"Държите се неуважително!": Запис от скандала между Тръмп, Ванс и Зеленски в Белия дом ВИДЕО+СУБТИТРИ

Срещата в Белия дом на 28 февруари 2025 г. трябваше да затвърди отношенията между САЩ и Украйна и да завърши със споразумение за украинските минерални ресурси. Вместо това разговорът между Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и Володимир Зеленски прерасна в остра публична разпра пред телевизионните камери.
В началото разговорът беше посветен на войната и на възможностите за дипломатическо решение. Зеленски настоя, че евентуално прекратяване на огъня трябва да бъде подкрепено с гаранции за сигурност. Той припомни, че Русия е нарушавала предишни договорености и че Украйна не може да разчита единствено на обещания.
Спорът започна с думите на Джей Ди Ванс
Ванс заяви, че пътят към мира минава през дипломация и че администрацията на Тръмп се опитва да сложи край на разрушенията в Украйна. Зеленски го попита каква точно дипломация има предвид, след като Русия е нарушавала споразуменията за прекратяване на огъня.
Тогава Ванс обвини украинския президент, че идва в Овалния кабинет, за да води спор пред американските медии. „Това е неуважително“, каза вицепрезидентът. Той постави под въпрос и проблемите на Украйна с мобилизацията и недостига на военнослужещи.
Зеленски отговори, че по време на война всички имат проблеми. Той добави, че американците разполагат с океан и не усещат войната непосредствено, но могат да усетят последиците ѝ в бъдеще.
Тръмп се включи и повиши тон
След тази реплика Тръмп се намеси по-остро. Президентът заяви, че Зеленски не е в добра позиция и че „залага на Трета световна война“. По думите му Украйна не печели войната и има шанс да излезе от нея благодарение на американската подкрепа.
Тръмп посочи, че САЩ са предоставили на Украйна военна помощ в мащаб, който според него не е бил достатъчно признат. Той обвини Зеленски, че не проявява благодарност. Ванс също го попита дали е благодарил на Тръмп по време на срещата.
Зеленски отговори, че многократно е благодарил на американския народ. Разговорът продължи с прекъсвания и говорене едновременно. Тръмп заяви още, че Украйна няма достатъчно силни карти за преговори и че без САЩ няма да спечели войната.
Какви бяха непосредствените последици
След около 50 минути пресата беше изведена от Овалния кабинет. Планираната съвместна пресконференция беше отменена, а Зеленски напусна Белия дом по-рано от предвиденото. Споразумението за минералните ресурси не беше подписано.
Тръмп заяви, че Зеленски може да се върне, когато е готов за мир. В същия ден американският президент каза, че украинският лидер е искал да продължи войната, докато Вашингтон търси бързо прекратяване на убийствата. Белият дом представи случилото се като отказ на САЩ да бъдат използвани, докато украинската страна защити настояването си за гаранции за сигурност.
Така срещата се превърна от дипломатическа възможност в публична демонстрация на разминаването между Киев и Вашингтон. За Зеленски спорът показа риска от споразумение без надеждни гаранции, а за Тръмп и Ванс той потвърди тезата, че Украйна трябва да приеме преговори и компромиси.
Конфликтът не сложи окончателен край на преговорите за минералите. На 30 април 2025 г. САЩ и Украйна подписаха споразумение за достъп до нови украински минерални проекти и за създаване на инвестиционен фонд за възстановяването на страната. То обаче беше постигнато след месеци на нови разговори и не представляваше гаранция за сигурност или договор за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Поне 100 пъти превъртях да гледам
Зеленаки е номер 1
Коментиран от #4
22:04 11.11.2026
3 Т.Живков
22:04 11.11.2026
4 Слага всички в малкият си джоб.
До коментар #2 от "Поне 100 пъти превъртях да гледам":Заради него Путин не е виждал слънцето от 5 години.
Коментиран от #6, #12
22:05 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А после виждам нашият
До коментар #4 от "Слага всички в малкият си джоб.":"генерал" Радев как мишкува и се страхува и ме хваща срам.
Коментиран от #14, #15
22:06 11.11.2026
7 койдазнай
И искрено им съчуства!
22:10 11.11.2026
8 гошо
22:12 11.11.2026
9 Овчи,
До коментар #5 от "Горски":И кво стана след една година.Америка показа червен картон на Тръмп,а Пусин изкопа още два етажа надолу в бункера и сложи още 2 бр. ПВО около него.
22:13 11.11.2026
10 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #18, #27
22:13 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Милион и нещо
До коментар #4 от "Слага всички в малкият си джоб.":украинци също не виждат слънцето
Коментиран от #20
22:15 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Емил от Льоня беря
До коментар #11 от "Буздуган":На просяците членовете не са важни.
22:17 11.11.2026
17 Дзак
Коментиран от #21, #23
22:17 11.11.2026
18 Без грам достойнство си
До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":да се мразиш, тролиш и лъжеш!
Коментиран от #28
22:17 11.11.2026
19 Шопо
Иначе казано докато ма санкции ще има война, след Украйна иде ред на Молдова и т.н.
22:17 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дзак
До коментар #17 от "Дзак":Исвен интриги, друго не може да прави!
22:19 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 При размените
До коментар #20 от "Обаче милион и нещо":съотношението 1 убит руснак за 20 украинци.
Сигурно не можеш да смяташ с такива големи числа.
Коментиран от #29, #34
22:22 11.11.2026
27 Заради това поведение
До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":на горд президент украинците ги ловят като кучета.
Айде беги уУево, на нивво Бойко си по приказки.
Коментиран от #41
22:24 11.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ако можеше
До коментар #26 от "При размените":фашистите нямаше да го ползват за парцал да троли срещу Русия!
22:24 11.11.2026
30 Йес
Коментиран от #32, #33, #36, #39, #42
22:24 11.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А аз искам
До коментар #30 от "Йес":да няма отпадъци да тролят, лъжат и показват фашисткият режим в Украйна и българските национални предатели ПП и ДБ.
22:28 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Винаги можеш да нарамиш мешката
До коментар #30 от "Йес":и да отидеш в Украйна.
Първо Киев, после Мала Токмачка, нали още не била превзета.
22:39 11.11.2026
37 Хи хи
22:41 11.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хи хи
До коментар #30 от "Йес":Като не ти харесват - чамадан, вакзал, Киййййф !! Зеленото жуже те чака там с мешката !!
Коментиран от #46
22:44 11.11.2026
40 стоян георгиев
22:46 11.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Я се дръж възпитано!
До коментар #30 от "Йес":За кого намекваш? В България ни управляват патриоти. Наркомана и чорапите са в украинската военна хунта!
22:48 11.11.2026
43 Заглавя и актьоти
22:50 11.11.2026
44 Палача зелен ски
22:55 11.11.2026
45 Хмм
22:58 11.11.2026
46 Малко не знаеш руски,
До коментар #39 от "Хи хи":но това е нормално за нашите русофили.
Макар много специалисти да го смятат за абсурдно....
22:59 11.11.2026
47 Кyпeйкa със западно образование
23:14 11.11.2026