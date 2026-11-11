Нетаняху: Израел постепенно ще се откаже от военната помощ на САЩ

Израел постепенно ще прекрати зависимостта си от американската военна помощ, заяви кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху. Съобщението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще спре да предоставя около 4 милиарда долара годишно на Израел през 2027 г.

Израелското премиерско ведомство представи промяната като преход „от помощ към партньорство“ и подчерта, че икономиката на страната е достатъчно силна, за да поеме по-голяма част от разходите за отбрана. В изявлението се посочва, че Нетаняху е поел подобен ангажимент още през 1996 г., когато е заявил, че Израел постепенно ще прекрати американската икономическа помощ, възлизаща тогава на 1,2 милиарда долара.

„Искам постепенно да намаля американската финансова помощ до нула“, каза Нетаняху в интервю за CBS през май. По-късно израелски представители уточниха, че премиерът е обсъждал процес, който да се развие в рамките на около десет години, а не внезапно прекратяване на помощта.

Разминаване в сроковете

Според Ynet американската военна помощ ще бъде намалена наполовина и постепенно прекратена в рамките на пет години. Точният график обаче не е посочен в публичното изявление на премиерското ведомство. Това създава разлика между обявеното от Тръмп прекратяване през 2027 г. и представения от израелската страна поетапен подход.

По действащия меморандум Израел получава 3,8 милиарда долара годишно. От тях 3,3 милиарда долара са по програмата за чуждестранно военно финансиране, предназначена основно за покупка на американско оръжие и военно оборудване. Други 500 милиона долара са за съвместни разработки и производство на системи за противоракетна отбрана, сред които „Железен купол“, „Прашката на Давид“ и „Стрела“.

Обсъжда се ново споразумение

Действащият меморандум изтича през 2028 г., а представители на САЩ и Израел вече преговарят за нова рамка на отношенията. Според Ynet бъдещото споразумение може да предвиди по-малко директно финансиране за израелски покупки на американски оръжия, но по-голяма подкрепа за съвместни програми за противоракетна отбрана.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи промяната като идея, предложена от самия Израел. Кабинетът на Нетаняху я представи като съвместна инициатива с Тръмп, която трябва да промени финансовия модел, без да прекъсва стратегическото сътрудничество между двете държави. Според Асошиейтед прес Конгресът на САЩ ще има важна роля при евентуалното преструктуриране на помощта, а действащото споразумение не изтича преди 2028 г.

Източници: timesofisrael.com, ynetnews.com, apnews.com