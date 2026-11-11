"Държите се неуважително!": Запис от скандала между Тръмп, Ванс и Зеленски в Белия дом ВИДЕО+СУБТИТРИ

Срещата в Белия дом на 28 февруари 2025 г. трябваше да затвърди отношенията между САЩ и Украйна и да завърши със споразумение за украинските минерални ресурси. Вместо това разговорът между Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и Володимир Зеленски прерасна в остра публична разпра пред телевизионните камери.

В началото разговорът беше посветен на войната и на възможностите за дипломатическо решение. Зеленски настоя, че евентуално прекратяване на огъня трябва да бъде подкрепено с гаранции за сигурност. Той припомни, че Русия е нарушавала предишни договорености и че Украйна не може да разчита единствено на обещания.

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Спорът започна с думите на Джей Ди Ванс

Ванс заяви, че пътят към мира минава през дипломация и че администрацията на Тръмп се опитва да сложи край на разрушенията в Украйна. Зеленски го попита каква точно дипломация има предвид, след като Русия е нарушавала споразуменията за прекратяване на огъня.

Тогава Ванс обвини украинския президент, че идва в Овалния кабинет, за да води спор пред американските медии. „Това е неуважително“, каза вицепрезидентът. Той постави под въпрос и проблемите на Украйна с мобилизацията и недостига на военнослужещи.

Зеленски отговори, че по време на война всички имат проблеми. Той добави, че американците разполагат с океан и не усещат войната непосредствено, но могат да усетят последиците ѝ в бъдеще.

Тръмп се включи и повиши тон

След тази реплика Тръмп се намеси по-остро. Президентът заяви, че Зеленски не е в добра позиция и че „залага на Трета световна война“. По думите му Украйна не печели войната и има шанс да излезе от нея благодарение на американската подкрепа.

Тръмп посочи, че САЩ са предоставили на Украйна военна помощ в мащаб, който според него не е бил достатъчно признат. Той обвини Зеленски, че не проявява благодарност. Ванс също го попита дали е благодарил на Тръмп по време на срещата.

Зеленски отговори, че многократно е благодарил на американския народ. Разговорът продължи с прекъсвания и говорене едновременно. Тръмп заяви още, че Украйна няма достатъчно силни карти за преговори и че без САЩ няма да спечели войната.

Какви бяха непосредствените последици

След около 50 минути пресата беше изведена от Овалния кабинет. Планираната съвместна пресконференция беше отменена, а Зеленски напусна Белия дом по-рано от предвиденото. Споразумението за минералните ресурси не беше подписано.

Тръмп заяви, че Зеленски може да се върне, когато е готов за мир. В същия ден американският президент каза, че украинският лидер е искал да продължи войната, докато Вашингтон търси бързо прекратяване на убийствата. Белият дом представи случилото се като отказ на САЩ да бъдат използвани, докато украинската страна защити настояването си за гаранции за сигурност.

Така срещата се превърна от дипломатическа възможност в публична демонстрация на разминаването между Киев и Вашингтон. За Зеленски спорът показа риска от споразумение без надеждни гаранции, а за Тръмп и Ванс той потвърди тезата, че Украйна трябва да приеме преговори и компромиси.

Конфликтът не сложи окончателен край на преговорите за минералите. На 30 април 2025 г. САЩ и Украйна подписаха споразумение за достъп до нови украински минерални проекти и за създаване на инвестиционен фонд за възстановяването на страната. То обаче беше постигнато след месеци на нови разговори и не представляваше гаранция за сигурност или договор за прекратяване на войната.