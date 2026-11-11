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Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни след Абу Даби
  Тема: Украйна

Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни след Абу Даби

11 Ноември, 2026 21:27 1 119 36

  • марк рюте-
  • абу даби-
  • украйна-
  • русия-
  • военнопленници

Двудневните разговори завършиха без пробив по териториите и гаранциите за сигурност, но с принципно споразумение за мащабна размяна на военнопленници

Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни след Абу Даби - 1
Снимка: npr.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ, Украйна и Европа са на една позиция след разговорите в Абу Даби, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Двудневните срещи приключиха без пробив по най-трудните въпроси – териториите, гаранциите за сигурност и бъдещия ред за сигурност в Европа.

В консултациите участваха представители на САЩ, Украйна, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Европейските делегации проведоха отделни срещи с американските и украинските представители, но не бяха допуснати до основния тристранен формат с Русия.

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Договорена е размяна на военнопленници

Единственият конкретен резултат от разговорите е принципно споразумение между Русия и Украйна за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на хората, които ще бъдат освободени, предстои да бъде уточнен.

„Един от положителните резултати е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници, като числата ще бъдат финализирани утре“, заяви Джаред Къшнър след края на срещите. По думите му размяната може да се проведе в следващите две-три седмици.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински потвърди, че има договореност по принцип. Украинската страна също съобщи за постигнато споразумение.

Вашингтон търси участие на Европа

Основната пречка пред по-широко споразумение остава липсата на съгласие за териториите и следвоенните гаранции за сигурност. Русия настоява за контрол върху целия Донбас, включително райони, които не е успяла да завземе, докато Киев отказва да отстъпва територии.

Европейският съюз заяви, че всяка бъдеща договореност трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения от Украйна. Участниците в европейско-американските консултации са потвърдили и че НАТО трябва да остане в центъра на евроатлантическата колективна отбрана.

Къшнър посочи, че Европа, ЕС и НАТО трябва да участват в обсъжданията за бъдещите гаранции, за да бъде постигнат по-широк консенсус. Москва обаче продължава да се противопоставя на включването на европейските държави в преговорите.

Следващи срещи в Москва и Дъблин

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След това те ще пътуват до Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.

Руско-украинските делегации не са провеждали пряка среща от февруари. След края на разговорите в Абу Даби Москва и Киев остават далеч от споразумение за прекратяване на войната, но постигнатата договореност за пленниците се очаква да бъде първата конкретна хуманитарна стъпка от новия дипломатически цикъл.

Източници: apnews.com, euronews.com, rferl.org


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия пак е Ayт!

    5 33 Отговор
    С републиканците си замина и надеждата на Путин

    Коментиран от #3, #15

    21:29 11.11.2026

  • 2 Гост

    18 3 Отговор
    Да се чете:
    Ядове плестници и ни върнаха да си изчистим ушите...

    21:30 11.11.2026

  • 3 Точен сте

    6 33 Отговор

    До коментар #1 от "Русия пак е Ayт!":

    Путинска русия замина на кино от 6 без 10.

    Коментиран от #33

    21:30 11.11.2026

  • 4 Толкова единни, че

    36 2 Отговор
    САЩ високо и ясно заяви: Еврооа ще плаща изцяло сметката. Мухаха🤣😂🤣😂🤣

    21:30 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    27 1 Отговор
    Бля,бля..единни били,затова Тръмп лети за Китай да проси мир от Путин и председателя Си,а Европейският райх да се готви за най-лошото- приемане на укрия в ЕС

    21:32 11.11.2026

  • 7 Кина

    30 2 Отговор
    В половин Украйна няма ток..а скоро и вода..

    Коментиран от #30

    21:33 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1111

    20 2 Отговор
    Значи, от цялата работа разбрах, че в консултациите са участвали всички без Русия, ама Русия е била в основния тристранен формат сама. Как безсилието за внушения в тия памфлети води до непринуден бурен напълно завършен кикот.

    Коментиран от #14

    21:38 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сaтана Z

    17 0 Отговор
    Абе,пуснаха ли парното в Куiв като са толкова единни?

    21:41 11.11.2026

  • 13 ?????

