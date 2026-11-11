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"Държите се неуважително!": Запис от скандала между Тръмп, Ванс и Зеленски в Белия дом ВИДЕО+СУБТИТРИ
  Тема: Украйна

"Държите се неуважително!": Запис от скандала между Тръмп, Ванс и Зеленски в Белия дом ВИДЕО+СУБТИТРИ

11 Ноември, 2026 22:00 2 276 47

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • джей ди ванс-
  • белият дом-
  • войната в украйна

Срещата, която трябваше да завърши със споразумение за минералите, прерасна в публична разпра за войната, американската помощ и гаранциите за сигурност

"Държите се неуважително!": Запис от скандала между Тръмп, Ванс и Зеленски в Белия дом ВИДЕО+СУБТИТРИ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата в Белия дом на 28 февруари 2025 г. трябваше да затвърди отношенията между САЩ и Украйна и да завърши със споразумение за украинските минерални ресурси. Вместо това разговорът между Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и Володимир Зеленски прерасна в остра публична разпра пред телевизионните камери.

В началото разговорът беше посветен на войната и на възможностите за дипломатическо решение. Зеленски настоя, че евентуално прекратяване на огъня трябва да бъде подкрепено с гаранции за сигурност. Той припомни, че Русия е нарушавала предишни договорености и че Украйна не може да разчита единствено на обещания.

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Спорът започна с думите на Джей Ди Ванс

Ванс заяви, че пътят към мира минава през дипломация и че администрацията на Тръмп се опитва да сложи край на разрушенията в Украйна. Зеленски го попита каква точно дипломация има предвид, след като Русия е нарушавала споразуменията за прекратяване на огъня.

Тогава Ванс обвини украинския президент, че идва в Овалния кабинет, за да води спор пред американските медии. „Това е неуважително“, каза вицепрезидентът. Той постави под въпрос и проблемите на Украйна с мобилизацията и недостига на военнослужещи.

Зеленски отговори, че по време на война всички имат проблеми. Той добави, че американците разполагат с океан и не усещат войната непосредствено, но могат да усетят последиците ѝ в бъдеще.

Тръмп се включи и повиши тон

След тази реплика Тръмп се намеси по-остро. Президентът заяви, че Зеленски не е в добра позиция и че „залага на Трета световна война“. По думите му Украйна не печели войната и има шанс да излезе от нея благодарение на американската подкрепа.

Тръмп посочи, че САЩ са предоставили на Украйна военна помощ в мащаб, който според него не е бил достатъчно признат. Той обвини Зеленски, че не проявява благодарност. Ванс също го попита дали е благодарил на Тръмп по време на срещата.

Зеленски отговори, че многократно е благодарил на американския народ. Разговорът продължи с прекъсвания и говорене едновременно. Тръмп заяви още, че Украйна няма достатъчно силни карти за преговори и че без САЩ няма да спечели войната.

Какви бяха непосредствените последици

След около 50 минути пресата беше изведена от Овалния кабинет. Планираната съвместна пресконференция беше отменена, а Зеленски напусна Белия дом по-рано от предвиденото. Споразумението за минералните ресурси не беше подписано.

Тръмп заяви, че Зеленски може да се върне, когато е готов за мир. В същия ден американският президент каза, че украинският лидер е искал да продължи войната, докато Вашингтон търси бързо прекратяване на убийствата. Белият дом представи случилото се като отказ на САЩ да бъдат използвани, докато украинската страна защити настояването си за гаранции за сигурност.

Така срещата се превърна от дипломатическа възможност в публична демонстрация на разминаването между Киев и Вашингтон. За Зеленски спорът показа риска от споразумение без надеждни гаранции, а за Тръмп и Ванс той потвърди тезата, че Украйна трябва да приеме преговори и компромиси.

Конфликтът не сложи окончателен край на преговорите за минералите. На 30 април 2025 г. САЩ и Украйна подписаха споразумение за достъп до нови украински минерални проекти и за създаване на инвестиционен фонд за възстановяването на страната. То обаче беше постигнато след месеци на нови разговори и не представляваше гаранция за сигурност или договор за прекратяване на войната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поне 100 пъти превъртях да гледам

    17 28 Отговор
    как Зеленски ncyвa президента на САЩ в Белият дом.
    Зеленаки е номер 1

    Коментиран от #4

    22:04 11.11.2026

  • 3 Т.Живков

    25 14 Отговор
    Украйна е миш маш ,като Северна мАкедония

    22:04 11.11.2026

  • 4 Слага всички в малкият си джоб.

    23 34 Отговор

    До коментар #2 от "Поне 100 пъти превъртях да гледам":

    Заради него Путин не е виждал слънцето от 5 години.

    Коментиран от #6, #12

    22:05 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А после виждам нашият

    23 23 Отговор

    До коментар #4 от "Слага всички в малкият си джоб.":

    "генерал" Радев как мишкува и се страхува и ме хваща срам.

    Коментиран от #14, #15

    22:06 11.11.2026

  • 7 койдазнай

    16 6 Отговор
    Тоя без картите гледа, как големите разбирачи останаха валат!
    И искрено им съчуства!

