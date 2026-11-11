Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни след Абу Даби

САЩ, Украйна и Европа са на една позиция след разговорите в Абу Даби, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Двудневните срещи приключиха без пробив по най-трудните въпроси – териториите, гаранциите за сигурност и бъдещия ред за сигурност в Европа.

В консултациите участваха представители на САЩ, Украйна, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Европейските делегации проведоха отделни срещи с американските и украинските представители, но не бяха допуснати до основния тристранен формат с Русия.

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Договорена е размяна на военнопленници

Единственият конкретен резултат от разговорите е принципно споразумение между Русия и Украйна за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на хората, които ще бъдат освободени, предстои да бъде уточнен.

„Един от положителните резултати е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници, като числата ще бъдат финализирани утре“, заяви Джаред Къшнър след края на срещите. По думите му размяната може да се проведе в следващите две-три седмици.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински потвърди, че има договореност по принцип. Украинската страна също съобщи за постигнато споразумение.

Вашингтон търси участие на Европа

Основната пречка пред по-широко споразумение остава липсата на съгласие за териториите и следвоенните гаранции за сигурност. Русия настоява за контрол върху целия Донбас, включително райони, които не е успяла да завземе, докато Киев отказва да отстъпва територии.

Европейският съюз заяви, че всяка бъдеща договореност трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения от Украйна. Участниците в европейско-американските консултации са потвърдили и че НАТО трябва да остане в центъра на евроатлантическата колективна отбрана.

Къшнър посочи, че Европа, ЕС и НАТО трябва да участват в обсъжданията за бъдещите гаранции, за да бъде постигнат по-широк консенсус. Москва обаче продължава да се противопоставя на включването на европейските държави в преговорите.

Следващи срещи в Москва и Дъблин

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След това те ще пътуват до Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.

Руско-украинските делегации не са провеждали пряка среща от февруари. След края на разговорите в Абу Даби Москва и Киев остават далеч от споразумение за прекратяване на войната, но постигнатата договореност за пленниците се очаква да бъде първата конкретна хуманитарна стъпка от новия дипломатически цикъл.

Източници: apnews.com, euronews.com, rferl.org