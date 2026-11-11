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Тръмп: Не ние започнахме войната с Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Не ние започнахме войната с Иран

11 Ноември, 2026 21:32 972 21

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • война-
  • арлингтън

От „Арлингтън“ президентът заяви, че Техеран води война срещу Вашингтон от 1979 г. и намекна, че конфликтът остава необходим

Тръмп: Не ние започнахме войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви по време на церемония за Деня на ветераните в Националното гробище „Арлингтън“, че Вашингтон не е започнал войната с Иран. Той представи настоящия конфликт като част от по-дълго противопоставяне между двете държави.

„Америка не започна война с Иран. Иран води война срещу Америка от 1979 г.“

Тръмп намекна, че военният конфликт остава необходим, въпреки че в понеделник заяви, че войната е „почти приключила“. Тогава той каза, че въпросът вече е кога Съединените щати ще прекратят бойните действия, а не дали ще го направят.

Президентът призна за „малки неуспехи“

В речта си Тръмп заяви още, че Съединените щати „правят неща, които преди никой не е смятал за възможни“. След това добави:

„И да, имаме малки неуспехи. Ще се справим с тях.“

По-голямата част от изказването беше посветена на ветераните и загиналите военнослужещи. В края му обаче президентът използва темата за военната служба, за да защити действията на администрацията си спрямо Иран. „Индипендънт“ съобщава, че Тръмп е заявил пред присъстващите, че Съединените щати вече са спечелили войната, като единственият оставащ въпрос бил кога Вашингтон ще я прекрати.

Вашингтон и Техеран с различни версии за конфликта

Твърдението на Тръмп, че войната продължава от 1979 г., се отнася до историческото противопоставяне между Съединените щати и Иран, започнало след Ислямската революция и кризата със заложниците в американското посолство в Техеран. Настоящите мащабни бойни действия обаче започнаха на 28 февруари 2026 г., когато американските въоръжени сили нанесоха удари по цели в Иран, според официалния американски отчет за операцията.

Така в изказването си Тръмп отдели историческата конфронтация от въпроса кой е започнал сегашната война. Президентът представи американските действия като отговор на продължила десетилетия заплаха, докато самото начало на настоящата военна операция е свързано с наредените от Вашингтон удари през февруари.

Източници: theguardian.com, the-independent.com, jpost.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    22 1 Отговор
    Дони полудява..!

    21:34 11.11.2026

  • 2 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Който е запознат с автобиографията на бай Дончо е наясно,че той води война с Иран някъде след втория си фалит.

    21:34 11.11.2026

  • 3 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    17 0 Отговор
    Да тъй 4 и фy.Tити я започнаха

    21:35 11.11.2026

  • 4 Верно, бе,

    18 1 Отговор
    Баба ми започна тази война.

    21:35 11.11.2026

  • 5 Единият 24 часов

    5 9 Отговор
    Другият тридневен
    Боже в какви времена живеем.

    21:37 11.11.2026

  • 6 бай Даньо

    17 1 Отговор
    Америка напълно олекна. Тия глупости на тръмпо минават само за вътрешна употреба в трейльр парка и сред бездомните ветерани с американски знаменца на инвалидните колички ...

    21:38 11.11.2026

  • 7 ох малее

    17 0 Отговор
    тоя човек да не е започнал да взема от дрогата на наркомански

    21:38 11.11.2026

  • 8 Това

    4 2 Отговор
    Това изказване на рижото недоразумение Тръмп в САЩ вече е индикация за адекватност. Браво на агент Краснов - Рижавият. Браво наистина!!!

    21:41 11.11.2026

  • 9 Ахъм

    2 14 Отговор
    Все едно слушам путин

    21:41 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    1 11 Отговор
    Според вас кой е по голям клоун, зеления наркоман ,Дъмбо или Пyyтkuн

    Коментиран от #13, #16

    21:44 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Бе как са все едни и същи бе!!! Все някой друг им е напълнил гащите! И все пабедители!!!

    21:59 11.11.2026

  • 16 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тик-Ток":

    Най-глемият клоун е тоя с тридневната аперация. Но тоя с 24 часовото прекратяване на войната е по-атрактивен.

    22:01 11.11.2026

  • 17 Капейчо

    2 3 Отговор
    Пуси и той така каза, Лавров го заяви на азиатския форум. И започнах да си мисля, че петстотин години сме държали турците под робство и напираше в мен благородно чувство да се извиня.

    22:04 11.11.2026

  • 18 фактите

    0 2 Отговор
    Началото на настоящата ескалация беше ракетното нападение на Иран над Израел на 01 октомври 2024 година. Иран изстреля 150 ракети;

    22:05 11.11.2026

  • 19 койдазнай

    1 2 Отговор
    Ми да! Той и Путин не започна войната срещу Украйна!

    Коментиран от #21

    22:06 11.11.2026

  • 20 гошо

    0 0 Отговор
    Полудела

    22:15 11.11.2026

  • 21 Ганю- простия

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "койдазнай":

    Взе ми думите от устата, абсолютно еднакви глупости.

    22:16 11.11.2026