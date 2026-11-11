Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни след Абу Даби

САЩ, Украйна и Европа са на една позиция след разговорите в Абу Даби, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Двудневните срещи приключиха без пробив по най-трудните въпроси – териториите, гаранциите за сигурност и бъдещия ред за сигурност в Европа.
В консултациите участваха представители на САЩ, Украйна, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Европейските делегации проведоха отделни срещи с американските и украинските представители, но не бяха допуснати до основния тристранен формат с Русия.
Договорена е размяна на военнопленници
Единственият конкретен резултат от разговорите е принципно споразумение между Русия и Украйна за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на хората, които ще бъдат освободени, предстои да бъде уточнен.
„Един от положителните резултати е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници, като числата ще бъдат финализирани утре“, заяви Джаред Къшнър след края на срещите. По думите му размяната може да се проведе в следващите две-три седмици.
Ръководителят на руската делегация Владимир Медински потвърди, че има договореност по принцип. Украинската страна също съобщи за постигнато споразумение.
Вашингтон търси участие на Европа
Основната пречка пред по-широко споразумение остава липсата на съгласие за териториите и следвоенните гаранции за сигурност. Русия настоява за контрол върху целия Донбас, включително райони, които не е успяла да завземе, докато Киев отказва да отстъпва територии.
Европейският съюз заяви, че всяка бъдеща договореност трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения от Украйна. Участниците в европейско-американските консултации са потвърдили и че НАТО трябва да остане в центъра на евроатлантическата колективна отбрана.
Къшнър посочи, че Европа, ЕС и НАТО трябва да участват в обсъжданията за бъдещите гаранции, за да бъде постигнат по-широк консенсус. Москва обаче продължава да се противопоставя на включването на европейските държави в преговорите.
Следващи срещи в Москва и Дъблин
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След това те ще пътуват до Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.
Руско-украинските делегации не са провеждали пряка среща от февруари. След края на разговорите в Абу Даби Москва и Киев остават далеч от споразумение за прекратяване на войната, но постигнатата договореност за пленниците се очаква да бъде първата конкретна хуманитарна стъпка от новия дипломатически цикъл.
Източници: apnews.com, euronews.com, rferl.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия пак е Ayт!
Коментиран от #3, #15
21:29 11.11.2026
2 Гост
Ядове плестници и ни върнаха да си изчистим ушите...
21:30 11.11.2026
3 Точен сте
До коментар #1 от "Русия пак е Ayт!":Путинска русия замина на кино от 6 без 10.
Коментиран от #33
21:30 11.11.2026
4 Толкова единни, че
21:30 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
21:32 11.11.2026
7 Кина
Коментиран от #30
21:33 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1111
Коментиран от #14
21:38 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сaтана Z
21:41 11.11.2026
13 ?????
"Европейските делегации проведоха отделни срещи с американските и украинските представители, но не бяха допуснати до основния тристранен формат с Русия." - много обтекаемо.
Според The Telegraph те са били изгонени от залата от Медински защото тяхното участие не е било предвидено.
21:41 11.11.2026
14 Путинска русия е свършена
До коментар #9 от "1111":Кое не ти е ясното.
Коментиран от #17
21:41 11.11.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Русия пак е Ayт!":Заглавието е интересно.... Ама гледам много "знаеш" та да питам тия досега не са ли били единни от, да правят нарочна декларация за единство...... Единни, ,единни , ама колко да са единни.... Да видим утре след срещата с двамата американци какво ще каже императора, който си е либерал, но все пак от него зависи всичко за Украйна....
Коментиран от #18
21:43 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 миии
До коментар #14 от "Путинска русия е свършена":не е ясно на кви субстанции си,че да халюцинираш така силно
Коментиран от #20
21:44 11.11.2026
18 Много е дълго
До коментар #15 от "Европеец":Доскучава ми.
Съкрати формата.
21:45 11.11.2026
19 хахахахха
21:46 11.11.2026
20 Путинска русия е свършена
До коментар #17 от "миии":Кое не разбра?
Коментиран от #22
21:46 11.11.2026
21 Българин 🇧🇬
21:46 11.11.2026
22 хахахахха
До коментар #20 от "Путинска русия е свършена":явно ти нещо не си разбрал,като те пусне може и да проумееш
21:48 11.11.2026
23 Гориил
21:51 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 жик так
Испания ври и кипи в момента .
Полицаи с бронирани автомобили срещу протестиращите .
21:52 11.11.2026
26 жик так
Не смеят да се порадват на народната любов .
В Мадрид изстрели на протеста .
21:54 11.11.2026
27 Шопо
Коментиран от #31
21:56 11.11.2026
28 Анонимен
21:57 11.11.2026
29 Пич
Единно са наритани от Русия!!?
Но това е театър, ритането е само за ЕС и Украйна, САЩ ще опита да ги шкартира!!!
21:57 11.11.2026
30 Ама
До коментар #7 от "Кина":Защо им е ток и вода, като няма украинци в Украйна!?
Даже Зелю не е там!
21:58 11.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гориил
22:07 11.11.2026
33 Сам ли си говориш,
До коментар #3 от "Точен сте":dевесил?
22:13 11.11.2026
34 Демек...
Изхода е само един: КА ПИ ТУ ЛА ЦИ Я на 404...
22:17 11.11.2026
35 Рютеееее, братята
22:20 11.11.2026
36 Знаещ
22:20 11.11.2026