постъпва на дипломатическа служба. Прекарва значителна част от кариерата си в работа по отношенията на Русия със САЩ и Канада.
Той работи в руското посолство във Вашингтон в два периода – от 1997 до 2002 г. и от 2005 до 2010 г. Между 2014 и 2021 г. е посланик на Русия в Канада. След завръщането си в Москва ръководи департамента за Северна Америка, а по-късно и департамента за Северния Атлантик на руското външно министерство.
Президентът Владимир Путин го назначава за посланик в САЩ на 6 март 2025 г. Назначението идва след период, в който постът е свободен след оттеглянето на предишния посланик Анатолий Антонов през октомври 2024 г. Дарчиев пристига във Вашингтон в края на март 2025 г.
По време на мандата си той участва в руско-американски консултации за работата на дипломатическите мисии, визовите въпроси и спорните имоти на двете държави. Не е обявено кой ще изпълнява функциите на руски посланик в САЩ до назначаването на негов наследник.
Източници: absatz.media, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йес
Коментиран от #25
18:43 11.11.2026
2 доктор
Коментиран от #11, #35
18:43 11.11.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #9, #10
18:43 11.11.2026
4 Сзо
Коментиран от #41
18:44 11.11.2026
5 Цвете
18:44 11.11.2026
6 Саде да попитам...!
18:45 11.11.2026
7 Изоглавено розово пони
А Путин е бил до него с чадъра и му е пуснал отровна сачма.
18:46 11.11.2026
8 Като гръм от ясно небе...
18:46 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Справка
До коментар #3 от "Тик-Ток":резултата на изборите!
18:46 11.11.2026
11 хапчетата ,,докторе"...
До коментар #2 от "доктор":...спешно...!
Коментиран от #15
18:47 11.11.2026
12 Ден
18:47 11.11.2026
13 случва се
Коментиран от #18, #44
18:49 11.11.2026
14 След
18:49 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЯДОСАЛ Е НЕЩО
И ЗНАЕМ КАКВО СЛЕДВА.
18:54 11.11.2026
17 Ъъ, а аз си мислих
18:54 11.11.2026
18 Няма по добро от това да си
До коментар #13 от "случва се":внезапно починал но не всички имат тоя късмет за съжаление младеж
18:56 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Леле - леле ! 🤔
18:57 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Просто човек
18:58 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 йес Сър
До коментар #1 от "Йес":Също както руснаците си взривиха тръбите и си обстрелват Запорожката си АЕЦ
Скрипал
18:59 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Костадинов
Коментиран от #31
19:02 11.11.2026
28 Кариерно развитие още от дете
Коментиран от #29, #32
19:02 11.11.2026
29 А ти
До коментар #28 от "Кариерно развитие още от дете":Да не искаш баща му да е бил стругар
19:04 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шиши
До коментар #27 от "Костадинов":Не ! Моите избиратели са евроатлантици ! За Герб Ново начало , ППБП /СДС ...
19:05 11.11.2026
32 Да бе ,да ! 😜
До коментар #28 от "Кариерно развитие още от дете":Те вашите "случайници" почнаха като болшевики , сега са Натовци от ДСто на ЦиРейУ - ДАНС , евроатлантически разузнавания , уши на Урсула , Кая , Брюксел ...😜
19:08 11.11.2026
33 Костадин
Коментиран от #38
19:08 11.11.2026
34 Емул
Коментиран от #43
19:09 11.11.2026
35 Верно ли бе
До коментар #2 от "доктор":Това да не са ти петроханците , дето по всички телевизии ревяха от сутрин до вечер , като умря английската кралица.
19:09 11.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 В бункера
19:10 11.11.2026
38 Читател
До коментар #33 от "Костадин":Чак пък толкова честен и достоен човек ... Не знам ?! 🙁
19:10 11.11.2026
39 Вова
19:10 11.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 чичо Том
До коментар #4 от "Сзо":Не само ,че е ветровита,но е лишен от пълноценен,свободен живот.Денонощно следен.Живот в златна клетка.А знае много.Възможно е и сам да е избрал края защото при руснаците на тези длъжности пенсии няма.Работиш докато реши държавата.То е чудо все пак,че са съобщили.
19:13 11.11.2026
42 пфф
19:14 11.11.2026
43 Всъщност
До коментар #34 от "Емул":66 години не са внезапно за генотипа на българи и руснаци . Жалко , че младите хора са отровени от натовска пропаганда , а и не проявяват интерес към истината в историята .
19:14 11.11.2026
44 Тити на Кака
До коментар #13 от "случва се":Всъщност, само трима руски посланици в САЩ са починали, докато са заемали поста в посолството. Двама през 19 век и сега починалият Ал. Дарчиев.
19:14 11.11.2026