    17 1 Отговор
    Уф.
    "Европейските делегации проведоха отделни срещи с американските и украинските представители, но не бяха допуснати до основния тристранен формат с Русия." - много обтекаемо.
    Според The Telegraph те са били изгонени от залата от Медински защото тяхното участие не е било предвидено.

    21:41 11.11.2026

  • 14 Путинска русия е свършена

    1 20 Отговор

    До коментар #9 от "1111":

    Кое не ти е ясното.

    Коментиран от #17

    21:41 11.11.2026

  • 15 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русия пак е Ayт!":

    Заглавието е интересно.... Ама гледам много "знаеш" та да питам тия досега не са ли били единни от, да правят нарочна декларация за единство...... Единни, ,единни , ама колко да са единни.... Да видим утре след срещата с двамата американци какво ще каже императора, който си е либерал, но все пак от него зависи всичко за Украйна....

    Коментиран от #18

    21:43 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 миии

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путинска русия е свършена":

    не е ясно на кви субстанции си,че да халюцинираш така силно

    Коментиран от #20

    21:44 11.11.2026

  • 18 Много е дълго

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Доскучава ми.
    Съкрати формата.

    21:45 11.11.2026

  • 19 хахахахха

    12 0 Отговор
    тоя фашист пак фантазира,цял свят намразиха наглите украинци

    21:46 11.11.2026

  • 20 Путинска русия е свършена

    0 12 Отговор

    До коментар #17 от "миии":

    Кое не разбра?

    Коментиран от #22

    21:46 11.11.2026

  • 21 Българин 🇧🇬

    12 0 Отговор
    Като изключим размяната на военнопленници , за другото както се очакваше - Нищо !!

    21:46 11.11.2026

  • 22 хахахахха

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Путинска русия е свършена":

    явно ти нещо не си разбрал,като те пусне може и да проумееш

    21:48 11.11.2026

  • 23 Гориил

    3 3 Отговор
    България ще трябва отново да плати и да се закълне във вярност и преданост на Бандера.

    21:51 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 жик так

    8 0 Отговор
    Дрънкайте си глупостите тука .
    Испания ври и кипи в момента .
    Полицаи с бронирани автомобили срещу протестиращите .

    21:52 11.11.2026

  • 26 жик так

    8 0 Отговор
    И урсула и Рюте , и останалите лидери също като потника обикалят из чужбина докато траят протестите !
    Не смеят да се порадват на народната любов .
    В Мадрид изстрели на протеста .

    21:54 11.11.2026

  • 27 Шопо

    2 2 Отговор
    Снимката казва всичко, на нея не се вижда нито един Руснак.

    Коментиран от #31

    21:56 11.11.2026

  • 28 Анонимен

    6 0 Отговор
    Тоя пък как веднъж не каза истината!!!

    21:57 11.11.2026

  • 29 Пич

    7 0 Отговор
    Ами да!!!
    Единно са наритани от Русия!!?
    Но това е театър, ритането е само за ЕС и Украйна, САЩ ще опита да ги шкартира!!!

    21:57 11.11.2026

  • 30 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    Защо им е ток и вода, като няма украинци в Украйна!?
    Даже Зелю не е там!

    21:58 11.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гориил

    10 0 Отговор
    Предсказуемо безсмислено и неефективно. Бвндер е затворник и заложник на европейския реваншизъм. Всички европейски държави бяха пряко или косвено съюзници и партньори на нацистка Германия и си мислеха, че след разпадането на СССР могат да разпалят нова война и да ударят Русия. Грешите.

    22:07 11.11.2026

  • 33 Сам ли си говориш,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Точен сте":

    dевесил?

    22:13 11.11.2026

  • 34 Демек...

    3 0 Отговор
    Русия ще ви лупка до посиняване...
    Изхода е само един: КА ПИ ТУ ЛА ЦИ Я на 404...

    22:17 11.11.2026

  • 35 Рютеееее, братята

    1 0 Отговор
    руснаци бързо ще ви разединят, съединител долен амбреаж.

    22:20 11.11.2026

  • 36 Знаещ

    0 0 Отговор
    Дедите и прадедите на тия,от над 300години се опитват да заличат Русия,а тя си е тук и на всичкото отгоре ги пердаши колективно.

    22:20 11.11.2026