    22:10 11.11.2026

  • 8 гошо

    11 5 Отговор
    Американски крадци.

    22:12 11.11.2026

  • 9 Овчи,

    18 23 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    И кво стана след една година.Америка показа червен картон на Тръмп,а Пусин изкопа още два етажа надолу в бункера и сложи още 2 бр. ПВО около него.

    22:13 11.11.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    17 25 Отговор
    Сега сравнете поведението на Мунчо в Президенството, когато Гундяев му се скара пред камерите. Нашият паляк, седеше, като нацапал гащите. Абсолютен лакей и слуга на Кремъл, без грам достойнство.

    Коментиран от #18, #27

    22:13 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Милион и нещо

    21 9 Отговор

    До коментар #4 от "Слага всички в малкият си джоб.":

    украинци също не виждат слънцето

    Коментиран от #20

    22:15 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Емил от Льоня беря

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Буздуган":

    На просяците членовете не са важни.

    22:17 11.11.2026

  • 17 Дзак

    2 1 Отговор
    И нашия мръсник разпространява записи!

    Коментиран от #21, #23

    22:17 11.11.2026

  • 18 Без грам достойнство си

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":

    да се мразиш, тролиш и лъжеш!

    Коментиран от #28

    22:17 11.11.2026

  • 19 Шопо

    18 5 Отговор
    Когато войната свърши санкциите падат и бензина отново става едно евро.
    Иначе казано докато ма санкции ще има война, след Украйна иде ред на Молдова и т.н.

    22:17 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дзак":

    Исвен интриги, друго не може да прави!

    22:19 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 При размените

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Обаче милион и нещо":

    съотношението 1 убит руснак за 20 украинци.
    Сигурно не можеш да смяташ с такива големи числа.

    Коментиран от #29, #34

    22:22 11.11.2026

  • 27 Заради това поведение

    11 9 Отговор

    До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":

    на горд президент украинците ги ловят като кучета.
    Айде беги уУево, на нивво Бойко си по приказки.

    Коментиран от #41

    22:24 11.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ако можеше

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "При размените":

    фашистите нямаше да го ползват за парцал да троли срещу Русия!

    22:24 11.11.2026

  • 30 Йес

    13 15 Отговор
    Един комик израстна много и стана национален герой!Искам такъв човек да е президент на България!Не искам Ескобарова и Чорапеску да ни излагат пред света!

    Коментиран от #32, #33, #36, #39, #42

    22:24 11.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А аз искам

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "Йес":

    да няма отпадъци да тролят, лъжат и показват фашисткият режим в Украйна и българските национални предатели ПП и ДБ.

    22:28 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Винаги можеш да нарамиш мешката

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Йес":

    и да отидеш в Украйна.
    Първо Киев, после Мала Токмачка, нали още не била превзета.

    22:39 11.11.2026

  • 37 Хи хи

    7 5 Отговор
    Съвсем правилно зеленото жуже беше изхвърлено от Белия дом !! Как така ще плаши Америка с Русия бе ??!!

    22:41 11.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хи хи

    10 6 Отговор

    До коментар #30 от "Йес":

    Като не ти харесват - чамадан, вакзал, Киййййф !! Зеленото жуже те чака там с мешката !!

    Коментиран от #46

    22:44 11.11.2026

  • 40 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    Тази среща доведе до днешната ситуация републиканците да нямат конгресмени и дизела да е шест долара.нека пробва пал тръмп.както казах и тогава зеленски ще го наиграе заедно с путин.

    22:46 11.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Я се дръж възпитано!

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "Йес":

    За кого намекваш? В България ни управляват патриоти. Наркомана и чорапите са в украинската военна хунта!

    22:48 11.11.2026

  • 43 Заглавя и актьоти

    0 0 Отговор
    но ас съм на хиляда и не плащам за филми които съм гледал

    22:50 11.11.2026

  • 44 Палача зелен ски

    3 5 Отговор
    Откри стотици къщи за отвличания и изтезания. В крайна отвличанията за откуп и органи за трансплантация са държавна политика.

    22:55 11.11.2026

  • 45 Хмм

    4 3 Отговор
    през този период след 2014 година до избирането му за президент през 2019 той е участвал в шоу програми на руски пред руска публика, подигравал се е на украинците за майдана, говорел че са един народ с руснаците, аз лично гледах новогодишна програма в нета с него като конферансие, много добър между другото, много по-добър от другия водещ, участвал е и в руски филми

    22:58 11.11.2026

  • 46 Малко не знаеш руски,

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Хи хи":

    но това е нормално за нашите русофили.
    Макар много специалисти да го смятат за абсурдно....

    22:59 11.11.2026

  • 47 Кyпeйкa със западно образование

    2 1 Отговор
    Радваме се, че след толкова време запознавате петроханските поклонници от последния ден защото те колкото и да мразят Русия, същите те имат изключително комични познания по английски език на нивото на Б. Борисов.

    23:14 11.11.2026