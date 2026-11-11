Внезапно почина руският посланик в САЩ Александър Дарчиев

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал внезапно на 66 години, съобщи руското Министерство на външните работи. Дипломатическото ведомство не посочи причина за смъртта му и не съобщи подробности за обстоятелствата.

„Ръководството и колективът на Министерството на външните работи на Русия с дълбоко прискърбие съобщават, че на 11 ноември на 67-ата година от живота си внезапно почина извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в Съединените щати Александър Никитич Дарчиев“, се посочва в съобщението.

Външното министерство го определи като „изключителен дипломат, опитен ръководител, добър приятел и наставник“. До момента няма публично съобщение от американските власти за причината за смъртта или за последващи действия по дипломатическото представителство.

Кариера, свързана със Северна Америка

Дарчиев е роден на 14 май 1960 г. Завършва историческия факултет на Московския държавен университет през 1983 г., а през 1992 г. постъпва на дипломатическа служба. Прекарва значителна част от кариерата си в работа по отношенията на Русия със САЩ и Канада.

Той работи в руското посолство във Вашингтон в два периода – от 1997 до 2002 г. и от 2005 до 2010 г. Между 2014 и 2021 г. е посланик на Русия в Канада. След завръщането си в Москва ръководи департамента за Северна Америка, а по-късно и департамента за Северния Атлантик на руското външно министерство.

Президентът Владимир Путин го назначава за посланик в САЩ на 6 март 2025 г. Назначението идва след период, в който постът е свободен след оттеглянето на предишния посланик Анатолий Антонов през октомври 2024 г. Дарчиев пристига във Вашингтон в края на март 2025 г.

По време на мандата си той участва в руско-американски консултации за работата на дипломатическите мисии, визовите въпроси и спорните имоти на двете държави. Не е обявено кой ще изпълнява функциите на руски посланик в САЩ до назначаването на негов наследник.

Източници: absatz.media, tass.com