Тръмп: Не ние започнахме войната с Иран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви по време на церемония за Деня на ветераните в Националното гробище „Арлингтън“, че Вашингтон не е започнал войната с Иран. Той представи настоящия конфликт като част от по-дълго противопоставяне между двете държави.

„Америка не започна война с Иран. Иран води война срещу Америка от 1979 г.“

Тръмп намекна, че военният конфликт остава необходим, въпреки че в понеделник заяви, че войната е „почти приключила“. Тогава той каза, че въпросът вече е кога Съединените щати ще прекратят бойните действия, а не дали ще го направят.

Президентът призна за „малки неуспехи“

В речта си Тръмп заяви още, че Съединените щати „правят неща, които преди никой не е смятал за възможни“. След това добави:

„И да, имаме малки неуспехи. Ще се справим с тях.“

По-голямата част от изказването беше посветена на ветераните и загиналите военнослужещи. В края му обаче президентът използва темата за военната служба, за да защити действията на администрацията си спрямо Иран. „Индипендънт“ съобщава, че Тръмп е заявил пред присъстващите, че Съединените щати вече са спечелили войната, като единственият оставащ въпрос бил кога Вашингтон ще я прекрати.

Вашингтон и Техеран с различни версии за конфликта

Твърдението на Тръмп, че войната продължава от 1979 г., се отнася до историческото противопоставяне между Съединените щати и Иран, започнало след Ислямската революция и кризата със заложниците в американското посолство в Техеран. Настоящите мащабни бойни действия обаче започнаха на 28 февруари 2026 г., когато американските въоръжени сили нанесоха удари по цели в Иран, според официалния американски отчет за операцията.

Така в изказването си Тръмп отдели историческата конфронтация от въпроса кой е започнал сегашната война. Президентът представи американските действия като отговор на продължила десетилетия заплаха, докато самото начало на настоящата военна операция е свързано с наредените от Вашингтон удари през февруари.

Източници: theguardian.com, the-independent.com, jpost.com