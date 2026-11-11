Тръмп: Не ние започнахме войната с Иран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви по време на церемония за Деня на ветераните в Националното гробище „Арлингтън“, че Вашингтон не е започнал войната с Иран. Той представи настоящия конфликт като част от по-дълго противопоставяне между двете държави.
Тръмп намекна, че военният конфликт остава необходим, въпреки че в понеделник заяви, че войната е „почти приключила“. Тогава той каза, че въпросът вече е кога Съединените щати ще прекратят бойните действия, а не дали ще го направят.
Президентът призна за „малки неуспехи“
В речта си Тръмп заяви още, че Съединените щати „правят неща, които преди никой не е смятал за възможни“. След това добави:
По-голямата част от изказването беше посветена на ветераните и загиналите военнослужещи. В края му обаче президентът използва темата за военната служба, за да защити действията на администрацията си спрямо Иран. „Индипендънт“ съобщава, че Тръмп е заявил пред присъстващите, че Съединените щати вече са спечелили войната, като единственият оставащ въпрос бил кога Вашингтон ще я прекрати.
Вашингтон и Техеран с различни версии за конфликта
Твърдението на Тръмп, че войната продължава от 1979 г., се отнася до историческото противопоставяне между Съединените щати и Иран, започнало след Ислямската революция и кризата със заложниците в американското посолство в Техеран. Настоящите мащабни бойни действия обаче започнаха на 28 февруари 2026 г., когато американските въоръжени сили нанесоха удари по цели в Иран, според официалния американски отчет за операцията.
Така в изказването си Тръмп отдели историческата конфронтация от въпроса кой е започнал сегашната война. Президентът представи американските действия като отговор на продължила десетилетия заплаха, докато самото начало на настоящата военна операция е свързано с наредените от Вашингтон удари през февруари.
Източници: theguardian.com, the-independent.com, jpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
21:34 11.11.2026
2 Сатана Z
21:34 11.11.2026
3 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
21:35 11.11.2026
4 Верно, бе,
21:35 11.11.2026
5 Единият 24 часов
Боже в какви времена живеем.
21:37 11.11.2026
6 бай Даньо
21:38 11.11.2026
7 ох малее
21:38 11.11.2026
8 Това
21:41 11.11.2026
9 Ахъм
21:41 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тик-Ток
Коментиран от #13, #16
21:44 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Атина Палада
21:59 11.11.2026
16 Атина Палада
До коментар #11 от "Тик-Ток":Най-глемият клоун е тоя с тридневната аперация. Но тоя с 24 часовото прекратяване на войната е по-атрактивен.
22:01 11.11.2026
17 Капейчо
22:04 11.11.2026
18 фактите
22:05 11.11.2026
19 койдазнай
Коментиран от #21
22:06 11.11.2026
20 гошо
22:15 11.11.2026
21 Ганю- простия
До коментар #19 от "койдазнай":Взе ми думите от устата, абсолютно еднакви глупости.
22:16 11.11.2026